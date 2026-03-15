Vợ mất 3 năm, tôi thú nhận có tình cảm với đàn ông khiến gia đình nổi sóng

Tôi năm nay vừa tròn 60 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã an phận với cháu con, với những buổi sáng uống trà và những chiều đi bộ quanh khu phố, tôi lại đứng trước một lựa chọn khiến cả gia đình nổi sóng.

Các con nói rằng tôi đang làm điều “điên rồ”. Thậm chí, đứa con trai cả còn thẳng thừng tuyên bố rằng, nếu tôi sống chung với chàng trai trẻ tôi yêu, thì coi như không còn quan hệ cha con.

Tôi hiểu vì sao các con phản ứng như vậy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cũng biết mình không làm điều gì sai trái.

Cả cuộc đời tôi đã sống đúng vai của một người chồng, một người cha, một trụ cột gia đình. Chỉ có điều, tôi chưa từng được sống đúng với chính mình.

Tôi muốn sống thật với giới tính của mình nhưng bị các con phản đối kịch liệt (Ảnh minh họa: Elle).

Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ. Tuổi trẻ của tôi không có nhiều lựa chọn. Gia đình nghèo, bố mẹ đông con, việc học dở dang từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Tôi lấy vợ năm 27 tuổi. Cuộc hôn nhân ấy đến từ sự mai mối của hai bên gia đình. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Chúng tôi không có những rung động mãnh liệt nhưng cả hai sống với nhau bằng trách nhiệm.

Ba đứa con lần lượt ra đời. Tôi lao vào làm việc, buôn bán đủ thứ, từ chở hàng thuê, mở cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ, rồi sau này tích cóp được chút vốn thì mở một xưởng cơ khí.

Cả tuổi trẻ của tôi trôi qua trong những ngày đổ mồ hôi và lo toan.

Nhiều người đàn ông ở tuổi trung niên thường có những cuộc phiêu lưu bên ngoài, nhưng tôi chưa từng làm điều đó. Tôi hiểu rằng, mình không được làm tổn thương vợ con.

Sự thật mà tôi giấu kín suốt mấy chục năm là, tôi chưa từng có tình yêu với phụ nữ. Tôi nhận ra điều đó từ rất sớm, nhưng tôi không dám nói ra. Ở cái thời của tôi, những người như vậy thường bị coi là lệch lạc, bị chê cười, bị xa lánh.

Tôi đã chọn cách im lặng.

Vợ tôi mất cách đây 3 năm sau một cơn bạo bệnh. Những ngày bà nằm viện, tôi gần như ở bên cạnh cả ngày. Khi bà ra đi, tôi khóc rất nhiều. Hơn 30 năm chung sống, chúng tôi đã trở thành người thân không thể thay thế dù tình cảm của tôi với vợ, không phải tình yêu.

Sau tang lễ của bà, ngôi nhà bỗng trở nên trống trải.

Ba đứa con đều đã trưởng thành. Đứa con trai cả có gia đình riêng, đứa thứ 2 đi làm xa, còn con gái út đã lập gia đình và sống ở thành phố khác. Ban đầu, các con thay nhau về thăm tôi. Nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng. Ngôi nhà rộng dần trở nên im lặng.

Tôi bắt đầu thấy cô đơn.

Một năm trước, tôi quen cậu ấy. Cậu ấy tên Hùng, 32 tuổi, là nhân viên thiết kế cho một công ty nội thất. Chúng tôi gặp nhau trong một lần cậu ấy đến khảo sát xưởng của tôi để làm dự án cải tạo không gian làm việc.

Cậu ấy nói chuyện nhẹ nhàng, chân thành và biết cách quan tâm người khác. Ban đầu chúng tôi chỉ trò chuyện về công việc, rồi dần dần thành quen.

Cậu ấy thường ghé xưởng uống trà với tôi vào những buổi chiều. Hai người đàn ông, cách nhau gần ba mươi tuổi, nhưng lại nói chuyện rất hợp. Tôi không biết từ lúc nào, những buổi chiều ấy trở thành điều tôi mong đợi nhất trong ngày.

Một buổi tối mưa lớn, khi cậu ấy ở lại ăn cơm, chúng tôi đã nói với nhau những điều chưa từng nói với ai. Tôi kể cho cậu ấy nghe về những năm tháng tôi sống như một người đàn ông bình thường, dù sâu trong lòng luôn cảm thấy mình đang đóng vai.

Cậu ấy im lặng rất lâu. Rồi cậu ấy nói rằng, cậu ấy chia sẻ với nỗi khổ của tôi, cậu ấy cũng từng sống như vậy...

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy có người thật sự hiểu con người mình. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ sự đồng cảm. Cậu ấy không giàu có nhưng cũng không cần tiền bạc của tôi. Thậm chí nhiều lần tôi muốn giúp đỡ, cậu ấy còn từ chối.

Cậu ấy chỉ nói rằng: “Cháu chỉ muốn ở cạnh chú, vì cháu thấy chú là người tốt và cháu có tình cảm với chú”. Sau gần một năm, chúng tôi quyết định sẽ sống cùng nhau.

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản. Tôi không còn trẻ, cũng không còn nghĩa vụ phải sống theo ánh mắt của người khác. Nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi nói chuyện này với các con, cả nhà gần như bùng nổ.

Con trai cả đập bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nó nói tôi đang làm nhục gia đình, làm xấu mặt các cháu. Con dâu tôi thì khóc, nói rằng nếu hàng xóm biết chuyện, họ sẽ không dám nhìn ai nữa.

Con gái út gọi điện cho tôi suốt một buổi tối, vừa khóc vừa nói rằng mẹ dưới suối vàng chắc chắn không thể nhắm mắt nếu biết chuyện này. Chúng nói rằng tôi đang bị một người đàn ông trẻ lợi dụng tiền bạc.

Nhưng điều khiến tôi đau nhất là câu nói của con trai cả: “Nếu bố dọn về sống với người đó, từ nay con coi như không có người bố như vậy”.

Tôi đã im lặng rất lâu.

Cả cuộc đời tôi chưa từng làm điều gì khiến các con phải xấu hổ. Tôi nuôi chúng ăn học, dựng vợ gả chồng, giúp chúng có cuộc sống ổn định. Tôi chưa từng bỏ bê gia đình, chưa từng phản bội vợ mình. Nhưng giờ đây, chỉ vì tôi muốn sống thật với bản thân ở tuổi 60, tôi lại trở thành người sai.

Tôi biết xã hội không dễ chấp nhận những chuyện như vậy, đặc biệt là ở độ tuổi của tôi. Nhưng tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi lại không có quyền sống với lựa chọn của mình?

Ba mươi mấy năm hôn nhân, tôi đã làm tròn bổn phận của một người chồng. Tôi chăm sóc vợ khi bà bệnh, tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ba đứa con tôi đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tôi không bỏ bê ai, cũng không cướp đi hạnh phúc của ai. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là được sống những năm cuối đời một cách thành thật với con người mình.

Nhưng nếu lựa chọn đó đồng nghĩa với việc mất đi các con, tôi cũng không biết mình có đủ mạnh mẽ để bước tiếp hay không. Đêm qua, con trai cả lại nhắn tin cho tôi. Nó nói rằng gia đình vẫn chờ tôi “tỉnh táo lại”.

Còn Hùng thì nói rằng cậu ấy sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của tôi, dù là rời xa. Ở tuổi 60, tôi tưởng rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Nhưng hóa ra, có những lựa chọn vẫn khiến trái tim một người đàn ông già phải run rẩy.

Tôi đang khổ sở và khó nghĩ quá, hãy cho tôi lời khuyên!