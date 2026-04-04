Vợ du học về hành xử kỳ lạ trong đêm tân hôn, tôi xấu hổ nghĩ chuyện ly dị

Nguyệt Anh là du học sinh về nước vào làm tại công ty tôi. Cô bé thông minh, quyến rũ và cực kỳ cá tính. Nói thẳng ra là cưới được Nguyệt Anh, tôi thấy tự hào, đúng tâm thế của kẻ chiến thắng.

Nhưng hãnh diện chẳng được bao lâu thì ngay đêm tân hôn, tôi bị "nàng thơ" cho một cú ê chề, phải nói là xấu hổ cùng cực. Chuyện là sau khi rời lễ đường, vợ chồng tôi được bố mẹ cho mang toàn bộ phong bì cưới về phòng bóc lấy hên.

Nguyệt Anh hào hứng lắm, đếm đếm, ghi ghi. Tôi nửa nằm, nửa ngồi ngắm vợ. Em nghiêm túc bảo: "Ghi chép cẩn thận sau này còn đi trả lại kẻo mang tiếng ăn không của người ta".

Tôi gật gù thấy đúng. Tất nhiên cưới xin không phải món nợ, nhưng sống ở đời đúng là nên có qua có lại, người ta gọi đấy là biết ý, biết điều. Vợ ghi chép đến tận đêm không xong, tôi ngà ngà dư âm rượu bia nên ôm chân vợ ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

Thấy tôi tỉnh dậy, vợ khoe: "Trong lúc anh ngủ em kiếm lại được bao nhiêu tiền. Lơ đi thì chắc là mất".

Hóa ra đêm qua, trong quá trình ghi chép, vợ tôi tìm ra nhiều người trong danh sách mời nhưng không đến dự, cũng không gửi tiền mừng. Tôi ngượng chín người, hỏi lại: "Em nhắn tin đòi tiền cưới á? Em nhắn gì?".

Cô ấy bảo: "Chẳng phải nhắn. Em gửi mã QR, họ tự hiểu. Sáng nay mấy đứa bạn em chuyển một loạt đây này. Vẫn còn, chưa hết đâu".

Tôi nhảy dựng lên. Tôi biết Nguyệt Anh thẳng thắn, cá tính nhưng làm vậy thật hạ cấp, thiếu tế nhị. Gia đình tôi có khó khăn gì đâu? Vì tiền mà bất chấp thể diện thế này còn dám vác mặt nhìn ai nữa?

Tôi xấu hổ khi vợ nhắn tin đòi tiền mừng cưới từng người (Ảnh: iStock).

Ấy thế mà vợ xinh đẹp còn ngoan cố chỉnh tôi: "Anh bỏ tư duy ao làng đi. Đòi lại tiền của mình chứ trộm cướp gì mà xấu hổ? Xưa em đi cưới người ta, có đứa đẻ xong còn mời đến dự thôi nôi, em cũng tặng quà, tặng tiền. Mình nhiệt thành mà họ không biết điều thì người ngại là họ, sao phải giữ ý với người không đáng tôn trọng? Tốt thì làm bạn, không thì thôi, không cần giữ loại người không biết phép tắc.

Anh cứ quen nín nhịn. Rõ ràng không vui, bị ức chế nhưng ngấm ngầm chịu. Thử ra nước ngoài mà sống đi, tư duy của họ rõ ràng, rành mạch chứ không sĩ diện như anh. Giữ giá thì giữ một mình đi, em không thích sống hình thức thế".

Nói thật là tôi sốc, nhìn vợ như người xa lạ. Cô gái sexy, phóng khoáng bỗng chốc biến hình thành người phụ nữ so đo, tính toán. Sống ở đời lúc nào cũng sòng phẳng thế thì chơi với ai?

Nhắn tin đòi chuyển khoản tiền mừng cưới ư? Tôi thấy nó hèn kém quá. Chuyện tưởng hoang đường ở đâu bỗng chốc rơi thẳng vào đầu. Lần này cô vợ cá tính đã thành công đưa tôi vào "huyền thoại cưới xin", chắc chắn sẽ được lưu truyền trên đầu môi của bạn bè, thiên hạ.

Vừa giận, vừa xấu hổ, tôi bỗng thấy nghi ngờ nhân sinh quan tới mức phải thốt lên: "Có thật em đi du học 5 năm không? Điều gì khiến em biến tiệc cưới thành tiệc ép người ta trả nợ? Học cao, hiểu rộng, phóng khoáng, tự tin mà sao lại thế?".

Nói thật tôi nuốt không trôi. Đòi bỏ vợ ngay sau đêm tân hôn thì "kinh thiên động địa" quá. Nhưng nghĩ tới sau này, quan điểm vợ chồng đánh nhau chan chát thế này khó sống chứ không đùa.