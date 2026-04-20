Tôi hối hận vì lỡ ngoại tình cùng chồng của bạn thân

Mấy năm trước, khi nghe đến cụm từ “người thứ ba” là tôi lại nóng bừng người, trong lòng dấy lên một cảm giác khinh bỉ. Vậy mà giờ đây, tôi lại trở thành chính loại người mà tôi căm ghét.

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông trăng hoa. Lần đầu, tôi chọn cách nhắm mắt cho qua vì con cái. Tôi tự an ủi rằng ai cũng có lúc sai, miễn là biết quay đầu. Nhưng rồi anh ta không dừng lại.

Tôi tha thứ lần một rồi lần hai… nhưng chồng vẫn không thay đổi. Đặc biệt, anh từng có mối quan hệ sâu đậm với người phụ nữ khác. Người kia quyết tâm xây dựng mối quan hệ tình cảm với chồng tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi vì thế đi vào ngõ cụt. Những rắc rối trong quá trình ly hôn nhiều hơn tôi tưởng tượng. Đó là những tháng ngày mệt mỏi vì tranh chấp, giằng co, đặc biệt là chuyện con cái.

Tôi rất ân hận vì đã để mọi việc đi quá xa (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi nhiều đêm không ngủ, vừa thương con, vừa sợ tương lai phía trước mịt mờ. Tôi không dám tâm sự với bố mẹ bởi tôi hiểu, cả hai đã đủ đau lòng và phiền muộn vì con cái. Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy với một vết thương lớn và một niềm tin gần như đã cạn.

Trong những ngày tăm tối nhất, tôi có một người bạn thân luôn ở bên. Cô ấy không nói những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ xuất hiện khi tôi cần. Có lần nửa đêm, tôi đau bụng quằn quại, hai vợ chồng cô ấy đã chạy đến, đưa tôi vào viện. Khi tôi nằm chờ truyền nước, người ngồi bên cạnh tôi lại là chồng của bạn.

Lúc đó, tôi chỉ thấy biết ơn. Tôi bắt đầu gặp họ thường xuyên hơn. Ban đầu là những buổi ăn uống, những lần sang chơi cho khuây khỏa. Nhà của họ lúc nào cũng ấm áp. Một bữa cơm đơn giản cũng có tiếng cười.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình ghen tị với chính bạn thân của mình. Tôi không muốn thừa nhận điều đó nhưng thú thật, mỗi lần nhìn bạn mình, tôi bất giác so sánh. Cô ấy không xinh bằng tôi, không giỏi giang hơn tôi, vậy mà lại có một người chồng tốt đến thế. Còn tôi, tôi đã làm gì sai mà nhận về những đắng cay trong hôn nhân?

Cảm giác ấy khiến tôi trở nên nhỏ nhen hơn nhưng thật khó để gạt đi. Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra ánh mắt T. - chồng của bạn thân - dành cho mình không còn giống như trước. Ban đầu chỉ là những cái nhìn thoáng qua, nhưng dần dần đầy ẩn ý, rồi sau đó là những câu hỏi han nhiều hơn mức cần thiết. Tôi biết, tôi không nên để mọi thứ đi xa hơn, nhưng tôi đã không dừng lại.

Anh ấy bắt đầu tìm cớ để gặp riêng tôi, khi thì mang đồ bạn tôi gửi, khi thì lấy giúp thứ gì đó từ nhà tôi. Những cuộc gặp gỡ ban đầu còn gượng gạo, rồi dần trở nên quen thuộc. Tôi hiểu rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng tôi vẫn để mình trượt theo những cuộc gặp đầy nhạy cảm.

Bạn tôi làm trong lĩnh vực y tế nên khá bận rộn, thường xuyên phải trực đêm. Có lẽ vì thế mà tôi và T. gặp nhau dễ dàng hơn.

Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại làm thế? Có phải vì cô đơn, vì tôi cần một điểm tựa hay vì sự ghen tị đã làm lu mờ lí trí? Rồi tôi và T. đã vượt quá giới hạn, không chỉ 1 lần mà tới 4-5 lần, sai lầm cứ nối tiếp nhau.

Sau mỗi lần như vậy, tôi đều thấy căm ghét chính mình. Tôi nhớ đến những ngày mình từng khóc trên vai bạn thân vì bị phản bội, từng nguyền rủa “kẻ thứ ba”, vậy mà giờ đây, tôi đang đứng ở chính vị trí đó.

Tôi đã nghĩ đến việc dừng lại rất nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần tôi quyết tâm, anh ấy lại xuất hiện. Và tôi, yếu đuối một cách đáng xấu hổ. Tôi đã làm tổn thương người đã từng ở bên mình khi cả thế giới quay lưng. Bởi vậy khi gặp nhau, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bạn của mình.

Cô ấy vẫn cười nói như trước, còn tôi thì chỉ muốn biến mất. Tôi sợ một ngày cô ấy biết tất cả, sợ ánh mắt thất vọng, sợ sự im lặng, sợ mất đi người bạn duy nhất đã từng thật lòng với mình.

Tôi nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác. Có lẽ chỉ khi rời khỏi đây, cắt đứt hoàn toàn, tôi mới có thể thoát ra khỏi mối quan hệ này. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi cuộc sống của tôi vốn đã quá nhiều xáo trộn.

Ngoan Ngoãn