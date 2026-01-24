Tôi mất ăn mất ngủ vì vợ vẫn chơi chung đội cầu lông với tình cũ

Xin phép được chia sẻ câu chuyện của tôi và mong nhận được ý kiến khách quan từ mọi người.

Tôi năm nay 29 tuổi, làm việc ngành tài chính, kết hôn được 2 năm, hiện chưa có con. Vợ tôi kém tôi 1 tuổi, thuộc mẫu người xinh đẹp, hướng ngoại, làm việc trong ngành truyền thông.

Tôi và vợ vốn gần nhà nhau, quen biết từ khi rất trẻ, gắn bó gần 10 năm rồi mới quyết định kết hôn. Trước khi về chung một nhà, chúng tôi cũng từng có quãng thời gian xa nhau, chia tay khoảng hơn 1 năm.

Tôi băn khoăn vì vợ chung đội cầu lông với bạn trai cũ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Trong khoảng thời gian đó, vợ tôi từng hẹn hò một người khác. Tôi cũng có tìm hiểu 1,2 người nhưng không đi đến mối quan hệ nghiêm túc. Sau này, khi quay lại với nhau, chúng tôi đã ngồi nói rõ mọi chuyện, thống nhất bỏ lại quá khứ phía sau để bắt đầu cuộc sống hôn nhân một cách nghiêm túc.

Trong gần 10 năm gắn bó, 2 năm hôn nhân, tôi luôn giữ tình cảm, sự trân trọng dành cho vợ. Chúng tôi cũng có một số khác biệt, ví dụ như vợ thích tụ tập bạn bè, tôi lại thích những nơi yên tĩnh ngồi đọc sách, uống trà.

Vợ tôi có cảm xúc tương đối thất thường, lúc vui thì vui chạm nóc, lúc buồn thì xuống tới đáy như "tàu lượn siêu tốc"; còn tôi thì bình ổn, trầm lặng. Tuy nhiên tôi thấy hài lòng vì chúng tôi bù trừ cho nhau, ít khi cãi vã.

Trong cuộc sống, vợ luôn chia sẻ với tôi mọi vấn đề khiến tôi rất yên tâm. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn là vợ vẫn đi đánh cầu lông chung với bạn trai cũ - người mà vợ tôi quen trong thời gian chúng tôi chia tay.

Đây là đội của công ty vợ tôi, thi đấu hằng tuần. Chàng trai kia không phải là nhân viên công ty. Vài năm trước, cậu ta quen vợ tôi nhờ một người bạn cùng công ty vợ giới thiệu. Thời điểm đó, người này đi đánh cầu lông cùng công ty vợ tôi hằng tuần. Sau vài tháng hẹn hò, hai người đã chia tay, một thời gian sau vợ tôi kết nối lại với tôi, từ đó đến nay họ không còn liên lạc.

Hiện tại, theo tôi quan sát và tìm hiểu, vợ tôi và bạn trai cũ không đánh cặp với nhau, không nói chuyện riêng, không có bất kỳ dấu hiệu gì vượt giới hạn. Tôi vốn tôn trọng sở thích, mối quan hệ riêng riêng của vợ, tôi cũng hiểu đó là hoạt động tập thể và không có ý cấm cản hay kiểm soát vợ trong các sinh hoạt cá nhân.

Nhưng có những lúc, cảm xúc lại không dễ dàng như vậy. Một lần, đội cầu lông của vợ tổ chức giải giao lưu cuối tuần. Vợ rủ tôi đi cổ vũ cho cô ấy, nhưng hôm đó tôi bận việc nên không đi được. Tối về, vợ mở điện thoại khoe vài tấm ảnh cả đội chụp chung, cười nói rất vui.

Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ là trong một tấm ảnh, tôi nhìn thấy người cũ của vợ đứng cùng hàng với cô ấy. Họ không gần gũi, đứng cách nhau một khoảng khá xa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy chạnh lòng và có chút lấn cấn.

Từ khi thấy bức ảnh, tôi bề ngoài tỏ ra vui vẻ, hưởng ứng khi vợ nói về giải đấu, nhưng trong lòng lại thấy khó gọi tên cảm xúc của chính mình.

Không phải vì tôi nghi ngờ vợ, mà đó là sự khó chịu vì quá khứ của vợ vẫn tồn tại. Tôi tự hỏi vợ có phải quá vô tư hay không, còn tôi phải cố gắng tỏ ra bình thản, như thể cảm xúc chạnh lòng của tôi là điều không nên có.

Hôm trước, tôi nói chuyện thẳng thắn với vợ, chia sẻ mọi lấn cấn của tôi về việc cô ấy và người yêu cũ vẫn sinh hoạt chung đội cầu lông. Vợ bật cười, bảo tôi lo xa. Cô ấy nói rằng nếu có gì muốn giấu tôi thì cô ấy sẽ không bao giờ công khai việc có mặt chung đội cầu lông cùng bạn trai cũ.

Vợ tôi khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch vì đây là nhóm bạn chơi thể thao thân quen nhiều năm. Cô ấy trấn an tôi đừng đặt nặng sự có mặt của chàng trai kia, vì cô ấy là người rõ ràng trong chuyện tình cảm, "quá khứ đã qua là qua".

Đặc biệt, vợ tôi nhấn mạnh sự tin tưởng là nền tảng không thể thiếu để duy trì và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nên hỏi ngược lại tôi rằng: "Anh không tin em hay sao?".

Tôi hiểu những phân tích của vợ nhưng mọi chuyện vẫn chưa thông suốt trong tâm trí. Nếu vợ thực sự tôn trọng tôi và không muốn làm tôi buồn, thì tại sao cô ấy không hy sinh sở thích cá nhân, chọn một đội cầu lông khác để chơi mà nhất định phải là đội có bạn trai cũ? Liệu tình cũ có ngày "không rủ cũng đến"?

Bây giờ trong đầu tôi vẫn còn hàng loạt câu hỏi: Có phải cô ấy đang thao túng tâm lý tôi hay không? Tôi có nên "làm căng" để cô ấy chấm dứt việc chơi cầu lông hay cứ tỏ ra là "người chồng cao thượng"? Làm sao để buông bỏ được dư âm quá khứ của vợ mà không tự làm tổn thương bản thân, cũng không ảnh hưởng đến hôn nhân?

Tôi mong nhận được những chia sẻ từ mọi người.