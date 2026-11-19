Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi cưới nhau mới 3 năm và có một cô con gái nhỏ. Cả hai vợ chồng đều là nhân viên bình thường, thu nhập chỉ đủ trang trải cho một gia đình nhỏ, không đến mức túng thiếu, nhưng cũng không dư giả.

Trước khi cưới vợ, tôi đã đặt mục tiêu sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm để sớm mua nhà. Trước đó, tôi đã chắt chiu, tiết kiệm được một khoản tiền đem đi đầu tư và có sinh lời. Số tiền ấy tôi vẫn giữ và công khai với vợ.

Sau khi cưới, theo mong muốn của vợ, tôi giao cho cô ấy làm “tay hòm chìa khóa”. Tháng nào nhận lương về, tôi cũng chỉ giữ lại một ít tiền điện thoại, xăng xe, còn lại đưa hết cho vợ.

Tôi cứ nghĩ, đã là vợ chồng thì tiền bạc nên quy về một mối cho dễ tính toán, tiết kiệm.Thế nhưng, 3 năm qua, ngoài khoản tiền tôi đã có trước khi kết hôn, chúng tôi chẳng để dành được thêm đồng nào, nguyên nhân là do sự bao đồng của vợ. Cũng vì chuyện này, vợ chồng tôi đã vài phen cãi nhau.

Hồi đang yêu, tôi cũng biết bạn gái là người nặng gánh gia đình. Bố cô ấy mất sớm, nhà có mẹ và anh trai. Anh trai cô ấy cưới vợ sớm nhưng vì ăn chơi lêu lổng, nợ nần nên vợ bỏ, để lại cả hai đứa con cho nhà chồng nuôi và đi lấy chồng mới.

Vợ tôi coi việc nuôi hai cháu là trách nhiệm của mình (Ảnh minh họa: Freepik).

Anh trai vẫn chứng nào tật nấy, không lo làm ăn nên hai đứa cháu do một tay mẹ vợ chăm sóc. Vợ tôi thương mẹ, thương cháu, bao nhiêu năm nay vẫn lo cho hai đứa nhỏ từ tiền học, tiền sữa cho đến mọi thứ.

Trước đây, cô ấy lo cho cháu thì tôi không nói. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy vẫn làm như vậy. Mỗi tháng, cô ấy vẫn đều đặn đóng tiền học cho hai cháu, mua quần mua áo, còn đưa thêm một khoản cho mẹ cô ấy.

Tôi không biết mỗi tháng cô ấy tiêu tốn hết bao nhiêu tiền cho con anh trai, nhưng lương cô ấy chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, lo cho hai cháu có khi đã hết một nửa. Số tiền đó nếu để tiết kiệm, tích tiểu thành đại, cũng có thêm tiền để sớm mua nhà.

Nhưng khi tôi hỏi đến tiền tiết kiệm, cô ấy lại thản nhiên nói: “Anh xem, mỗi tháng phải chi đủ thứ: Tiền thuê nhà, điện nước, xăng xe, bỉm sữa, thuốc men cho con, tiền ăn uống hàng ngày. Rồi còn đám hỉ, đám hiếu, việc nọ, việc kia… làm gì dư mà để dành”.

Tôi nghe vợ nói mà nóng mặt. Lương vợ khoảng 10 triệu đồng, lương tôi đưa cô ấy 16 triệu đồng nữa, vậy mà tháng nào tiêu sạch tháng ấy?

Tôi nói với vợ: “Trước đây em lo cho cháu, anh không nói làm gì. Nhưng giờ em có gia đình riêng rồi, em chỉ cần tập trung vun vén cho gia đình mình là được. Con của anh trai, hãy để cho anh ấy có trách nhiệm. Chính vì em cứ bao đồng như vậy nên anh trai em mới ỷ lại, sống vô trách nhiệm như thế. Trong khi nhà mình chẳng dư giả gì”.

Vợ tôi không những không tiếp thu ý kiến của chồng, còn nặng lời trách tôi hẹp hòi, ích kỷ. Cô ấy nói các cháu là những đứa trẻ tội nghiệp, mẹ bỏ đi lấy chồng, cha có cũng như không. Cô ấy chỉ có thể lo cho cháu đủ ăn đủ mặc chứ không thể bù đắp thiếu thốn tinh thần. Cô ấy nói, máu mủ nhà cô ấy nên cô ấy phải lo, không bỏ được. Tôi đã không thương chúng thì thôi, còn đong đo xét nét.

Cô ấy còn nói, thay vì lo tiết kiệm vài đồng tiền cho cháu, tôi nên tìm cách để tăng thu nhập. Với thu nhập của hai vợ chồng tôi hiện tại, sống đủ ở thành phố này đã là tốt rồi, nói gì đến mua đất, mua nhà.

Tôi không đón nhận nổi cái lý lẽ ấy nên nổi cáu: “Đáng lẽ ra em nên ở vậy mà toàn tâm toàn ý cho cho các cháu chứ không nên lấy chồng, sinh con làm gì. Đến bố mẹ của chúng còn bỏ mặc chúng không lo, tại sao anh lại có trách nhiệm phải lo cho chúng".

Mấy hôm rồi vợ chồng tôi không trò chuyện với nhau. Vợ cho rằng tôi ích kỷ. Còn tôi cũng muốn tỏ rõ quan điểm của mình. Theo mọi người, quan điểm của tôi như vậy có đúng không?