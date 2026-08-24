Tình nhân kém nhiều tuổi của chồng khiêu chiến, tôi vẫn quyết không ly hôn

Tôi năm nay gần 50 tuổi, đã trải qua 15 năm hôn nhân. Tôi từng nghĩ mình và chồng đã cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn nhất nên bây giờ có thể bình yên hưởng thành quả.

Nhưng khi gia đình có nhà, có xe, có công ty riêng làm ăn ổn định, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là chuyện chồng phản bội, mà còn là cách anh đối xử với người đã cùng anh gây dựng mái ấm và cơ nghiệp ngày hôm nay.

Chồng ngoại tình với cô gái kém nhiều tuổi khiến tôi đau đớn (Ảnh minh họa: KD).

Tôi và chồng quen nhau từ thời sinh viên. Gia đình anh khi ấy rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ phải bán rau ở chợ để nuôi các con ăn học. Tôi thương anh là người có chí tiến thủ nên không ngại hoàn cảnh, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của bố mẹ để kết hôn với anh.

Ngày cưới, căn nhà của gia đình chồng cũ kỹ, chẳng có gì đáng giá. Đêm tân hôn, hai vợ chồng nằm trên chiếc giường cũ, anh ôm chặt tôi trong vòng tay và hứa sẽ cố gắng để vợ con sau này có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã tin lời hứa ấy.

Những năm đầu hôn nhân thực sự rất vất vả. Sau khi sinh con, tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình, phụ giúp mẹ chồng. Khi chồng có ý định mở công ty buôn bán linh kiện xe máy, tôi về xin bố mẹ đẻ cho mượn sổ đỏ để vay 500 triệu đồng. Sau đó hai vợ chồng tiếp tục gom góp, vay mượn thêm anh em, bạn bè và cả ngân hàng để có vốn làm ăn.

Những ngày đầu thành lập công ty, hai vợ chồng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Có những lúc công việc bế tắc, tiền bạc thiếu thốn, chúng tôi phải sống tằn tiện, tính toán từng khoản chi.

Rồi mọi thứ dần tốt lên. Chúng tôi trả hết nợ, mua được căn nhà đầu tiên, sau đó có thêm đất, xe. Công ty cũng ngày càng phát triển. Sau 15 năm, từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng tôi đã có khối tài sản đáng kể.

Tôi từng nghĩ trải qua những năm tháng cực khổ ấy cuối cùng mình cũng đã được đền đáp. Nhưng rồi tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Cô gái ấy chỉ hơn con gái lớn của tôi vài tuổi, là nhân viên mới vào công ty.

Lúc đầu, cô ta được nhận vào làm ở vị trí lễ tân. Sau đó thấy cô ta hoạt bát, sắc sảo, chồng tôi cất nhắc lên làm trợ lý riêng, thường xuyên xuất hiện cùng anh ấy trong các buổi giao dịch làm ăn của công ty.

Chồng tôi không chỉ ngoại tình mà còn mua nhà, mua xe, đưa cô ta đi du lịch nước ngoài và tổ chức những buổi sinh nhật tốn kém tại khách sạn sang trọng.

Khi tôi chất vấn, anh thản nhiên nói: “Cô ấy hiểu anh. Ở bên cô ấy, anh mới được là chính mình, được chăm sóc và được tôn thờ. Trong khi, mỗi khi về nhà là em cằn nhằn chuyện anh đi tối ngày, chuyện con cái, chuyện đối nội đối ngoại... Anh thấy không còn sức lực. Anh chỉ là cần một nơi nghỉ ngơi. Với gia đình, anh vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm với em và các con. Còn quyết định thế nào là tùy em".

Tôi nghe câu đó mà thấy bản thân như rơi xuống vực sâu. Người đàn ông từng thề thốt trân trọng, yêu thương tôi đã phủ nhận tất cả những hy sinh, cố gắng của người vợ gắn bó từ lúc bần hàn.

Đáng căm hận hơn nữa là cô gái kia còn liên tục nhắn tin khiêu khích, thậm chí còn gây sức ép để tôi ly hôn. Cô ta nói rằng, nếu tôi cứ dây dưa thì cô ta sẽ tung hê mọi chuyện lên mạng xã hội khiến công ty rối ren, gia đình tôi tan nát, con cái không ngẩng mặt lên được.

Nhưng tôi không để cô ta đạt được mục đích. Tôi nói thẳng với chồng rằng, nếu anh muốn đến với ai thì đó là lựa chọn của anh, nhưng tôi sẽ không ly hôn.

Tôi làm thế, không phải vì muốn giữ người chồng đã phản bội mình. Anh không xứng đáng. Nhưng tôi không chấp nhận khối tài sản làm ra từ mồ hôi nước mắt của cả hai cuối cùng lại chia tách, để kẻ thứ ba hưởng thành quả.

Tôi hiện vẫn có phần sở hữu đáng kể trong công ty cùng quyền lợi đối với khối tài sản chung. Vì vậy, tôi bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn đến tình hình tài chính, tài sản và hoạt động kinh doanh của gia đình, đồng thời tính toán để bảo đảm cuộc sống cho mẹ con tôi.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng khi đó, tôi bước đi với tư thế tự chủ, vật chất được đảm bảo chứ không phải là người hoang mang, bị đẩy đi vì lời kích động của kẻ khác.

Mọi người thấy tôi làm như vậy có cố chấp không?