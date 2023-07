Ban Tổ chức công bố giá vé concert Blackpink, vé cao nhất gần 10 triệu đồng

Trưa 4/7, đơn vị tổ chức concert Blackpink tại Hà Nội chính thức công bố giá vé, hạng vé và sơ đồ chỗ ngồi của concert Born Pink diễn ra vào ngày 29 và 30/7 tới đây.

Theo đó, giá vé sẽ dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng, chia thành 3 hạng vé khác nhau gồm: VIP (khu vực gần sân khấu nhất, có thể quan sát cận Blackpink), Platinum (khu vực ở trung tâm sân khấu) và CAT (vé thường với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí ngồi hoặc đứng).

Cụ thể, hạng vé VIP và Platinum niêm yết mức giá lần lượt là 9,8 triệu đồng và 7,8 triệu đồng. Hạng vé CAT với mức giá trải dài từ 1,2 triệu đồng đến 6,8 triệu đồng.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé chính thức của concert Blackpink tại Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Riêng đối với hạng vé VIP được nhận 4 phúc lợi gồm: Có khu vực riêng, sở hữu bộ ảnh độc quyền 8 chiếc, có vật phẩm độc quyền, di chuyển theo lối đi riêng và được check-in sớm. Các vé đứng sẽ được đánh số xếp hàng và vé ngồi sẽ được đánh số ghế ngồi.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, vé sẽ được mở bán chính thức qua website riêng vào ngày 7/7 với 2 mốc thời gian như sau: 12h (cho ngày diễn đầu tiên) và 14h (cho ngày diễn thứ hai). Đặc biệt, mỗi lượt giao dịch mua vé giới hạn tối đa là 4 vé.

Khán giả Việt háo hức chờ ngày gặp Blackpink (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí tối 3/7, ông Đào Vương Long - Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội - cho biết đơn vị này đã có văn bản chấp thuận cho nhóm nhạc Blackpink biểu diễn tại Hà Nội theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là Blackpink World Tour 2023 -Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023. Thời gian tổ chức vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo đó, 13 bài hát của nhóm Blackpink được Sở chấp thuận biểu diễn bao gồm: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Hiện tại, khán giả Việt đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc Blackpink chỉ hát 13 bài nhưng giá vé cao nhất thì lên đến gần 10 triệu đồng.