Vợ mang bầu 7 tháng, chồng lại thích tâm sự với đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm

Tôi đang mang thai tháng thứ 7, bụng lớn nên người lúc nào cũng mệt, đêm ngủ không tròn giấc, nhiều khi chỉ cần trở mình thôi cũng thấy khó khăn. Trong những lúc như vậy, điều tôi cần nhất chính là sự quan tâm của chồng nhưng anh lại khiến tôi vô cùng thất vọng.

Vợ chồng tôi làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau. Tôi làm hành chính cho một doanh nghiệp nhỏ, hiện nghỉ dưỡng thai ở nhà. Chồng tôi làm kỹ thuật trong một công ty xây dựng, công việc khá áp lực, thường xuyên tăng ca, dự án này nối dự án kia.

Đồng nghiệp nữ gửi tin nhắn cho chồng tôi lúc nửa đêm là người làm cùng phòng với anh, hơn 30 tuổi, vẫn còn độc thân, phụ trách hồ sơ và theo dõi tiến độ, nên hai người buộc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên.

Tôi cũng không dám khẳng định hai người ngoại tình. Những tin nhắn tôi đọc được phần lớn xoay quanh chuyện trong công ty: Tiến độ bị chậm, sếp khó tính, đồng nghiệp không phối hợp, áp lực chạy deadline...

Có những chuyện đúng là chỉ người trong môi trường đó mới hiểu, nên tôi không thể dựa vào những tin nhắn để trách móc hay làm ầm lên. Nhưng việc hai người nhắn tin với nhau gần như mỗi tối là bình thường khiến tôi không chấp nhận được.

Anh thường nhắn tin với cô gái đó sau bữa cơm tối. Có hôm tôi đã lên giường nằm nghỉ, quay sang thấy điện thoại anh vẫn sáng. Anh nằm ngay cạnh tôi, nhưng tay thì nhắn tin, có lúc quay lưng lại, có lúc khẽ cười khi đọc tin nhắn.

Tôi giả vờ xoay người, cố liếc nhìn màn hình. Tin nhắn không có lời lẽ quá giới hạn, không thả thính, không đưa đẩy, chỉ là những câu rất đời thường: “Vụ này chắc mai lại bị sếp gọi”, “Đợt này công việc căng thẳng quá”...

Hai người nhắn liên tục, có lúc còn gửi tin nhắn thoại cho nhau. Chồng cũng vô tư mở lên khi tôi nằm cạnh. Dĩ nhiên nội dung chỉ là liên quan đến công việc, những đồng nghiệp ở công ty... Tôi nghe cũng chẳng hiểu gì.

Tôi không thể chất vấn chồng, vì quả thật công việc của anh đang căng thẳng. Nhưng nó khiến tôi khó chịu trong lòng vô cùng. Nhiều lần tôi kiềm chế để không hỏi thẳng anh.

Tôi chỉ mới để ý thấy họ nhắn tin khoảng nửa tháng nay. Trước đó, có thể do tôi không quan tâm lắm. Những tin nhắn không dồn dập, không nhiều, nhưng luôn có vào mỗi đêm, đủ để tôi thấy bất an.

Có lẽ, tôi lo sợ trong tương lai, những tin nhắn đó sẽ không còn bình thường nữa. Không phải vì nội dung tin nhắn có gì quá đáng, mà vì tôi hiểu ranh giới đôi khi không nằm ở câu chữ, mà nằm ở việc người ta chọn nói chuyện với ai, vào lúc nào.

Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào, những áp lực trong công việc của anh, tôi không còn là người đầu tiên được anh chia sẻ nữa. Tôi cũng nghĩ, về nhà họ nhắn tin với nhau như vậy, thì ở công ty, họ thân thiết với nhau thế nào?

Tôi không phải người hay ghen vì chồng tôi làm gì cũng nói, không có kiểu cố tình che đậy. Nhưng từ khi mang bầu, tôi thấy mình trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Tôi vừa mệt, vừa yếu, vừa lo đủ thứ cho con. Trong khi đó, việc chồng nhắn tin với người khác mỗi tối khiến tôi có cảm giác mình đang bị bỏ rơi.

Tôi hoang mang khi đọc những tin nhắn đồng nghiệp nữ gửi cho chồng (Ảnh: iStock).

Tôi đã cố trấn an bản thân, nhưng càng cố bỏ qua, tôi lại càng để ý. Tôi nhiều lần muốn hỏi thẳng, rồi lại thôi. Tôi sợ mình nói ra rồi lại trở thành người vợ đa nghi, khó tính, làm quá trong lúc đang mang thai. Tôi cũng sợ, một khi đã lên tiếng, mọi thứ sẽ không còn quay lại được như trước.

Tôi từng thử thay đổi. Tôi hỏi han anh nhiều hơn về công việc, cố gắng lắng nghe dù không hiểu hết. Nhưng có những chuyện liên quan đến nội bộ công ty, tôi không nắm rõ, không thể chia sẻ được như nữ đồng nghiệp kia.

Có người bạn khuyên tôi: “Chưa có gì vượt giới hạn thì đừng làm căng, nhất là lúc đang mang bầu”. Nhưng cũng có người nói khi chồng quen tâm sự với người khác, dù là chuyện công việc, thì khoảng cách vợ chồng đã bắt đầu hình thành rồi.

Tôi đứng giữa hai suy nghĩ đó, không biết đâu mới là đúng. Có cách nào để chồng chừng mực hơn, mà không cần tôi không phải nói thẳng ra hay làm ầm lên?