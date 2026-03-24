Yêu sếp thu nhập 50 triệu đồng/tháng nhưng đi ăn anh luôn “quên ví”

Tôi làm kế toán trong một công ty tư nhân. Bạn trai hơn tôi 6 tuổi, là sếp trực tiếp. Thu nhập của anh không hề thấp, mỗi tháng hơn 50 triệu đồng, chưa kể thưởng. Vì làm kế toán nên tôi nắm khá rõ thu nhập của anh.

Anh cũng không phải kiểu người mập mờ tài chính, ngược lại còn khá minh bạch. Anh có nhà riêng, một căn chung cư hai phòng ngủ, có sổ tiết kiệm khoảng 2 tỷ đồng. Nói thật, với nhiều người, anh là mẫu đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng.

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm. Mối quan hệ diễn ra khá êm đềm, hai bên gia đình đã gặp mặt và dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Tất cả đều đang đi đúng hướng cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì cách anh chi tiêu.

Người yêu tôi mọi thứ đều tốt, ngoại trừ việc anh chi tiêu quá tiết kiệm (Ảnh minh họa: Knet).

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là thói quen tiết kiệm nhưng càng ở bên lâu, tôi càng nhận ra điều đó thật khó chấp nhận. Những lần đi ăn, đi chơi với tôi, anh gần như không bao giờ trả tiền.

Không phải anh nói thẳng là “em trả đi”, mà luôn có lý do rất “tình cờ”. Khi thì quên ví, khi thì điện thoại hết pin không chuyển khoản được, khi thì bảo “em thanh toán trước đi rồi về anh gửi lại”. Nhưng cái “gửi lại” ấy… gần như chưa bao giờ xảy ra.

Lúc đầu tôi còn nghĩ có thể anh vô ý thật. Nhưng một lần, hai lần, rồi đến cả chục lần như vậy, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Tôi nhớ có lần cả hai đi ăn ở một quán khá đông. Đến lúc tính tiền, anh lại cười trừ bảo... quên ví. Tôi lặng lẽ trả tiền, nhưng khi ra về, anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, không một lời nhắc lại việc sẽ gửi lại cho tôi. Cảm giác khi ấy của tôi không phải là tiếc tiền, mà là hụt hẫng.

Tôi tự hỏi, nếu là người mình yêu, tại sao anh lại có thể tính toán như vậy? Không chỉ chuyện đi ăn, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, anh cũng khiến tôi phải suy nghĩ.

Sáng nào đi làm, anh cũng nhờ tôi mua gói xôi. Ban đầu, tôi thấy chuyện đó rất bình thường, tiện đường thì mua giúp nhưng vì thương anh ăn uống đơn giản, tôi thường tự bỏ tiền ra mua thêm trứng, thêm thịt cho anh.

Tôi không kể công, cũng không mong anh phải trả lại. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là anh mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên.

Thậm chí, có tháng anh đưa trước cho tôi 100-120.000 đồng, nhờ mua xôi cả tháng. Tức là mỗi ngày chỉ 5.000 đồng. Anh không hề hỏi tôi có phải bù thêm tiền không, cũng không quan tâm tôi đã mua thêm gì cho anh.

Có lần tôi đùa: “Anh ăn thế này sao đủ chất?”. Anh chỉ cười: “Anh ăn đơn giản quen rồi, em mua được xôi rẻ thế thì tốt quá”.

Câu nói đó khiến tôi sững lại. Hóa ra trong suy nghĩ của anh, tôi “mua được rẻ”, chứ không phải tôi đã âm thầm bù thêm tiền.

Những buổi đi cà phê cũng không khá hơn. Anh thường nói không uống gì, chỉ ngồi với tôi. Tôi ngại nên gọi 2 cốc, thì anh lại bảo: “Thôi, anh uống hộ em chứ em uống sao hết”. Nhưng nếu tôi chỉ gọi một cốc, thì kiểu gì anh cũng sẽ uống thử rồi uống gần hết của tôi.

Có lần tôi thử im lặng, không gọi thêm, không nói gì. Và đúng như tôi nghĩ, anh vẫn vô tư uống gần hết cốc nước của tôi, như thể đó là điều hoàn toàn bình thường.

Những chuyện nhỏ như vậy, lặp đi lặp lại, khiến tôi dần cảm thấy mệt mỏi.

Tôi không phải người tính toán trong tình yêu. Tôi cũng không cần một người đàn ông phải chi tiền cho mình mọi lúc nhưng điều tôi cần là sự rõ ràng, là cảm giác được trân trọng.Tiết kiệm là tốt, nhưng keo kiệt thì khác.

Một người đàn ông có thể kiếm hơn 50 triệu đồng mỗi tháng, có nhà, có tiền tiết kiệm, nhưng lại để bạn gái mình trả tiền ăn hết lần này đến lần khác, lại tính toán từng gói xôi ăn sáng… thì đó không còn là chuyện tiền bạc nữa, mà là cách họ nhìn nhận mối quan hệ.

Tôi bắt đầu lo sợ cho cuộc sống sau này. Nếu cưới nhau, liệu tôi có phải sống trong cảm giác phải cân đo từng đồng, phải giải thích từng khoản tiền mình tiêu? Liệu những lúc tôi cần, anh có sẵn sàng hay lại tiếp tục “quên ví” như bây giờ?

Điều khiến tôi rối hơn cả là ngoài việc tính toán trong chuyện tiền nong, anh rất tốt.

Anh rất chăm lo cho tôi. Anh nghiêm túc trong mối quan hệ này, đã chủ động đưa tôi về ra mắt gia đình, đã chuẩn bị cho đám cưới. Hơn nữa, tôi cũng đã 33 tuổi, được sếp yêu cũng là điều may mắn.

Có những đêm tôi nằm nghĩ, nếu tôi từ bỏ, liệu có phải tôi đang quá khắt khe không? Vì suy cho cùng, anh vẫn có kinh tế, vẫn có trách nhiệm, chỉ là không thoải mái trong chuyện chi tiêu.

Nhưng nếu tôi cố bước tiếp, liệu tôi có đang tự đẩy mình vào một cuộc hôn nhân mà ở đó, từng bữa ăn, từng ly cà phê, từng đồng tiền đều trở thành áp lực?

Tôi đã từng nghĩ tình yêu chỉ cần chân thành là đủ nhưng bây giờ, tôi nhận ra, cách một người đối xử với tiền bạc cũng chính là cách họ đối xử với người bên cạnh.

Tôi đứng giữa hai lựa chọn, một bên là một người đàn ông ổn định, có điều kiện, sẵn sàng cưới tôi. Một bên là cảm giác bất an, ngột ngạt do cách chi tiêu của anh.

Đám cưới chỉ còn vài tháng nữa. Và đến thời điểm này, tôi vẫn chưa biết mình phải làm thế nào?