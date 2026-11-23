Vợ chồng tôi kết hôn gần 2 năm, sống trong căn hộ nhỏ. Vợ làm chức vụ cao trong công ty tổ chức sự kiện, thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng. Công việc khá bận rộn, cô ấy thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi cả tuần mới về. Tôi làm nhân viên kinh doanh, thu nhập thấp hơn vợ.

Từ ngày cưới, chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể về chuyện sinh con. Tôi cũng muốn ổn định kinh tế thêm một thời gian, nhưng bố mẹ tôi lại rất mong có cháu. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên ông bà càng sốt ruột, thường xuyên hỏi han mỗi lần chúng tôi về thăm nhà.

Có lần, mẹ còn gọi điện nhắc hai vợ chồng nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Ông bà thậm chí mua đủ loại thuốc bổ gửi cho hai vợ chồng tôi với hy vọng sớm có cháu. Vợ không phản đối, vẫn cùng tôi đi khám. Kết quả cho thấy sức khỏe sinh sản của cả hai đều bình thường.

Sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy đều lén uống thuốc tránh thai (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi từng nghĩ vợ cũng mong sớm có con như mình. Thế nhưng, mỗi lần bố mẹ nhắc chuyện sinh cháu, cô ấy chỉ cười rồi nói con cái là lộc trời cho, cứ thuận theo tự nhiên, không nên quá căng thẳng. Dù sốt ruột nhưng tôi cũng không nói thêm, sợ vợ áp lực.

Cuối tuần vừa rồi, khi vợ đi công tác TPHCM cả tuần, tôi tranh thủ ở nhà tổng vệ sinh căn hộ. Tôi tháo vỏ chăn, ga, gối đem giặt, đồng thời sắp xếp lại phòng ngủ. Trong lúc nhấc tấm đệm để vệ sinh phía dưới, tôi bất ngờ nhìn thấy một vỉ thuốc đang dùng dở.

Sau khi tra tên thuốc trên mạng, tôi chết lặng khi biết đó là thuốc tránh thai hằng ngày. Hoá ra, suốt thời gian qua, vợ giấu tôi, âm thầm sử dụng thuốc tránh thai.

Khi vợ đi công tác về, tôi đem vỉ thuốc đặt trước mặt cô ấy và hỏi rõ mọi nghi vấn trong lòng. Vợ tái mặt khi nhìn thấy vỉ thuốc, sau đó cô ấy thừa nhận bản thân đã sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian dài.

Cô ấy nói, mình chưa muốn sinh con vì nghĩ còn trẻ, có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn. Cô ấy đã nỗ lực nhiều năm, nhận không ít dự án khó và thường xuyên phải đi công tác để chứng minh năng lực. Nếu mang thai vào thời điểm này, cô ấy có thể phải nghỉ sinh, bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, thậm chí vị trí đang phấn đấu có thể thuộc về người khác.

Vợ còn nói công việc hiện nay cạnh tranh khốc liệt, không ai chắc chắn vị trí của mình sẽ được giữ nguyên sau nửa năm nghỉ thai sản. Cô ấy muốn đạt được mục tiêu nghề nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện sinh con. Chính vì thế vợ lén uống thuốc tránh thai hằng ngày.

Nghe cô ấy nói, tôi vừa thương vừa giận. Tôi biết phụ nữ mang thai và sinh con phải đánh đổi nhiều thứ, đặc biệt là sự nghiệp. Tôi cũng không muốn vợ phải từ bỏ cơ hội mà cô ấy đã vất vả mới có được. Nhưng điều khiến tôi không thể chấp nhận là cô ấy đã tự quyết định chuyện sinh con mà không hề bàn bạc với chồng.

Tôi hỏi tại sao cô ấy không nói thật ngay từ đầu về những suy nghĩ, dự định của mình để vợ chồng cùng đồng lòng, san sẻ. Vợ nói, cô ấy sợ tôi ngăn cản, còn bố mẹ chồng nếu biết chuyện chắc chắn không đồng ý. Mỗi lần về nhà, cô ấy đều phải nghe những lời nhắc nhở về chuyện sinh con khiến bản thân vô cùng áp lực.

Vợ xin lỗi vì đã giấu tôi chuyện tự ý uống thuốc tránh thai, đồng thời mong tôi ủng hộ kế hoạch chưa sinh con ở thời điểm này của cô ấy.

Dù vợ năn nỉ, khóc lóc, tôi vẫn không nguôi được cảm giác bị lừa dối. Suốt thời gian qua, tôi và bố mẹ lo lắng, thậm chí nghĩ hai vợ chồng có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tôi cũng cảm thấy mình bị vợ gạt ra ngoài với một quyết định quan trọng trong hôn nhân. Mấy hôm nay, tôi về nhà bố mẹ đẻ ở tạm. Tôi chưa kể rõ sự việc với ông bà, chỉ nói hai vợ chồng đang giận nhau.

Tôi vẫn yêu vợ nhưng cảm thấy bị tổn thương sau chuyện này. Liệu tôi có nên tha thứ cho cô ấy không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Chí Nghĩa (Hải Phòng)