Yêu người đàn ông ly hôn có hai con, tôi mất ngủ vì lời cảnh báo của mẹ

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục tại TPHCM. Sau nhiều năm đi làm, cuộc sống của tôi tương đối ổn định, thu nhập đủ để tự lo cho bản thân và tôi cũng đã tích lũy được một khoản tiết kiệm nhất định. Tuy nhiên, ở tuổi này, điều khiến tôi trăn trở nhất lại không phải công việc hay tài chính, mà là chuyện hôn nhân.

Tôi từng trải qua nhiều mối tình nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn. Không phải vì tôi quá kén chọn, mà bởi những người tôi từng gặp hoặc không đủ trưởng thành, hoặc thiếu chí tiến thủ, hoặc điều kiện kinh tế không ổn định khiến tôi không đủ niềm tin để nghĩ đến chuyện lâu dài. Vì vậy, tôi luôn mong muốn tìm được một người chân thành, có trách nhiệm và cùng mình xây dựng cuộc sống bền vững.

35 tuổi chưa lấy chồng, tôi yêu một người từng đổ vỡ hôn nhân (Ảnh minh họa: Pinterest).

Hiện tại, tôi quen một người đàn ông bằng tuổi. Anh cũng làm trong ngành giáo dục như tôi. Điều khiến tôi có thiện cảm và gắn bó với anh là sự chân thành, chăm chỉ và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Anh sống tình cảm, luôn quan tâm, chăm sóc và dành cho tôi sự tôn trọng. Ở bên anh, tôi cảm nhận được sự bình yên mà trước đây rất hiếm khi có được. Ngoài ra, cách suy nghĩ, tư duy trong công việc của anh cũng đồng điệu với tôi.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của anh lại khá đặc biệt. Anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện có hai người con riêng. Các con đang sống cùng mẹ. Thu nhập của anh hơn 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng vì luôn có trách nhiệm với con nên phần lớn số tiền anh kiếm được đều dành cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu. Tài sản riêng của anh gần như không có gì đáng kể.

Tôi hiểu và trân trọng trách nhiệm của anh với các con. Thậm chí, chính điều đó khiến tôi đánh giá anh là người tử tế. Nhưng cũng vì vậy mà tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai nếu hai đứa tiến xa hơn.

Ba mẹ và một số người thân của tôi phản đối mối quan hệ này khá quyết liệt. Mọi người cho rằng ở tuổi 35, với công việc ổn định, chưa từng kết hôn và có nền tảng kinh tế tương đối tốt, tôi hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông "đơn giản" hơn về hoàn cảnh.

Chuyện tình cảm của tôi khiến mẹ nhiều lần khóc sụt sùi. Mẹ bảo cả đời tôi đã vất vả học hành, đi làm, tự lập mọi thứ, đến tuổi này mới tính chuyện kết hôn thì mẹ chỉ mong tôi tìm được một người đàn ông có thể che chở và cùng tôi xây dựng cuộc sống bình yên.

"Con có chắc sau này mình sẽ không phải chịu thiệt không? Lấy người chưa từng lập gia đình đã khó, huống hồ con bước vào một cuộc hôn nhân mà phía sau còn cả vợ cũ, con riêng và rất nhiều mối ràng buộc của họ", mẹ nói.

Mẹ lo rằng dù người đàn ông ấy có tốt đến đâu thì những va chạm trong tương lai cũng khó tránh khỏi.

Những lời khuyên đó khiến tôi trằn trọc, mất ngủ nhiều đêm. Tôi không quá bận tâm đến việc anh từng ly hôn, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận những nỗi lo rất thực tế. Nếu kết hôn, liệu sau này có xảy ra những mâu thuẫn liên quan đến chuyện con riêng, con chung?

Liệu những khoản chi tiêu trong gia đình có trở thành áp lực khi anh vẫn phải dành trách nhiệm tài chính cho các con? Và xa hơn nữa là những vấn đề liên quan đến tài sản, nhà cửa, quyền lợi của các con trong tương lai...

Tôi cũng lo lắng về sự đàm tiếu hoặc những đánh giá từ người xung quanh. Dù biết cuộc sống là của mình, nhưng đôi khi những ý kiến từ bạn bè thân thiết vẫn khiến tôi dao động. Họ đều mong tôi có một cuộc hôn nhân nhẹ nhàng hơn, ít rủi ro hơn, điều đó khiến tôi không thể cứ thế bỏ ngoài tai mà sống theo cảm xúc của mình.

Trước những đắn đo, điều khó khăn nhất là tôi thực sự có tình cảm với anh. Tôi thương anh vì những cố gắng, sự tử tế và cách anh đối xử với tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng thương chính bản thân mình và không muốn vì cảm xúc hiện tại mà đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả phần đời còn lại.

Ở tuổi này, tôi không còn tìm kiếm những rung động quá mãnh liệt. Điều tôi cần là một người đồng hành đáng tin cậy, có những tiêu chuẩn tốt để làm cha, làm chồng. Và người đàn ông hiện tại dường như có rất nhiều phẩm chất mà tôi từng mong muốn. Chỉ là hoàn cảnh của anh khiến tôi không khỏi băn khoăn. Nếu tiếp tục từ bỏ mối quan hệ này, sau này tôi có tìm được người tốt hơn anh?

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: Lắng nghe trái tim và cho bản thân cơ hội xây dựng hạnh phúc với người mình yêu, hay lắng nghe lý trí và những lời cảnh báo từ gia đình.

Tôi thật sự rất mong nhận được những chia sẻ, lời khuyên từ những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có góc nhìn khách quan hơn. Liệu tôi có đang quá lo xa, hay những nỗi băn khoăn của gia đình hoàn toàn có cơ sở? Tôi nên làm gì?