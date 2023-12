Bộ đôi diễn viên gây sốt trong phim Thái "Trạm kế tiếp là hạnh phúc"

Khởi chiếu trên hệ thống FPT Play từ ngày 18/12, bộ phim Find Yourself (Trạm kế tiếp là hạnh phúc bản Thái) nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ hai diễn viên chính Aff Taksaorn và Nonkul Chanon. Dù không phải không phải đôi "chị em" đầu tiên trong phim truyền hình, Aff và Nonkul lại gây chú ý hơn cả vì độ lệch tuổi hiếm thấy trên màn ảnh nhỏ.

Aff Taksaorn tương tác ngọt ngào cùng đàn em Nonkul Chanon (Ảnh: Twitter nhân vật).

Nonkul Chanon sinh năm 1996 còn "chị đẹp" Aff Taksaorn sinh năm 1980. Cả hai cách nhau 16 tuổi. Trong khi đó, cặp đôi Tống Thiến - Tống Uy Long trong bản gốc chỉ hơn kém nhau 12 tuổi. Cặp đôi Son Ye Jin - Jung Hae In nổi tiếng của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi chỉ cách 6 tuổi. Katrina Kaif và Vicky Kaushal trong bản Ấn Độ remake phim này cũng chỉ cách nhau 5 tuổi.

Thông tin này khiến Find Yourself phải nhận không ít ý kiến chỉ trích từ người hâm mộ vào thời điểm công bố dàn diễn viên. Tuy nhiên khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, tất cả nhận xét tiêu cực đều tan biến. Trên truyền thông xứ Thái, cả hai đã thử hẹn hò để tìm cảm xúc diễn xuất.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện chung khung ảnh sau tuyên bố hẹn hò (Ảnh: Twitter nhân vật).

Tại buổi phỏng vấn gần đây, mỹ nam Nonkul khẳng định đang tiến đến mối quan hệ xa hơn dù chưa chính thức là người yêu. Cùng nhan sắc bùng nổ, thông tin này khiến Aff - Nonkul trở thành cặp đôi "hot" nhất nhì làng phim Thái hiện tại, kéo theo sức nóng của phim cũng tăng lên nhanh chóng.

Trong Find yourself, Aff Taksaorn thủ vai Yin, sếp nữ công ty nội thất. Dù đã ngấp nghé tuổi 40, Yin chỉ say mê công việc mà quên đi hạnh phúc bản thân. Duyên số đẩy cô bước vào mối quan hệ thử nghiệm trong 3 tháng với Shane (Nonkul Chanon) - cậu thực tập sinh kém tuổi.

Cùng lúc đó, doanh nhân Ray (Kong Saharat) cũng tiếp cận và tán tỉnh Yin. Đứng giữa tình yêu nồng nhiệt với một thanh niên chân tình, chu đáo và một tương lai an toàn bên người đàn ông trưởng thành, hoàn hảo, cô buộc phải đưa ra sự lựa chọn.

Aff và Nonkul có "phản ứng hóa học" tốt từ 2 tập đầu (Ảnh: FPT Play).

Trong 2 tập đầu, khán giả đã nhìn thấy "phản ứng hóa học" bùng cháy giữa Aff và Nonkul. Cả hai thể hiện tốt những phân đoạn tương tác, đặc biệt là ở buổi sáng Yin thức dậy ở phòng Shane sau đêm say "cắm mặt". Cả hai trở nên khác lạ với bản thân thường ngày khi đối diện với "người yêu hoàn hảo" của mình. Shane thì táo bạo đến bất ngờ, Yin lại trở về là một thiếu nữ bối rối, ngượng ngùng.

Diễn biến tâm lý này tạo ra sự đồng cảm, khích lệ với nhiều lứa khán giả, tương tự như điều bản gốc Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã làm được. Một yếu tố hút fan khác là Nonkul Chanon. Sở hữu "gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh" và thực lực diễn xuất, Nonkul tỏa sáng trong cả mảng phim điện ảnh, phim truyền hình và web drama.

Nonkul Chanon là gương mặt trẻ đáng chú ý của làng giải trí Thái Lan (Ảnh: FPT Play ).

Nonkul sinh năm 1996, là gương mặt trẻ đáng chú ý của làng giải trí Thái Lan. Diễn viên 9X dần trở nên quen mặt với khán giả Việt qua hai phim điện ảnh Thái Lan: Thiên tài bất hảo và Ngược dòng thời gian để yêu anh. Trước khi tham gia Find Yourself, Nonkul đã "làm mưa làm gió" trong series đam mỹ I Feel You Linger in the Air.

Trong khi đó, Aff Taksaorn là nữ diễn viên, MC xinh đẹp nhất, nhì xứ chùa vàng. Cô được khán giả yêu mến qua những vai diễn đình đám trong Mối tình hoàng tộc, Tiếng gọi tình yêu, Nguyện tái sinh gần bên em…

Bản Thái Trạm kế tiếp là hạnh phúc của đài GMMTV sản xuất do bộ đôi đạo diễn Khets Thunthup và Petch Varayu Rukskul cầm trịch. Ngoài hai ngôi sao Aff Taksaorn và Nonkul Chanon, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên quen mặt với fan phim Thái như Kong Saharat, Earth Pirapat, Pod Suphakorn và Emma Panisara…

Theo dõi sớm nhất các tập phim trên hệ thống FPT Play vào mỗi tối thứ 2 và thứ 3 hằng tuần (Ảnh: FPT Play).

Bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc bản Thái (tựa quốc tế: Find Yourself) ra mắt từ ngày 18/12. Độc giả chỉ cần đăng ký tài khoản FPT Play để theo dõi sớm nhất các tập phim trên hệ thống FPT Play vào mỗi tối thứ 2 và thứ 3 hằng tuần, song song với Thái Lan.