Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi có một cô em gái kém anh 5 tuổi, đã lấy chồng được 2 năm và ở riêng, cũng gần nhà bố mẹ đẻ. Em chồng mới sinh con gái được 6 tháng.

Khác với những chị dâu - em chồng “không đội trời chung”, tôi và em gái chồng lại hợp tính, khá thân thiết. Em ấy thường chia sẻ với tôi nhiều chuyện công việc, gia đình. Tôi cũng mở lòng, quan tâm và khuyên nhủ em nhiều.

Cuộc sống cứ bình yên như thế, nếu tối giữa tuần trước tôi không tình cờ chứng kiến một chuyện.

Hôm ấy, tôi cùng một số đồng nghiệp đến dự sinh nhật một người trong công ty tại nhà hàng. Trong lúc đi về phía khu vực gần nhà vệ sinh, tôi thấy một người đàn ông đang ôm hôn một người phụ nữ ở góc khuất.

Phát hiện em rể ôm hôn người phụ nữ lạ, tôi lập tức gọi cho em gái chồng (Ảnh minh họa: Sina).

Ban đầu, tôi không chú ý vì nghĩ đó là chuyện riêng của người khác. Nhưng khi nhìn kỹ người đàn ông ấy, tôi nhận ra em rể mình. Tôi đứng sững vài giây, chưa kịp định thần thì cậu ta cũng phát hiện ra tôi. Em rể lập tức quay lưng, cuống cuồng kéo người phụ nữ kia rời khỏi khu vực đó.

Tôi trở lại bàn tiệc mà đầu óc vẫn rối bời. Hình ảnh em rể ôm hôn người phụ nữ khác cứ hiện lên trong đầu. Không nghĩ nhiều, tôi vội ra ngoài hành lang, gọi điện kể lại mọi chuyện với em gái chồng.

Về đến nhà, không khí gia đình chồng tôi vô cùng căng thẳng. Sau khi cãi vã với chồng, em chồng ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Em rể cũng bám theo xin lỗi. Em chồng vừa khóc vừa kể tội chồng. Bố mẹ chồng tôi vô cùng tức giận, trách mắng con rể đã có vợ, có con nhỏ mà còn quan hệ ngoài luồng, khiến con gái phải chịu tổn thương.

Em rể quỳ trước mặt bố mẹ vợ, thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Cậu ta giải thích, từ ngày vợ sinh con, cô ấy dành phần lớn thời gian chăm sóc con nhỏ, ít quan tâm đến cảm xúc của chồng nên bản thân cảm thấy cô đơn. Hai người mới qua lại vài tháng, em rể khẳng định đã biết mình sai, hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ và không bao giờ tái phạm.

Dù em rể liên tục xin lỗi, mong vợ cho cơ hội sửa sai, em chồng vẫn gào khóc, nhất quyết đòi ly hôn. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa thương em vừa không biết nên nói gì.

Những ngày này, không khí trong nhà chồng tôi lúc nào cũng nặng nề. Em gái chồng gần như không nói chuyện với ai, người gầy rộc đi, chỉ ôm con trong phòng. Bố mẹ chồng thì buồn bã, ăn uống thất thường.

Điều khiến tôi suy nghĩ hơn cả là thái độ của chồng. Anh trách tôi đã hành động quá vội vàng. Anh nói đáng lẽ tôi nên kể chuyện với anh trước, hai vợ chồng cùng bàn bạc rồi tìm cách giải quyết, thay vì gọi điện nói hết sự việc với em gái.

Chồng cho rằng tôi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, việc báo tin đột ngột khiến em gái không kịp chuẩn bị tâm lý, dẫn đến cuộc cãi vã căng thẳng và quyết định ly hôn.

Tôi nghe chồng nói, nhìn tình cảnh gia đình hiện tại mà vừa day dứt vừa khó xử. Tôi thừa nhận mình đã phản ứng có phần vội vàng, có thể chưa nghĩ đến những hệ lụy sau đó. Nhưng nếu hôm ấy tôi im lặng, liệu có phải là tôi đang tiếp tay để em chồng tiếp tục bị lừa dối?

Tôi thực lòng muốn bảo vệ em, nhưng dường như chính hành động của mình lại khiến gia đình rơi vào cảnh xáo trộn. Có lẽ nếu hôm ấy tôi bình tĩnh hơn, lựa chọn một cách xử lý khác thì mọi chuyện có thể đã không căng thẳng đến mức này. Tôi dằn vặt quá, xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Minh Phương (TPHCM)