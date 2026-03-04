Yêu cô gái từng bán ảnh nóng cho web 18+, tôi có nên cho cả hai một cơ hội?

Tôi năm nay 31 tuổi, thu nhập ổn nhờ mở cửa hàng nước hoa và kinh doanh online thêm một số sản phẩm lặt vặt. Hai năm trước, tôi tình cờ quen một cô gái qua ứng dụng hẹn hò.

Thời điểm đó, tôi buồn chán sau khi chia tay mối tình nhiều năm, muốn tìm người ở bên cho khuây khỏa. Tuy nhiên, vì chưa muốn xác định nghiêm túc nên tôi thẳng thắn nêu trên hồ sơ hẹn hò của mình là "tìm FWB" (Friends with Benefits, bạn bè trao đổi lợi ích tình dục và không ràng buộc) để đỡ mất thời gian đôi bên.

Sau vài cú quẹt, tôi và cô ấy bắt gặp nhau trên ứng dụng. Cô ấy trạc tuổi tôi, đang sống một mình ở TPHCM. Ngày đầu gặp gỡ, chúng tôi trao đổi kỹ về mục đích kết nối. Cũng như tôi, mục đích của cô ấy không có gì khác ngoài tình dục.

Sau một lần quẹt ứng dụng hẹn hò, tôi trót có tình cảm với một cô gái có quá khứ phức tạp (Ảnh minh họa: Pinterest).

Sau đêm đầu tiên, tôi nhận ra chúng tôi rất hợp "chuyện ấy" và tiếp tục có cuộc hẹn thứ hai, thứ ba... Tất nhiên mọi thứ vẫn mang tính trao đổi qua lại chứ không đề cập chuyện tình cảm.

Nhưng dần dần, tôi và cô ấy nhắn tin, chia sẻ khá nhiều về hoàn cảnh của mình. Thời điểm đó, cô ấy thừa nhận với tôi rằng cô ấy không có công việc ổn định, thậm chí phải bán ảnh khỏa thân trên một website 18+ của nước ngoài. Lý do là gia đình nợ nần, bố mẹ gặp khó khăn tài chính nên cô chấp nhận làm công việc đó một thời gian để kiếm tiền phụ giúp.

Một thời gian sau, cô nói đã trả gần hết số nợ cho gia đình và quyết định dừng công việc đó. Cô cũng nói rõ rằng muốn cắt liên lạc với tôi để bắt đầu cuộc sống mới và không muốn dính dáng tới quá khứ nữa.

Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra đúng như vậy. Ngừng liên lạc được nửa năm, đến năm ngoái, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau.

Cô ấy nói sau khi nghỉ công việc kia, cô chuyển sang làm nhân viên văn phòng, cuộc sống tốt hơn. Từ đó, thi thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại, rồi lâu lâu lại gặp nhau đúng kiểu FWB. Mỗi lần gặp, tôi vẫn chủ động gửi cho cô một khoản tiền coi như hỗ trợ thêm.

Vài tháng gần đây, mọi thứ có sự thay đổi. Chúng tôi không còn gặp nhau kiểu chóng vánh nữa mà bắt đầu có những buổi hẹn hò đúng nghĩa: Đi ăn, uống cà phê, xem phim, nói chuyện nhiều hơn về công việc và cuộc sống. Chúng tôi thậm chí còn đi du lịch cùng nhau 2 lần. Cảm giác lúc đó giống như hai người đang yêu, chỉ là không ai nói ra.

Điều khiến tôi bất ngờ và buồn phiền là dạo này, cô ấy lại không muốn nhận tiền từ tôi nữa. Cô nói rằng hiện tại đã có công việc ổn định. Tôi thấy cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách, ít chịu gặp tôi, trả lời tin nhắn rất chậm hoặc không nghe điện thoại.

Có phải vì tôi mãi không ngỏ lời chính thức, nên cô ấy thay đổi thái độ? Nhưng tôi cũng vô cùng khó xử, băn khoăn không biết có nên bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng, xác nhận là người yêu của nhau và tiến tới tương lai lâu dài với cô ấy hay không.

Thú thật là sau ngần ấy thời gian, tôi cũng dành tình cảm cho cô ấy. Tôi quý cách cô ấy cố gắng thay đổi cuộc sống, quý sự thẳng thắn của cô về quá khứ của mình. Ở bên cạnh, tôi cảm thấy cô là người có chiều sâu, không phải kiểu người dễ dãi như nhiều người vẫn nghĩ.

Nhiều lần tôi tự hỏi, đó là tình yêu thật sự hay chỉ là một sự gắn bó kỳ lạ giữa hai con người từng bước vào đời nhau theo một cách không bình thường... Nhưng càng có tình cảm, tôi lại càng do dự...

Một phần vì quá khứ từng lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn tình, từng bán ảnh khỏa thân để kiếm tiền của cô ấy. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện đó, liệu sau này mình có thực sự đủ rộng lượng để không nhắc lại chuyện cũ, không để nó trở thành cái gai trong lòng mỗi khi xảy ra mâu thuẫn hay không?

Tôi sợ mình không đủ tin tưởng, sợ rằng nếu sau này chuyện tình cảm không đi đến đâu thì người tổn thương nhiều nhất sẽ là cô ấy.

Tôi thật sự rất rối. Nhớ lại quãng thời gian bên cô ấy, những lúc cô ấy lên kế hoạch cho tương lai, tôi lại thấy tiếc nếu không cho cả hai một cơ hội. Liệu tôi có nên tiến tới một bước, thẳng thắn hơn về cảm xúc của mình để cả hai bên nhau đàng hoàng, hay nên chấp nhận rời xa cô ấy, để tránh làm cô ấy đau thêm một lần nữa?