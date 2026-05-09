Yêu 3 năm, tôi có bầu mới biết mình là “người thứ ba”

Tôi tên Mai, 25 tuổi. Hiện là một bà mẹ đơn thân sống tại Hà Nội, sau cú sốc bị chính người đàn ông mình định gắn bó cả đời lừa dối. Tôi lên đây tâm sự chuyện của mình với mong muốn được nhẹ lòng hơn sau cú vấp ngã có lẽ là đau đớn, tủi nhục nhất cuộc đời tôi.

4 năm trước, tôi gặp anh trong một buổi liên hoan bạn bè. Anh không phải kiểu người nổi bật, nhưng lại khiến tôi chú ý bởi sự tinh tế và quan tâm rất nhẹ nhàng. Anh kể mình từ quê lên Hà Nội học, rồi ở lại lập nghiệp. Gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông, nên anh luôn cố gắng để sau này lo được cho họ.

Chúng tôi yêu nhau sau 3 tháng tìm hiểu. Một năm sau, anh đề nghị tôi dọn về sống chung. Tôi đồng ý, vì xác định nghiêm túc. Những ngày tháng đó, chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ, nhưng đủ đầy. Sáng đi làm, tối về có nhau, cuối tuần đi ăn, đi chơi, thỉnh thoảng đi du lịch. Một cuộc sống giản dị mà tôi từng nghĩ là hạnh phúc.

Anh từng đưa tôi gặp bạn bè, nhưng chưa bao giờ đưa tôi về quê. Mỗi lần tôi nhắc, anh lại khéo léo trì hoãn. Lúc thì bảo bận, lúc thì nói để khi nào ổn định hơn. Anh than rằng nhà anh ở quê chật chội, em về đón tiếp không chu đáo, bố mẹ lại ngại, chờ ra năm xây được nhà thì sẽ đưa tôi về thăm.

Tôi có chút lấn cấn, nhưng rồi lại tự trấn an chắc anh còn nhiều điều chưa sẵn sàng, ngại gia cảnh khó khăn với tôi, khi nhà tôi làm kinh doanh, có điều kiện. Từ đó tôi cũng không nhắc lại chuyện về nhà anh.

Ngược lại, tôi đã đưa anh về ra mắt gia đình từ rất sớm. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, không quá khắt khe, thấy anh chăm sóc tôi tử tế, nói chuyện chừng mực nên có thiện cảm.

3 năm yêu nhau, đôi khi anh có những cuộc gọi gấp phải về quê. Lý do luôn rất hợp lý, bố ốm, mẹ đau, họ hàng có việc. Tôi chưa từng nghi ngờ. Ngược lại, còn thương anh, nghĩ anh là người đàn ông biết gánh vác.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc cầm que thử, tim đập dồn dập. Khi 2 vạch hiện lên, tôi vừa khóc vừa cười.

Khi báo tin cho anh, anh im lặng vài giây, rồi ôm chặt tôi. Anh nói: "Mình cưới nhé. Anh không để mẹ con em thiệt thòi". Tôi tin đó là khoảnh khắc chân thành nhất của anh.

Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Anh đưa tôi đi chọn váy, đặt nhà hàng, hứa sẽ về quê thưa chuyện với bố mẹ, rồi đưa tôi về quê ra mắt trước khi ăn hỏi. Anh còn chủ động về nhà tôi thưa chuyện, khiến tôi càng tin tưởng.

Nhưng càng gần ngày cưới, anh càng trì hoãn việc đưa tôi về quê. Anh nói tôi đang mang bầu, đi xa không tiện, để thai ổn hơn rồi về. Tôi khó chịu, nhưng rồi lại bỏ qua.

Cho đến khi tôi biết mình mang thai con trai, anh vui ra mặt. Ngay sau đó, anh thông báo gia đình sẽ lên nhà tôi thưa chuyện vào tuần sau.

Ngày hôm đó, bố mẹ anh xuất hiện với vẻ ngoài hiền lành, chất phác. Họ hỏi han tôi ân cần, dặn tôi giữ gìn sức khỏe, nói chuyện cưới xin cứ để 2 bên gia đình lo. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Nhưng tôi không ngờ, đó chỉ là bước chuẩn bị cho một cú sụp đổ.

Sau buổi gặp đó, bố mẹ tôi đề nghị sang thăm nhà trai, để biết nơi chốn con gái gả về. Khi nghe vậy, anh tái mặt. Anh lắp bắp, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Một tuần sau, gia đình tôi về quê anh. Mọi thứ hôm đó đều ổn. Nhà không khá giả, nhưng gọn gàng. Họ hàng không đông, chỉ vài mâm cơm thân mật. Ai cũng cười nói vui vẻ. Tôi đã tưởng, đây là ngày mở đầu cho một cuộc hôn nhân, không ngờ, đó lại là dấu chấm hết.

Buổi trưa, sau khi bố mẹ tôi về trước, tôi ở lại đợi anh đưa về Hà Nội. Tôi bỗng thèm ăn chua, nên nhờ anh đi mua giúp. Anh dặn tôi ở nhà, rồi chạy xe đi.

Ngồi một mình chờ, tôi thấy sốt ruột nên đi bộ ra quán tạp hóa đầu làng. Và chính ở đó, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.

Trước cửa quán, vài người phụ nữ đang ngồi nói chuyện. Họ nhắc đến một người đàn ông trong làng, giọng đầy phẫn nộ. Họ gọi anh ta là “đồ khốn”, “bỏ vợ con để theo gái thành phố”.

Tôi tò mò, tiến lại hỏi chuyện, thấy tôi là người lạ, các bà hỏi thăm từ đâu đến, tôi tiện miệng nói là trên Hà Nội về nhà bạn chơi. Câu chuyện tiếp tục, các bà kể rằng trong làng có một người tên Tuấn. Hồi trẻ làm bạn gái có bầu, cưới về, sinh được 1 cô con gái. Vợ ở nhà chăm con, chăm bố mẹ chồng, làm ruộng. Còn anh ta lên thành phố học, rồi ở lại làm việc.

Vài tháng trước, anh ta về đòi ly hôn. Lý do là đã có người khác, người đó đang mang thai con trai. Gia đình ban đầu phản đối, nhưng khi biết là cháu trai, lại là con gái nhà khá giả, cuối cùng ép con dâu ký đơn.

Tôi nghe mà lạnh sống lưng khi người đó cùng tên với chồng sắp cưới của mình. Tôi hỏi nhà ai vậy? Họ chỉ tay về phía con ngõ… nơi tôi vừa ăn cơm trưa, đọc tên bố mẹ anh.

Tôi đứng không vững. Người đàn ông họ vừa chửi rủa… chính là chồng sắp cưới của tôi. Và “người thứ ba” mà họ khinh bỉ… chính là tôi.

Tôi không nhớ mình đã quay về nhà anh bằng cách nào. Chỉ nhớ tay run lên, tim như bị bóp nghẹt. Tôi gọi cho bố và anh trai, yêu cầu quay lại đón tôi ngay.

Đúng lúc đó, anh cũng về. Anh thấy tôi khóc thì hoảng hốt. Nhưng tôi không còn đủ bình tĩnh. Tôi tát anh một cái thật mạnh.

Bố mẹ anh chạy đến, chưa hiểu chuyện gì. Tôi gọi tên người vợ ở quê của anh. Cả nhà chết lặng.

Anh bắt đầu giải thích rằng cuộc hôn nhân kia không có tình yêu. Rằng anh chỉ sống vì con. Rằng gặp tôi là duyên, là thật lòng, đứa bé trong bụng tôi mới là điều anh muốn giữ.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, mà thấy xa lạ đến đáng sợ. Tôi hỏi anh 3 năm qua, có một lần nào anh định nói thật với tôi không. Anh cúi đầu, không một lời, nhưng chính sự im lặng đó, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời thú nhận nào.

Tôi bật cười, nước mắt cứ rơi. Hóa ra, suốt 3 năm, tôi chỉ là món đồ để anh lựa chọn. Một nơi anh tìm đến khi mệt mỏi, rồi lại quay về làm chồng, làm cha ở một cuộc đời khác.

Một người đàn ông có thể sống 2 vai, trơn tru đến mức không ai nghi ngờ. Một người đàn ông có thể để 2 người phụ nữ cùng tin rằng mình là duy nhất.

Bố và anh trai tôi đến sau 2 tiếng, khi đó tôi đang ôm vali ngồi trước cổng. Khi biết chuyện họ tức giận, lao vào định đánh anh, nhưng tôi ngăn lại.

Đánh anh ta, không làm tôi bớt đau. Tôi chỉ thấy mình ngu dốt vì đã tin tưởng tuyệt đối, không một lần nghi ngờ. Và đau đớn nhất là bản thân đã vô tình trở thành người thứ ba, phá vỡ gia đình của một người phụ nữ khác.

Tôi rời đi ngay hôm đó, cắt đứt mọi liên hệ với anh ta. Bố mẹ khuyên tôi bỏ đứa bé vì còn cả tương lai phía trước, nhưng tôi lựa chọn giữ con.

Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn không ngừng tự hỏi, người phụ nữ kia có hận mình không?