Trước ngày cưới, tôi sốc khi nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ

Anh hơn tôi 3 tuổi, làm kinh doanh, vẻ ngoài điềm đạm, ít nói nhưng rất tinh tế. Trong gần một năm quen nhau, anh luôn là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng mong gặp.

Anh chu đáo, trách nhiệm và đặc biệt rất biết quan tâm. Khi tôi mệt vì công việc, anh sẵn sàng lái xe hơn 20km chỉ để mang cho tôi bát cháo nóng. Khi tôi gặp áp lực, anh là người lặng lẽ ngồi nghe tôi nói hàng giờ mà không hề tỏ ra khó chịu.

Bố mẹ tôi rất kỹ tính, nhưng sau vài lần gặp mặt đều nói rằng tôi may mắn mới gặp được người đàn ông như vậy.

Chính vì thế, khi anh cầu hôn, tôi gần như không do dự. Tôi nghĩ rằng sau bao năm độc thân, cuối cùng mình cũng gặp đúng người.

Đám cưới của chúng tôi được ấn định vào đầu tháng sau. Thiệp cưới đã phát gần hết, váy cưới đã đặt, nhà hàng cũng đã cọc tiền. Mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ đến mức tôi thường nói với bạn bè rằng cuộc đời mình đang bước vào chương đẹp nhất.

Cho đến một buổi tối cách ngày cưới chỉ ít ngày. Hôm đó tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Ban đầu tôi định bỏ qua, nhưng dòng đầu tiên khiến tôi phải mở ra: “Chị là vợ sắp cưới của anh Hùng đúng không?”.

Tôi hơi giật mình nhưng vẫn trả lời lại khá lịch sự. Người kia nhắn tiếp một câu khiến tôi lạnh sống lưng.

“Em là người yêu cũ của anh ấy. Nếu chị biết anh ta từng làm gì với em, chị sẽ không dám mặc váy cưới đâu”.

Tôi đọc đi đọc lại câu đó vài lần. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ, đây chắc là trò đùa ác ý của ai đó.

Nhưng người phụ nữ kia không dừng lại. Cô ấy gửi cho tôi một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và chồng sắp cưới của tôi từ vài năm trước. Trong những tin nhắn ấy, anh gọi cô bằng những cách rất thân mật.

Sau đó, cô gửi thêm một tấm ảnh khiến tay tôi run lên. Đó là hình toàn thân cô đầy vết bầm tím. Cô ấy viết: “Anh ấy đánh em phải đi viện, không phải một lần”.

Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một cảm giác khó chịu và hoang mang. Người đàn ông tôi quen suốt gần một năm qua chưa từng to tiếng với tôi, thậm chí anh còn là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Tôi không thể tưởng tượng anh có thể đánh phụ nữ.

Tôi tự trấn an rằng đây có thể là ảnh cũ của ai đó, hoặc là một câu chuyện bịa đặt. Nhưng người phụ nữ kia tiếp tục nhắn. Cô kể rằng hai người quen nhau gần 3 năm. Thời gian đầu anh cũng dịu dàng như cách anh đối xử với tôi bây giờ. Nhưng sau khi họ dọn về sống chung, anh bắt đầu thay đổi.

Cô nói anh rất hay ghen, kiểm soát điện thoại, kiểm soát các mối quan hệ của cô. Ban đầu chỉ là cãi vã, sau đó là những trận đòn roi. “Nhiều lần anh ấy đánh em chỉ vì em đi làm về muộn”, cô nhắn.

Tôi đọc những dòng đó mà cảm giác dạ dày thắt lại. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi thẳng: “Tại sao bây giờ chị mới nói?”. Câu trả lời của cô khiến tôi càng bối rối hơn. “Vì em vừa biết anh ấy sắp cưới.”

Cô nói rằng cô không muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi, nhưng cũng không muốn một người phụ nữ khác phải trải qua những gì cô đã trải qua.

Sau đó, cô gửi thêm một bức ảnh nữa. Đó là một tờ giấy khám từ bệnh viện, ghi rõ chẩn đoán chấn thương phần mềm do bị tác động.

Tim tôi lúc đó đập nhanh đến mức khó thở. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Một phần trong tôi muốn tin rằng tất cả đều là bịa đặt. Nhưng một phần khác lại bắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ mà trước đây tôi không để ý.

Có lần chúng tôi đi ăn cùng bạn bè của anh. Khi một người bạn trêu về chuyện người yêu cũ, anh bỗng nhiên im lặng rồi chuyển chủ đề rất nhanh. Khi đó tôi nghĩ đơn giản là anh không muốn nhắc chuyện cũ.

Lần khác, tôi vô tình thấy anh nổi nóng với một nhân viên phục vụ vì một lỗi nhỏ. Gương mặt anh lúc đó lạnh lùng đến mức tôi hơi sợ, nhưng chỉ vài phút sau anh lại quay sang xin lỗi tôi vì đã làm tôi khó chịu.

Tôi đã tự thuyết phục mình rằng ai cũng có lúc mất kiểm soát. Nhưng bây giờ, khi đọc những tin nhắn kia, tôi không còn chắc chắn nữa.

Tối hôm đó tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến chiếc váy cưới đang treo trong tủ. Chỉ ít ngày nữa thôi, tôi sẽ bước vào lễ đường, trước mặt hai bên gia đình và hàng trăm khách mời.

Nếu những gì người phụ nữ kia nói là thật, tôi sẽ bước vào một cuộc hôn nhân như thế nào? Nhưng nếu cô ấy đang nói dối, tôi có đang nghi oan người đàn ông chuẩn bị trở thành chồng mình không?

Sáng hôm sau, anh gọi điện hỏi tôi đã chọn xong hoa cưới chưa. Giọng anh vẫn bình thản như mọi ngày. Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu trước khi bắt máy.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đang đứng giữa một ngã rẽ rất khó khăn. Một bên là đám cưới đã chuẩn bị gần xong, một bên là những tin nhắn khiến tôi không thể làm ngơ.

Tôi vẫn chưa hỏi anh về chuyện này. Tôi sợ nếu không phải như cô gái kia kể, anh sẽ buồn khi tôi không có lòng tin ở anh.

Tôi cũng chưa biết nên tin ai. Chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ cưới, nhưng lần đầu tiên kể từ khi nhận lời cầu hôn của anh, tôi tự hỏi liệu mình có thật sự hiểu người đàn ông mà mình sắp lấy làm chồng hay không. Tôi phải làm sao đây?