Xem lại camera ở nhà, tôi phát hiện bí mật của vợ sau 2 năm mải kiếm tiền

Tôi và vợ yêu nhau 4 năm rồi cưới. Chúng tôi quen nhau từ những buổi tăng ca, những lần ăn trưa cùng đồng nghiệp. Ai cũng nói chúng tôi hợp nhau. Cưới xong, hai đứa dành dụm tiền mua một căn nhà nhỏ, rồi có con. Cuộc sống tưởng như cứ thế bình yên trôi qua.

Hai năm trước, công việc khởi sắc, tôi bận rộn hơn, đi sớm về khuya, công tác liên tục. Tôi khuyên vợ nghỉ làm để ở nhà chăm con, nghĩ đơn giản rằng mình kiếm tiền là đã làm tròn trách nhiệm. Tôi không nhận ra, từ lúc đó, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu lớn dần.

Gần đây, vợ có nhiều thay đổi. Cô ấy chăm chút ngoại hình hơn, ăn mặc đẹp, trang điểm kỹ khi ra ngoài. Trước kia ở nhà với con, cô ấy gần như không quan tâm vẻ ngoài, giờ thì khác hẳn. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản vì con đã đi nhà trẻ, cô ấy có thời gian hơn cho bản thân.

Cô ấy cũng không còn cằn nhằn tôi như trước. Ngày xưa, tôi đi nhậu về khuya là bị than phiền, có khi giận cả ngày. Giờ tôi về mấy giờ cô ấy cũng chỉ hỏi qua loa, thậm chí không quan tâm. Lúc đầu tôi thấy nhẹ đầu, sau lại bất an.

Điều khiến tôi để ý nhất là chiếc điện thoại. Trước đây cô ấy vẫn thường vất lung tung, giờ lúc nào cũng cầm theo kè kè. Có lần tôi bước vào phòng, cô ấy vội úp màn hình xuống.

Tôi tự trấn an mình đang nghĩ nhiều. Hai năm qua, tôi thường vắng nhà, có thể cô ấy đã quen với việc không còn chia sẻ với tôi. Nhưng những thay đổi của cô ấy khiến tôi khó chịu và có linh cảm không hay.

Phát hiện vợ xóa hết tin nhắn với một người lạ, tôi không biết phải đối diện thế nào (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi bắt đầu xem lại camera những lúc mình không có ở nhà. Ban đầu không có gì bất thường, đến mức tôi suýt tin mình đã quá đa nghi. Nhưng rồi tôi để ý những chi tiết nhỏ. Khi ở một mình, vợ tôi hay cầm điện thoại, tủm tỉm cười.

Có hôm tôi ở nhà, vào phòng tắm. Xem lại camera, tôi thấy cô ấy vừa nhìn về phía phòng tắm, vừa lén gọi cho ai đó. Có đêm, khi tôi ngủ, cô ấy nhẹ nhàng ngồi dậy, mang điện thoại vào nhà vệ sinh rất lâu.

Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng đủ để sự nghi ngờ của tôi dâng cao.

Một tối, khi vợ đi tắm, điện thoại cô ấy đặt trên bàn. Tôi chần chừ vài giây rồi quyết định cầm lên. Điện thoại không khóa mật khẩu. Tôi thấy lạ nhưng cũng thở phào. Tôi mở các ứng dụng, rà qua tin nhắn, danh bạ, cả cuộc gọi gần đây, mọi thứ đều bình thường. Không có cái tên lạ nào, không một dòng đáng nghi.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến một bài viết từng đọc về cách phát hiện vợ hoặc chồng có dấu hiệu ngoại tình. Bài viết đó nói rằng nhiều người ngoại tình có thể nhắn tin qua các nền tảng “khó ngờ” như ứng dụng mua sắm, TikTok, thậm chí giả dạng số tổng đài để che giấu.

Tôi bèn mở TikTok của vợ kiểm tra. Khi bấm vào nút chia sẻ video qua Facebook, vị trí đầu tiên lại là một tài khoản Facebook lạ. Tôi lần theo tài khoản đó rồi vào phần tin nhắn của vợ. Cuộc trò chuyện trống trơn, như thể giữa họ chưa từng liên lạc. Thậm chí họ còn không kết bạn.

Chính sự trống rỗng ấy lại khiến tôi lạnh sống lưng. Không ai tương tác nhiều với một người mà không để lại dấu vết.

Tôi bấm vào trang cá nhân của người đó nhưng họ đã khóa bảo vệ, không để lộ thông tin gì. Tôi không thể chịu thêm một giây nào nữa. Vợ vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đưa điện thoại tới trước mặt, hỏi thẳng: “Ai đây?”. Cô ấy khựng lại vài giây, mắt lướt nhanh qua màn hình rồi đáp: “Không biết”.

Tôi nóng ran cả người, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được bức xúc. Tôi nói rõ tài khoản này đã có tương tác rất nhiều, vậy tại sao lịch sử trò chuyện lại trống trơn, không còn dấu vết? Nếu không có gì mờ ám, cớ gì phải xóa sạch?

Cô ấy vẫn một mực chối, khẳng định không hề biết nhưng mặt mày tái đi, lúng túng và né tránh ánh mắt tôi.

Tôi tức nghẹn mà không làm được gì, ném điện thoại lên giường rồi bước ra ngoài để tự trấn tĩnh, cố không hành động trong lúc mất kiểm soát để rồi phải hối hận. Tôi muốn lôi mọi thứ ra ánh sáng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi sợ, sợ rằng nếu làm ầm mọi chuyện lên, cái nhà này sẽ tan vỡ.

Người ta vẫn nói đàn ông ngoại tình còn có thể quay về, còn phụ nữ khi đã có tình cảm bên ngoài thì rất khó. Tôi không biết điều đó đúng đến đâu, chỉ biết mình không đủ can đảm để đánh đổi.

Tôi vẫn yêu vợ, yêu con, và cũng hiểu mình không vô can. Hai năm qua, tôi mải mê công việc, bỏ mặc cô ấy một mình xoay xở với gia đình. Tôi từng nghĩ chỉ cần kiếm tiền là đủ, nhưng có lẽ tôi đã sai.

Giờ đây, tôi không biết nên đối diện với chuyện này thế nào. Chỉ biết rằng, mọi thứ trong tôi đã không còn như trước nữa. Tôi thực sự không biết mình phải làm gì tiếp theo, hãy cho tôi một lời khuyên.