Tôi gồng mình trả nợ suốt 6 năm, vợ lại tuyệt tình đòi ly hôn

Tôi năm nay 44 tuổi, làm kỹ thuật viên tại một nhà máy sản xuất bia. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng ở một công ty địa chính. Chúng tôi kết hôn gần 20 năm, có hai con đang học lớp 11 và lớp 7.

Khoảng 6 năm trước, tôi đâm đầu vào chứng khoán. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đầu tư một khoản nhỏ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Thấy một số người quen kiếm được tiền, tôi càng tin rằng nếu chịu khó tìm hiểu, mình cũng có thể làm được. Thấy lời lãi khá dễ dàng, tôi chuyển sang chơi tiền ảo, hy vọng có những khoản lợi nhuận lớn hơn.

Vợ đòi ly hôn, chia nhà và xe khi tôi vẫn đang oằn mình trả nợ (Ảnh minh họa: TD).

Vợ nhiều lần khuyên tôi không nên mạo hiểm, nhất là khi gia đình còn hai con đang tuổi ăn học. Cô ấy nói không hiểu rõ thì đừng đổ tiền vào những thứ có thể mất trắng. Tôi cho rằng vợ quá thận trọng nên bỏ ngoài tai lời cô ấy nói. Có những lần thua lỗ, tôi giấu vợ, tự xoay xở bằng cách vay mượn người quen với hy vọng gỡ lại được vốn.

Nhưng càng cố gỡ, tôi càng lún sâu. Có thời điểm, tôi mất gần như toàn bộ số tiền tích lũy của gia đình. Khi các khoản vay đến hạn, tôi không còn khả năng xoay xở, buộc phải nói thật với vợ. Cô ấy rất sốc, khóc nhiều ngày và trách tôi đã đẩy cả gia đình vào cảnh khó khăn. Cuối cùng, chúng tôi phải dùng phần tiền tiết kiệm còn lại để trả một số khoản nợ cấp bách.

Tôi đã dừng đầu tư, chấp nhận đi làm đều đặn và tranh thủ nhận thêm việc để kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, số tiền nợ còn quá lớn, trong khi thu nhập của tôi không đủ để vừa trả nợ vừa đóng góp cho sinh hoạt gia đình. Suốt thời gian đó, tôi gần như không đưa được đồng nào về cho vợ. Từ tiền ăn uống, học phí, sinh hoạt của hai con đến những khoản hiếu hỉ nội ngoại, cô ấy đều phải lo toan một mình.

Ban đầu, tôi nghĩ vợ còn thu nhập ổn định nên cố gắng gánh vác thêm một thời gian cũng không sao. Tôi tự nhủ mình đang phải chịu áp lực trả nợ, không thể làm được nhiều việc cùng lúc. Nhưng càng về sau, vợ càng ít nói chuyện với tôi. Những lúc tôi than thở về các khoản nợ, cô ấy chỉ im lặng hoặc nhắc tôi tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Tôi từng cảm thấy vợ quá lạnh lùng. Dù sao, tôi cũng đang cố gắng làm việc để trả nợ chứ không phải bỏ mặc mọi thứ. Tôi nghĩ nếu cô ấy động viên, chia sẻ với chồng một chút, tôi sẽ có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng dường như trong mắt vợ, tôi đã không còn là chỗ dựa nữa.

Cách đây khoảng một tháng, một chủ nợ đến nhà tìm tôi vì khoản vay đã quá hạn. Hôm đó, vợ mới biết tôi còn một khoản nợ khác mà trước đó chưa từng kể với cô ấy. Trong lúc bí bách, tôi đề nghị mang chiếc ô tô của gia đình đi thế chấp để vay thêm tiền trả các khoản cũ.

Vợ sững người, hỏi: "Anh định lấy nốt tài sản còn lại của gia đình để đánh cược đến bao giờ?". Dù tôi đã năn nỉ, cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Một tuần sau, cô ấy bất ngờ đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn. Cô ấy nói đã suy nghĩ rất lâu, không phải quyết định trong lúc nóng giận. Suốt 6 năm qua, cô ấy vừa phải lo kinh tế, chăm sóc con cái, vừa tự xoay xở mọi việc trong gia đình, trong khi người chồng không đỡ đần về kinh tế, cũng không có trách nhiệm với con cái.

Cô ấy nói: "Em có chồng mà chẳng khác nào mẹ đơn thân. Anh không lo được kinh tế, cũng không thực sự chia sẻ việc nuôi dạy con. Em không thể cứ sống thế này mãi”.

Nhìn đơn ly hôn trên bàn mà tôi chết sững. Tôi giải thích rằng bản thân cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Tôi đã mất tiền, mất nhiều mối quan hệ vì vay mượn, ngày nào cũng phải tính toán làm sao trả được nợ. Tôi hỏi vợ liệu có thể cho mình thêm thời gian hay không, nhưng cô ấy từ chối.

Theo đề nghị của vợ, hai con sẽ ở với mẹ, căn hộ hiện tại để mẹ con cô ấy tiếp tục sinh sống, còn tôi nhận chiếc ô tô và rời khỏi nhà. Cô ấy cho rằng đó là cách ít xáo trộn nhất đối với việc học hành của các con.

Tôi không ký đơn. Vợ nói nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ làm thủ tục đơn phương. Cô ấy làm thế có quá tuyệt tình với tôi không? Vợ chồng lấy nhau ngần ấy năm, vợ lại chia tay đúng lúc tôi sa sút, khó khăn nhất.

Bản thân tôi không muốn mất gia đình, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự mệt mỏi, hết kiên nhẫn của vợ suốt những năm qua. Liệu tôi nên tiếp tục tìm cách níu kéo cuộc hôn nhân hay chấp nhận sự thật đắng cay này?

Huỳnh Sơn (Vĩnh Phúc)