Vì hành động khó chấp nhận của nhà gái, tôi bỏ về ngay trong ngày cưới

Dẫu biết rằng bước vào hôn nhân đồng nghĩa với việc phải học cách đối diện thử thách, tôi không ngờ thử thách đầu tiên của cuộc hôn nhân lại tới ngay trong đám cưới của mình.

Tôi năm nay 27 tuổi. Vợ sắp cưới tên Linh, kém tôi 4 tuổi. Đáng lẽ hôm qua sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, khi được đón nàng về dinh, thì lại trở thành ngày buồn nhất trong suốt quãng thời gian chúng tôi bên nhau.

9h, tôi cùng họ nhà trai đã có mặt trước cửa nhà gái. Trong không khí rộn ràng của ngày cưới, mọi sự chú ý tập trung vào nhân vật chính là tôi. Lòng hồi hộp, tôi chỉnh đi chỉnh lại chiếc cà vạt để mình trông hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Tôi bắt đầu nghĩ tới vợ sắp cưới của mình - người con gái tôi yêu suốt ba năm. Chỉ cần tưởng tượng khoảnh khắc được nắm tay cô ấy bước qua cánh cửa nhà gái, chính thức là một gia đình, tôi lại nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi không nghĩ ngày cưới của mình lại đáng nhớ theo một cách không ngờ tới (Ảnh minh họa: TD).

Mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn để kịp giờ đón dâu. Tôi đứng giữa đoàn nhà trai, lòng nôn nao, ánh mắt liên tục hướng về phía cửa phòng nơi cô dâu đang chờ. Trước cánh cửa ấy, hội bạn của cô ấy đã đứng sẵn từ lúc nào.

Tôi biết đó là tục chặn cửa để thử thách chú rể nên vẫn vui vẻ, tin chắc rằng không thử thách nào trong ngày này có thể làm khó được tôi. Cuối cùng giây phút tôi chờ mong cũng tới. Tôi bước lên cầu thang trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Hội bạn cô dâu chặn tôi lại như dự đoán và bắt đầu đưa ra luật chơi. Ban đầu tôi nghĩ họ sẽ đặt cho tôi những câu hỏi thật hóc búa nhưng rồi một người trong nhóm nói to: "Muốn vào thì chú rể và phù rể sẽ phải đưa 10 triệu đồng".

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, tưởng mình nghe nhầm. Trong khi tôi còn ngập ngừng trước tình huống khó xử thì hội bạn gái cười lớn bảo rằng giá đó là đã giảm rồi, bình thường còn cao hơn. Một người bạn khác tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật: "Không đưa thì khỏi cưới, có sao đâu".

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Xung quanh là họ hàng hai bên, trong đó bố mẹ tôi đang đứng phía sau, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Tôi nhận ra ánh mắt tò mò của mọi người đang hướng về phía chúng tôi.

Tôi ấp úng, cố gắng xóa tan không khí ngượng ngùng này: "Được rồi. Mình sẽ đưa 10 triệu đồng sau đám cưới nhé". Thực lòng, tôi nghĩ nếu đó là khoản tượng trưng cho ngày vui trọn vẹn thì tôi sẵn sàng.

Tuy nhiên, hội bạn cô dâu dường như vẫn không buông tha cho tôi. Một người trong nhóm bạn cố tình nói lớn: "Vậy hạ xuống 5 triệu đồng. Chú rể không đồng ý thì không cho lên phòng cô dâu".

Mặt tôi chợt tái mét. Theo cách họ nói, tôi cảm giác mình không còn là chú rể đến đón dâu mà như một con nợ đang bị chủ nợ đòi tiền ngay trong ngày cưới.

Tôi vô thức nhìn về phía trong phòng cô dâu. Qua khe cửa mở hé, tôi thấy gương mặt Linh tái đi. Cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi nhưng không nói gì, cũng không bước ra can ngăn.

Thoáng chốc tôi lại nghe thấy rõ tiếng xì xào bàn tán từ hội bạn cô dâu: "Chú rể ki bo thật. Không phải Linh có bầu thì còn lâu mới cho cưới". Tai tôi ù đi, tôi tức đến nỗi không nói thành lời. Quay lại nhìn bố mẹ, tôi thấy bố chỉ lặng lẽ quay đi.

Tôi biết bố mẹ đang cố bình tĩnh để giữ thể diện cho tôi và gia đình. Chính điều ấy lại càng làm bùng lên sự tức giận trong tôi. "Không cưới thì không cưới", tôi nói trong cơn giận dữ.

Tôi xin phép toàn thể gia đình nhà gái để ra về. Không ai kịp phản ứng. Tôi cúi đầu bước vội ra xe. Tiếng xì xào phía sau lưng tôi nhỏ dần, nhường chỗ cho một khoảng lặng lớn trong lòng tôi.

Buổi chiều hôm đó, vợ sắp cưới cùng bố mẹ cô ấy sang nhà tôi. Cô ấy khóc rất nhiều. Bố mẹ cô ấy xin lỗi tôi và gia đình, nói rằng họ không lường trước được nhóm bạn lại cư xử quá đáng như vậy.

Tôi tin điều ấy. Nhưng tôi cũng biết rõ gia đình tôi không đáng chịu những điều mất mặt ấy. Tôi chỉ nói với Linh và gia đình rằng mình cần thời gian suy nghĩ thấu đáo, tạm thời hoãn cưới xin lại. Bố mẹ tôi đồng ý. Sự việc ngày hôm đó quả thực gây ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình tôi.

Thú thật, tôi không biết phải xử lý thế nào. Tôi nên bỏ qua cho những gì đã xảy ra, chọn một ngày khác để sang đón dâu hay quyết không tổ chức cưới lại, chỉ làm tròn trách nhiệm với đứa con sắp chào đời. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Trang Vũ