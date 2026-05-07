Vợ xin về quê thăm con riêng nhưng lại lén lút đi du lịch cùng chồng cũ

Ngày tôi quyết định lấy vợ, cả gia đình và bạn bè đều khuyên ngăn, phản đối. Lý do là vì cô ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân, còn có một đứa con riêng.

Bạn bè nói, phụ nữ đâu thiếu mà tôi lại chọn một người phụ nữ đã từng có gia đình cho phức tạp. Mẹ tôi khóc suốt mấy ngày vì con trai “đường quang không đi, đi quàng bụi rậm”. Nhưng tôi yêu cô ấy, và cuối cùng sức mạnh tình yêu đã chiến thắng.

Thực ra thì, tôi thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì phức tạp. Cô ấy lấy chồng sớm năm 20 tuổi. Có lẽ vì còn ít tuổi, cô ấy vụng dại chuyện làm dâu nên không vừa ý mẹ chồng.

Mẹ chồng khó tính, chồng thì quá hiền lành, không dám bênh vực vợ. Vậy nên mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu ngày một lớn. Năm con gái lên 3 tuổi, cô ấy quyết định ly hôn.

Sau khi ly hôn, nhà chồng không cho cô ấy nuôi con vì không có nghề nghiệp ổn định nên cô ấy rời quê lên phố đi làm công nhân.

Cô ấy thành thật với tôi mọi chuyện quá khứ, không hề giấu giếm. Tôi cũng không quá để ý việc cô ấy từng qua một lần đò. Chúng tôi cứ thế, hồn nhiên mà yêu nhau đắm say như những đôi uyên ương khác.

Vượt qua rào cản từ gia đình, tôi và cô ấy cưới nhau vào đầu năm nay. Sau khi kết hôn, chúng tôi tạm thời ở cùng bố mẹ, đợi dành đủ tiền sẽ xây nhà trên mảnh đất bố mẹ cho.

Vì không ưng từ trước nên mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn khó dễ với con dâu. Có lẽ rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, dù mẹ chồng thế nào cô ấy đều nhịn. Tôi lo sợ chuyện cũ lặp lại, nhất quyết ra thuê trọ ở riêng.

Đợt nghỉ lễ vừa rồi, tôi định lên kế hoạch cùng vợ đi du lịch. Thế nhưng cô ấy lại nói, ngày Quốc tế lao động cũng là ngày sinh nhật con gái của cô ấy. Mọi năm, dù đã ly hôn, đến sinh nhật con gái cô ấy đều về thăm con. Năm nay, cô ấy cũng muốn về vì không muốn con gái nghĩ mẹ lấy chồng rồi nên không nhớ con nữa.

Tôi thấy vợ nói cũng có lý. Một năm có bao nhiêu dịp, không đi chơi dịp này thì dịp khác, còn sinh nhật con chỉ có một ngày. Tôi cũng không muốn vợ nghĩ tôi là một người đàn ông hẹp hòi, ích kỷ.

Vậy nên, mấy ngày vợ về quê, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, ngồi đánh cờ với mấy cụ ông đầu ngõ.

Tối hôm ấy, tôi nằm lướt facebook, bỗng nhận được một lời gợi ý kết bạn, hình đại diện là một người đàn ông. Tôi mơ hồ, không biết có phải người quen không nên nhấn vào trang cá nhân xem thử.

Việc làm tưởng vô hại này lại giúp tôi phát hiện một chuyện mà tôi không nghĩ tới. Bức ảnh đăng mới nhất trên trang cá nhân của người kia có mặt vợ tôi. Bức ảnh có 3 người, vợ tôi, anh ta và con gái của cô ấy. Tất cả họ đều tươi cười vui vẻ tạo nên một bức tranh gia đình vô cùng hạnh phúc.

Bên trên bức ảnh là dòng trạng thái: “Dù thế nào, bố mẹ vẫn luôn ở bên con”, kèm theo đó là địa chỉ một điểm du lịch cách quê cô ấy 200km. Có nghĩa là, cô ấy không chỉ về quê thăm con, mà còn cùng chồng cũ đưa con đi du lịch.

Vừa nghĩ tới đó, máu nóng trong tôi như bốc tới đỉnh đầu. Tôi lưu bức ảnh kia vào máy rồi chuyển sang Zalo của vợ kèm một tin nhắn: “Gia đình hạnh phúc quá nhỉ?”.

Tin nhắn vừa gửi đi, vợ tôi lập tức gọi lại. Cô ấy nói mọi chuyện không như tôi nghĩ. Cô ấy đang trên đường về, về tới nhà sẽ giải thích với tôi sau. Trong thời gian đợi cô ấy về, đầu tôi đã nghĩ ra đủ thứ chuyện. Càng nghĩ càng khó chịu, càng thấy mình như bị phản bội.

Vợ tôi giải thích, vốn dĩ chỉ định về nhà bà ngoại rồi đón con gái đến, đưa con đi chơi mua tặng một món quà mà con thích. Nhưng con gái lại nói, lâu rồi con không được đi chơi xa, muốn đi chơi cùng bố và mẹ như các bạn.

Chồng cũ của cô ấy nói, anh ta đang tìm hiểu người khác. Sau này tái hôn rồi, chắc chắn không thể cùng vợ cũ đưa con đi chơi được nữa. Vậy nên, anh ta cũng mong muốn thực hiện điều ước của con gái. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải lần này thì chẳng có lần nào nữa nên cô ấy đồng ý.

Cô ấy thề, trong 2 ngày 1 đêm đi chơi đó, cô và chồng cũ đối xử với nhau như những người bạn. Tuy thuê chung một phòng nhưng có 2 giường ngủ. Cô ấy ngủ với con gái, chồng cũ nằm riêng một giường.

Dù cô ấy có phân trần thế nào, tôi cũng thấy khó tin. Hai người họ trước đây ly hôn, nguyên nhân chính là do mẹ chồng. Giữa hai người họ thực chất vốn chẳng có mâu thuẫn gì, tình cảm ít nhiều chắc vẫn còn có.

Tình cũ không rủ cũng tới, huống hồ gì họ từng là vợ chồng. Hai người ở chung một phòng, đêm hôm tĩnh lặng, tức cảnh sinh tình, chuyện gì xảy ra ai mà biết được.

Còn một điều quan trọng hơn, chồng cũ của cô ấy tuy chưa tái hôn đã biết nghĩ xa xôi, sợ sau này lấy vợ rồi thì không thể cùng vợ cũ đưa con đi chơi được nữa. Vậy mà vợ tôi, dù đã có chồng vẫn lén lút đi du lịch cùng chồng cũ. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến tôi, không quan tâm tôi sẽ nghĩ thế nào?

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu như có hàng mũi kim châm chích vào da thịt. Tôi không quan tâm cô ấy từng lấy chồng, có con riêng, bất chấp cả việc bố mẹ khuyên ngăn để đến với cô ấy. Vậy mà mới vài tháng, cô ấy đã làm một việc khiến tôi mất niềm tin và thất vọng tột cùng.

Đã vậy, thấy tôi giận, cô ấy còn giận theo, cho rằng tôi nhỏ nhen, hẹp hòi, không có niềm tin vào cô ấy. Thử hỏi, ở vị trí là đàn ông như tôi, nếu các bạn phát hiện vợ của mình lén lút đi du lịch cùng chồng cũ, các bạn có tin họ hoàn toàn vì con, hoàn toàn trong sáng hay không?