Tôi 29 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất, còn bạn gái kém tôi 5 tuổi, là kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, đã về ra mắt gia đình 2 bên và tính chuyện kết hôn đầu năm tới.

Vậy mà cô ấy vừa nói lời chia tay với tôi chỉ vì một cốc trà sữa. Chuyện là đầu tuần trước, bạn gái nhờ tôi chiều tan làm, trước khi qua chỗ cô ấy thì ghé quán quen mua giúp một cốc trà sữa vị matcha, ít đường, ít đá. Tôi đọc tin nhắn, trả lời đồng ý rồi tiếp tục làm việc.

Bạn gái đòi chia tay vì tôi mua nhầm vị trà sữa cô ấy thích (Ảnh minh hoạ: Sina).

Trên đường về, tôi tạt vào địa chỉ bán trà sữa, lúc ấy quán khá đông khách. Nhân viên hỏi muốn gọi vị gì, tôi không mở lại tin nhắn mà chọn bừa một loại. Về đến căn hộ thuê của cô ấy, tôi đặt cốc trà sữa lên bàn. Bạn gái nhìn nhãn trên cốc, nhận ra đó là vị khoai môn thì thay đổi thái độ: “Em nhờ anh mua matcha cơ mà. Sao anh lại mua khoai môn?”.

Tôi giải thích lúc gọi đồ không để ý, quán đông nên nhầm. Tôi còn nói nếu cô ấy không thích thì hôm sau tôi mua lại. Nhưng bạn gái không vui, hỏi tại sao một lời dặn đơn giản như vậy tôi cũng không nhớ?

Thấy bạn gái cau có, tôi buột miệng: “Có mỗi cốc trà sữa thôi mà. Anh đã mất công mua về rồi, em uống tạm đi, có gì nghiêm trọng đâu?”. Cô đặt cốc nước xuống bàn, nhìn tôi rồi hỏi: “Anh có nhớ em thích uống vị gì không?”.

Tôi im lặng, vì quả thực bản thân không nhớ bạn gái thích uống vị gì. Cô cười buồn, nói nếu tôi thực sự nhớ thì đã không đứng trước quầy chọn đại một vị khác. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cho rằng cô ấy đang cố tình làm lớn chuyện.

Nhưng thay vì nói về cốc trà sữa, bạn gái nhắc lại bản thân không phải người đòi hỏi. Cô ấy không cần quà đắt tiền hay những buổi hẹn hò sang trọng, chỉ thích tôi để ý đến những điều nhỏ trong cuộc sống.

Theo bạn gái, tôi nhiều lần khiến cô ấy buồn. Cô ấy kể từng nhờ tôi mua loại dầu gội mình đang dùng, tôi lại chọn nhầm sản phẩm khác. Lần khác, tôi hứa đưa cô đi ăn cuối tuần nhưng đến sát giờ lại nhận lời đi đá bóng với bạn bè. Sinh nhật cô ấy năm ngoái, tôi cũng về muộn vì mải tụ tập với đồng nghiệp.

Cô ấy nhắc lại những lần phải chờ tôi, những lời hứa tôi đã quên và cả lúc cô bị ốm, nhờ mua thuốc nhưng cuối cùng vẫn phải tự đi vì tôi mải việc, quên mua.

Nghe bạn gái ấy chất vấn, tôi vẫn chống chế rằng cô ấy quá nhạy cảm, để ý những điều vụn vặt. Câu nói ấy dường như khiến bạn gái thất vọng hơn. Cô đứng phắt dậy, đòi chia tay.

Tôi sững người, hỏi bạn gái rằng chỉ vì cốc trà sữa mà cô ấy bỏ đi 4 năm tình cảm của chúng tôi?

Cô ấy bảo: “Không phải vì cốc trà sữa. Nếu chỉ có chuyện hôm nay, em đã không nói chia tay. Em mệt mỏi vì đã phải thất vọng quá nhiều lần rồi! Em không cần anh phải làm điều gì lớn lao. Em chỉ muốn những gì em nói được anh để tâm một chút. Nhưng lần nào cũng vậy, em nhắc thì anh vẫn quên, em buồn thì anh bảo em làm quá. Em không muốn sau này cưới nhau rồi mình vẫn phải sống ấm ức như thế”.

Buổi tối đó, tôi trở về nhà và suy nghĩ rất nhiều về những lời bạn gái nói. Hẳn đó là những tích tụ trong những năm yêu đương của hai đứa, giờ cô ấy nói hết. Tôi bắt đầu nhớ lại những lần bạn gái từng thể hiện sự thất vọng, còn mình chỉ nghĩ rằng cô giận dỗi tí rồi thôi. Phải chăng tôi đã quá vô tư, đôi khi đãng trí đến mức không nhận ra sự kiên nhẫn của bạn gái cũng có giới hạn?

Tôi muốn có cơ hội sửa sai, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nói với cô ấy như thế nào? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Nhật Minh (Hà Nội)