Tình cờ nghe bạn gái nói chuyện, tôi nghi ngờ mình là người “đổ vỏ”

Tôi và bạn gái yêu nhau được 2 tháng. Thời gian quen biết nhau thì lâu hơn bởi tôi phải tán tỉnh gần nửa năm thì em mới đồng ý yêu. Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc và may mắn nhất khi có được cô ấy. Tuy vậy, tôi thường lo sợ vẩn vơ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và dễ dàng.

Chỉ vỏn vẹn 2 tuần yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Thú thật, đó là lần đầu của tôi. Dù bản thân cũng đã ngoài 27 tuổi, bạn bè xung quanh cũng đã có người lập gia đình, song tôi vẫn còn là trai tân.

Hôm ấy chúng tôi tham dự bữa tiệc chia tay một người bạn chung chuẩn bị ra nước ngoài. Tôi và bạn gái lỡ uống quá chén. Cô ấy vốn có tửu lượng tốt nhưng hôm đó cũng say ngất ngưởng. Lúc đưa người yêu về phòng, em ôm tôi, nằng nặc bảo tôi ở lại.

Chúng tôi - một đôi nam nữ yêu nhau cùng trong phòng kín, em lại ăn mặc có phần gợi cảm. Cứ thế chuyện gì đến rồi cũng đến. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy của hơi men.

Cuộc tình của chúng tôi diễn ra chóng vánh (Ảnh minh họa: TD).

Những ngày sau đó, tôi cố tình hỏi khéo người yêu về chuyện đêm nọ. Câu trả lời của em khiến tôi thất vọng ê chề: "Tàm tạm", "Đủ dùng".

Sau đó không lâu, người yêu tôi bảo rằng cô ấy thử que lên hai vạch. Chúng tôi tá hỏa đi khám bác sĩ và nhận kết quả có thai. Theo thời gian bác sĩ ước tính, bào thai trùng khớp với lần đầu tiên của chúng tôi.

Tôi vui mừng xen lẫn lo lắng. Nhớ lại lúc cô ấy khăng khăng khẳng định không thể dính bầu được, tôi lại thấy có gì đó sai sai. Lòng tôi dâng lên một nỗi nghi ngờ vô hình. Tôi tán tỉnh cô ấy mới "đổ", yêu chưa được bao lâu thì đã "lên giường", giờ lại phát hiện có bầu. Tôi cố trấn an bản thân mình nghĩ nhiều.

Cho đến một buổi tối, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của người yêu với cô bạn thân. Người yêu tôi nói nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ một câu rằng: "Ừ, may mà trùng đúng thời điểm ấy, chứ không thì mệt lắm".

Tim mình như bị tảng đá rơi trúng, vỡ vụn. Dù không nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện nhưng tôi chắc chắn mình không nghe nhầm. Em đang tìm người "đổ vỏ" cho cái thai trong bụng và người đó không ai khác là tôi.

Tôi nổi đóa lên, tiến lại phía người yêu. Đúng là những người có tật thì hay giật mình, cô ấy bất ngờ như thể bị "bắt thóp". Tôi lạnh lùng nói: "Anh nghe thấy em nói gì đó đúng thời điểm, có phải cái thai đó không phải của anh không?".

Cô ấy sững lại nhìn tôi: "Từ bao giờ anh lại nghĩ em là loại phụ nữ đó? Nếu anh không tin em, không cần anh, em sẽ sinh con một mình".

Thấy thái độ cương quyết ấy, tôi càng không giữ được bình tĩnh. Tôi đề nghị em đi xét nghiệm ADN để mọi thứ được rõ ràng, minh bạch. Nghe tới đó, cô ấy phản ứng dữ dội, nói rằng mình bị xúc phạm nặng nề và nhất quyết bỏ đi.

Chúng tôi đã một tuần trôi qua mà không liên lạc. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là một cuộc giằng co. Không phải tôi muốn chối bỏ trách nhiệm làm cha, tôi chỉ cần xác minh minh mọi thứ là sự thật.

Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho hai mẹ con. Bởi cô ấy là không chỉ là người yêu mà còn là người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thực sự không biết mình làm vậy có ích kỷ hay không?