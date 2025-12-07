Tôi sốc nặng khi phát hiện suốt hai năm chồng làm việc này cho người yêu cũ

Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ chẳng bao giờ tin chồng mình - người đàn ông ít nói, hiền đến mức ai cũng bảo “không biết nổi nóng với ai” - lại giấu tôi chuyện lớn như vậy.

Hôm đó, tôi vào ứng dụng ngân hàng để kiểm tra lịch sử giao dịch, chuẩn bị làm lại sổ sách chi tiêu gia đình. Từ khi chồng đưa lương cho tôi quản lý, tôi chưa bao giờ “soi” quá sâu.

Nhưng hôm ấy, một tài khoản lạ hiện lên trong phần lịch sử chuyển khoản tự động hàng tháng. Mỗi tháng 5 triệu đồng, đều như vắt tranh, suốt hai năm.

Tôi nghĩ chồng giúp đỡ họ hàng, bạn bè, hoặc có khoản nợ nào chưa kể. Nhưng khi tôi tra tên chủ tài khoản, tim tôi như thắt lại. Đó chính là tên người yêu cũ của chồng - người mà anh từng yêu sâu đậm suốt 5 năm trước khi quen tôi.

Tôi run tay đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Tối đó, tôi chờ anh về, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt mà không nói nổi một câu. Chồng tôi nhìn vào, lặng người chỉ vài giây rồi ngồi xuống thở dài như thể… chuyện này đã đến lúc phải đối diện.

Tôi lặng người khi nhìn thấy lịch sử chuyển khoản mà chồng giấu suốt hai năm qua (Ảnh minh họa: TD).

Anh kể câu chuyện gần 10 năm qua mà tôi không được biết đầy đủ. Ngày trước, anh và cô ấy yêu nhau nhưng gia đình chồng phản đối vì cho rằng “không hợp tuổi, không môn đăng hộ đối”. Áp lực quá lớn, cô ấy khóc lóc, níu kéo, còn anh yếu đuối, quyết định chia tay, nghe theo sắp đặt của gia đình.

Chưa đầy một năm sau, cô ấy cưới vội một người đàn ông lớn tuổi hơn, theo lời mai mối. Nhưng cuộc hôn nhân đó là bi kịch. Người chồng đó vũ phu, cờ bạc, thậm chí lấy tiền bỏ trốn sau khi cô ấy sinh con.

Từ đó, cô ấy một mình nuôi con trai. Năm ngoái, công ty nơi cô ấy làm việc phá sản. Cô ấy mất việc, vất vả xoay xở đủ nghề nhưng không trụ được lâu vì vừa chăm con, vừa sức khỏe kém.

Chồng tôi kể, trong một lần gặp lại bạn cũ, anh nghe chuyện. Cô ấy từ chối nhận tiền nhưng anh cứ day dứt. Anh bảo: “Anh luôn cảm thấy mình có trách nhiệm. Vì nếu ngày xưa anh đủ bản lĩnh bảo vệ tình yêu, có lẽ cuộc đời cô ấy đã khác”.

Tôi im lặng. Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu nỗi tủi hờn khi bị bỏ lại. Nhưng tôi càng hiểu hơn cảm giác của một người vợ khi phát hiện chồng lén gửi tiền hàng tháng cho một người phụ nữ khác.

Tôi hỏi: “Anh giúp đỡ hay anh vẫn còn tình cảm?”. Chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi: “Anh thương nhưng không còn yêu. Thương theo kiểu thấy mình đã góp phần khiến họ khổ. Anh giúp vì trách nhiệm, không phải tình cảm trai gái”.

Nhưng lời giải thích đó không làm tôi bớt đau. Hai năm trời, anh giấu tôi. Hai năm trời, anh âm thầm chuyển tiền từ khoản thu nhập vốn chẳng dư dả của gia đình. Hai năm trời, tôi gồng gánh chi tiêu, xoay xở học phí cho hai đứa con, cắt giảm đủ thứ, trong khi chồng tôi lại dành 5 triệu đồng mỗi tháng cho người cũ.

Tôi hỏi anh sao không nói sớm? Anh đáp: “Vì anh biết em sẽ hiểu sai. Đây chỉ là sự giúp đỡ tạm thời, khi nào cô ấy ổn định hơn anh sẽ dừng”.

Tôi hỏi: “Thế người vợ là em phải hiểu như thế nào cho đúng? Hay em cũng phải chấp nhận sống chung với cái bóng quá khứ của anh?”.

Anh lúng túng rồi quay sang trách tôi: “Em nói chuyện gì cũng lôi lòng ghen lên trước. Chẳng lẽ, em muốn để cô ấy và đứa nhỏ sống khổ sở? Em từng bảo em cưới anh vì anh là người tử tế. Vậy mà giờ anh giúp người đang gặp khó, em lại nổi nóng như vậy?”.

Chính câu nói ấy khiến tôi nghẹn đến không thở nổi. Tử tế với người ngoài nhưng nhẫn tâm giấu giếm vợ suốt hai năm trời, thế gọi là tử tế sao?

Tôi không hẹp hòi. Tôi cũng biết ơn nghĩa xưa không phải là thứ muốn cắt là cắt. Nhưng mọi thứ phải minh bạch, vợ chồng phải chia sẻ, chứ không phải để tôi trở thành người cuối cùng biết chuyện rồi còn bị mắng là “ích kỷ”.

Giờ tôi không biết phải tin chồng đến mức nào nữa?

Tôi không muốn gia đình tan vỡ nhưng nỗi tổn thương này không dễ vượt qua. Tôi đang phân vân giữa việc cấm anh gửi tiền - điều mà tôi biết anh sẽ không làm - và việc cố chịu đựng như thể không có gì xảy ra.

Tôi thực sự hoang mang và bế tắc. Có lẽ, tôi cần một lời khuyên xem nên tiếp tục thế nào khi chồng vẫn dành một phần cuộc đời mình cho quá khứ mà tôi chẳng thể nào bước vào.

Mộc An