Vợ bỏ qua chồng ngoại tình nhưng 3 năm không cho “động vào người”

Khi viết những dòng tâm sự này, tâm trạng tôi mệt mỏi rối bời. Tôi thừa nhận mình là một người đào hoa, dễ bị dao động cảm xúc, nhưng dù sao chuyện cũng là quá khứ, thêm nữa nói thật đàn ông ai mà chẳng có lỗi lầm.

Tôi biết ơn vì vợ đã bao dung, đồng ý bỏ qua lỗi lầm của tôi nhưng sự hờ hững, lạnh nhạt của vợ khiến tôi thấy mệt mỏi. Những ngày tháng qua, tôi cảm giác mình luôn phải nhìn vợ để cư xử.

Tôi và vợ kết hôn đã 15 năm, chúng tôi có 2 cô con gái và đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Cả hai xuất thân trong đình rất khó khăn. Vợ làm giáo viên còn tôi làm kinh doanh nhỏ lẻ, cứ từng bước một chúng tôi mua được nhà, rồi xe, cũng có chút gọi là tích cóp.

Cuộc sống không quá giàu có nhưng so với trước đây thì đúng là “giấc mơ”. Tôi được nhiều người nhận xét là ưa nhìn, phong độ, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tính tôi thì hoà đồng, hài hước, lại rất chú ý đến ăn mặc nên có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Tôi là người đàn ông đào hoa và đã từng khiến vợ đau khổ (Ảnh minh hoạ: Pilex).

Lần đầu tôi có lỗi với vợ là cách đây 5 năm. Trong lần họp lớp cấp 3, tôi đã quá chén mà trót “vượt rào” với cô bạn ngồi cùng bàn thầm thương trộm nhớ mình năm nào. Nói chung, cảm xúc với cô bạn chỉ là chút dao động thời học trò, không phải quá sâu đậm gì. Cộng thêm giai đoạn đó, vợ chồng tôi có chút khó khăn về kinh tế, tôi đầu tư thua lỗ, vợ lại hay càm ràm, nên sự chán nản cộng với chút tự ái của đàn ông khiến tôi mắc sai lầm.

Sau 3 tháng thì tôi cũng chủ động cắt đứt liên lạc với cô bạn kia. Vợ tôi vô tình biết được do tin nhắn tôi lưu trong máy mà chưa kịp xoá. Lần đó, chúng tôi cũng căng thẳng mất vài tháng, cũng may về sau vợ đã đồng ý bỏ qua cho tôi.

Lần thứ 2 thì cũng chỉ là những tin nhắn à ơi với cô bạn đồng nghiệp. Thật sự mối quan hệ này tôi cũng có chút cảm nắng nhưng chưa làm gì nghiêm trọng có lỗi với vợ.

Lần thứ 3 thì đúng là tai hại nhất và tôi biết vợ đã tổn thương sâu sắc nhất. Tôi luôn thấy mình có lỗi, tệ bạc với vợ và không hiểu sao mình lại có giai đoạn đáng xấu hổ như vậy. Thời điểm này, vợ chồng tôi cũng có chút trục trặc, do áp lực kinh tế, mua xe, mua đất, nợ nần nên cuộc sống khá áp lực. Vợ thì hay kỳ vọng tôi quá nhiều, đâm ra có lúc tôi thấy mệt mỏi.

Cô gái này là đồng nghiệp ở chỗ tôi làm, đã qua một đời chồng, chưa có con. Vài lần nói chuyện, đi chơi cùng công ty, cô ấy là người chủ động tấn công tôi trước. Cô ấy thậm chí còn nói với tôi: Đã cảm mến tôi ngay từ lần đầu vào công ty làm, rằng ở tôi có sự ấm áp, đặc biệt mà cô ấy không thể lý giải được.

Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được ngưỡng mộ, thần tượng, điều mà rất lâu rồi tôi không cảm thấy khi ở bên vợ mình. Tôi lao vào mối quan hệ ngoài luồng này, thậm chí yêu điên cuồng, và có ý định tai hại là: Bỏ vợ, bỏ con để lấy cô ấy. Tôi không biết vì sao giai đoạn này mình lại có suy nghĩ, cảm xúc như vậy. Lúc đó, tôi không thể lý giải được.

Cô ấy có thứ gì đó mới mẻ, hiểu tâm lý đàn ông, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lắng nghe.

Vợ tôi biết chuyện vì chính cô gái tôi cặp kè chủ động nhắn tin. Cả nhà tôi xáo xào. Bố mẹ anh chị tôi biết chuyện đã nhất định không đồng ý cho tôi bỏ vợ. Thậm chí cả gia đình ở quê đều tuyên bố: Nếu tôi chọn cô bồ, cả gia đình sẽ từ mặt.

Vợ tôi suy sụp nhưng giấu gia đình nhà ngoại. Cô ấy cũng đã viết đơn ly hôn nhưng rồi sau 3 tháng suy nghĩ cũng đã đồng ý tha lỗi cho tôi.

Thật sự sau khi thấy sự quyết tâm ly hôn của vợ với mình, tôi thức tỉnh, cảm giác sợ mất vợ, mất con trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi cắt đứt hoàn toàn với cô bồ của mình, nghỉ việc chuyển công ty, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Tôi luôn biết ơn và trân trọng sự tha thứ bao dung của vợ dành cho mình. Nói thật, ngoài chuyện đào hoa trên thì tôi là một người đàn ông không quá tệ bạc. Từ ngày kết hôn, hàng tháng làm bao nhiêu, tôi chuyển hết ngay tiền cho vợ, về nhà tôi cũng luôn giúp vợ chăm con, làm việc nhà, không nề hà bất cứ việc gì. Với gia đình nhà ngoại, tôi cũng luôn hết mình.

Thế nhưng đã gần 3 năm trôi qua sau sự cố trên, vợ vẫn chưa hoàn toàn bình thường với tôi. Cô ấy, ngoài mặt vẫn đối xử với tôi nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc, nói lời yêu thương với tôi. Nhưng, đêm xuống cô ấy chọn cách ngủ riêng, né tránh mọi sự quan tâm của tôi, không cho tôi động vào người…

Điều này, làm tôi lúc nào cũng như có cái gai trong lòng, không thể thanh thản, luôn thấy mình tội lỗi, làm gì cũng phải dè chừng ánh mắt của vợ. Nhiều lần tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi sợ gợi lại tội lỗi của mình khiến cô ấy sẽ suy nghĩ, tổn thương. Quả thật, lần đó, vợ tôi đã gầy đi 10kg và trầm cảm một thời gian.

Tôi không biết phải làm sao để vợ chồng được như xưa, nếu cứ sống như thế này, tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi, hãy cho tôi lời khuyên. Làm sao để gia đình tôi trở lại bình thường được? Có phải vợ tôi sẽ cư xử với tôi mãi như này không?

Anh Quân