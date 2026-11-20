Tôi năm nay 25 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Tôi và anh yêu nhau đến nay đã gần hai năm. Nói một cách công bằng, anh là người đàn ông khá tốt, hiền lành và chu đáo. Trong suốt hai năm bên nhau, anh chưa bao giờ quên tặng hoa hay quà cho tôi vào các dịp lễ như 8/3, 20/10, Lễ Tình nhân hay sinh nhật.

Về phía mình, tôi cũng không phải kiểu người ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho. Bình thường, mỗi cuối tuần tôi đều tự tay đi chợ, nấu những món anh thích. Đi mua sắm, thấy chiếc sơ mi hay đôi giày nào hợp với anh, tôi vẫn sẵn sàng rút ví mua tặng mà chẳng cần đợi đến dịp gì.

Khi đi ăn uống, xem phim, chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ chi phí cùng nhau. Tôi luôn nghĩ, tình yêu bền vững nằm ở sự quan tâm tự nhiên trong đời sống hằng ngày, chứ không phải ở những thủ tục hình thức.

Tôi thấy phiền khi bạn trai đòi quà ngày 19/11 (Ảnh minh họa: Sina).

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng từ khoảng một tuần trước. Tôi vốn không để ý lắm đến ngày Quốc tế Đàn ông (19/11), vì trước giờ tôi thấy ngày này không quá phổ biến, chủ yếu là mấy năm gần đây mạng xã hội mới bắt đầu rộ lên.

Vậy mà suốt cả tuần qua, ngày nào anh cũng gửi cho tôi hết bài viết này đến đoạn phim ngắn khác nói về ngày 19/11. Ban đầu tôi chỉ cười trừ, thả biểu tượng hài hước cho qua chuyện.

Nhưng càng sát ngày, anh càng nhắc nhiều hơn với giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Năm nay không biết có ai nhớ đến ngày của mình không đây”, rồi lại “Hôm nay mấy anh em trên công ty khoe được người yêu đặt sẵn đồng hồ, nước hoa mà nhìn tủi thân quá”.

Thay vì thấy anh đáng yêu, tôi lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Thậm chí, trong lòng tôi còn dấy lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Theo quan điểm của tôi, đàn ông là phái mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ. Đàn ông nên lo những chuyện lớn lao, phóng khoáng và rộng lượng, chứ ai lại đi quan trọng hóa hay chấp nhặt mấy chuyện quà cáp vặt vãnh như thế?

Con gái vốn nhạy cảm, thích sự lãng mạn, thích được vỗ về, chiều chuộng vào những ngày lễ thì đã đành. Đằng này, một người đàn ông trưởng thành, đi làm có thu nhập đàng hoàng, lại cứ đi so bì với đồng nghiệp xem ai được tặng đồng hồ, ai được tặng nước hoa rồi quay về bóng gió đòi người yêu, tôi thực sự thấy có gì đó hơi mất đi sự nam tính.

Hơn nữa, tôi rất dị ứng với việc bị ép buộc phải tặng quà. Nếu anh không nói gì, có khi đúng ngày 19/11, thấy mọi người nhắc trên mạng, tôi sẽ vui vẻ rủ anh đi ăn một bữa thật ngon hoặc tự giác mua tặng anh một món đồ nhỏ nào đó.

Nhưng việc anh cứ liên tục nhắc khéo suốt cả tuần khiến tôi có cảm giác mình đang phải trả một món nợ, phải hoàn thành một nghĩa vụ. Quà tặng vốn dĩ phải xuất phát từ sự tự nguyện và niềm vui, chứ đâu phải từ sự thúc ép?

Đỉnh điểm là vào tối 19/11, khi chúng tôi đang ăn tối, anh lại nhìn tôi cười cười rồi hỏi: “Hôm nay em không có gì bất ngờ cho anh à?”.

Thực sự lúc đó tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Bao nhiêu sự khó chịu dồn nén suốt cả tuần bùng phát. Tôi đặt đũa xuống và nói thẳng: “Em thấy anh hơi kỳ rồi đấy. Anh là đàn ông mà sao cứ quan trọng mấy chuyện quà cáp vặt thế? Ngày thường em vẫn mua đồ cho anh suốt, có tiếc anh cái gì đâu. Sao đến cái ngày lễ này anh lại đòi hỏi, so sánh với người này người kia làm gì? Em thấy phiền lắm!”.

Nghe tôi nói xong, sắc mặt anh thay đổi hẳn. Anh im lặng một lúc lâu rồi buông đũa, giọng trầm xuống: “Anh không thiếu tiền để tự mua đồng hồ hay nước hoa. Thứ anh cần không phải giá trị món quà, mà là cảm giác được em nhớ đến và trân trọng. Suốt hai năm qua, chưa một ngày lễ nào của em mà anh quên. Anh cứ nghĩ mình đối xử với em như thế thì em cũng sẽ hiểu cho cảm xúc của anh một chút. Hóa ra trong mắt em, mong muốn của anh lại là chuyện vặt vãnh và phiền phức”.

Nói rồi anh thanh toán tiền, đưa tôi về tận nhà nhưng suốt dọc đường không nói thêm một lời nào. Từ lúc về đến giờ, anh không nhắn tin như mọi khi.

Tôi vừa giận lại vừa thấy lấn cấn trong lòng. Tôi biết mình có phần nặng lời khi nói thẳng ra hai chữ "phiền phức" và "chuyện vặt". Có thể điều đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào ép bản thân thấy thoải mái với hình ảnh một người đàn ông cứ đi đòi quà người yêu.

Tôi tự hỏi, có phải tôi đang quá khắt khe và áp đặt định kiến lên bạn trai mình không? Hay thực chất, đàn ông thời nay cũng cần được tặng quà, được dỗ dành vào ngày lễ giống hệt như phụ nữ?

Nếu tôi xuống nước xin lỗi và mua quà bù cho anh ngay lúc này, liệu sau này mỗi năm đến hẹn lại lên, tôi có phải tiếp tục gồng mình làm những điều mình không thích?

Thú thật, tôi đang rối bời. Mong nhận được lời khuyên thẳng thắn từ mọi người để tôi biết mình nên làm gì lúc này.