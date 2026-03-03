Tha thứ cho chồng ngoại tình, tôi lại phải lòng đồng nghiệp cơ quan

Chồng tôi từng là hình mẫu người đàn ông mà ai cũng ngưỡng mộ. Anh điềm đạm, có trách nhiệm, luôn ưu tiên gia đình và chưa từng để tôi phải nghi ngờ điều gì. Chính vì tin tuyệt đối nên khi phát hiện anh ngoại tình, nỗi đau của tôi như bị nhân lên gấp bội.

Người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người bỗng chốc sụp đổ, và tôi thấy mình như kẻ ngốc đứng giữa một vở kịch mà ai cũng tin là thật.

Anh khóc, xin lỗi, nói đó chỉ là phút yếu lòng và khẳng định anh cần gia đình, cần tôi. Nhìn các con còn nhỏ, tôi cắn răng tha thứ, tự nhủ chỉ cần anh quay về thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng tôi sớm nhận ra tha thứ thì có thể nói bằng miệng, còn quên đi lại là chuyện khác. Mỗi lần anh chạm vào tôi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh anh ở bên người phụ nữ kia, và cảm giác ghê tởm khiến tôi co cứng người.

Anh thay đổi rõ rệt sau chuyện đó, quan tâm tôi hơn, chăm lo gia đình hơn, luôn cố gắng ở bên vợ con nhiều nhất có thể.

Nhưng càng thấy anh cố gắng, tôi lại càng khó chịu, như thể mọi cử chỉ yêu thương đều mang màu sắc chuộc lỗi. Tôi nhìn anh mà trong lòng dấy lên cảm giác khinh bỉ, vừa giận vừa lạnh, như đang sống cạnh một người xa lạ. Khoảng cách giữa chúng tôi không ồn ào, nhưng ngày một lớn dần.

Tha thứ cho chồng sau phản bội, nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn không thể lành (Ảnh minh họa: Line Today)

Trong lúc bế tắc, tôi đem câu chuyện của mình tâm sự với một đồng nghiệp nam cùng công ty. Anh ấy lắng nghe rất kiên nhẫn, không phán xét, chỉ nhẹ nhàng ở bên mỗi khi tôi cần nói. Anh cũng từng bị vợ phản bội nên hiểu rõ cảm giác mất niềm tin là thế nào. Sự đồng cảm ấy khiến tôi thấy mình không còn cô đơn, và dần dần tôi tìm đến anh như một chỗ dựa tinh thần.

Càng ngày tôi càng sợ về nhà, vì ở đó luôn có ký ức khiến tôi khó thở. Ngược lại, khi ở bên người đồng nghiệp, tôi thấy mình được vỗ về, được nhìn nhận như một người phụ nữ chứ không phải người vợ đang cố gắng chịu đựng.

Một lần, rồi thêm một lần nữa, chúng tôi đã bước qua ranh giới. Tôi tự bào chữa rằng chồng từng phản bội, nên việc mình trót dại một lần cũng chỉ là sai lầm có thể hiểu được.

Nhưng sự thật là mọi thứ không dừng lại ở một lần. Tôi không còn tìm đến anh chỉ vì yếu lòng, mà dần dần hình thành thứ tình cảm khiến tôi chờ đợi, nhớ nhung. Tôi nhận ra mình không còn rung động khi ở cạnh chồng, trong khi lại thấy bình yên khi ở bên người kia. Cảm xúc ấy khiến tôi hoảng sợ, nhưng càng cố dừng lại thì lại càng lún sâu.

Bây giờ tôi sống trong trạng thái mâu thuẫn liên tục. Một bên là gia đình, là các con, là cuộc hôn nhân từng rất đẹp trong mắt mọi người. Một bên là người đàn ông mang lại cho tôi cảm giác được thấu hiểu và yêu thương theo cách mà tôi nghĩ mình đã mất. Tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy mình như đang sống thật với cảm xúc lần đầu sau rất lâu.

Tôi không biết nên chọn cách nào: Công khai mọi chuyện để hai vợ chồng cùng nhìn thẳng vào sự thật và tha thứ cho nhau, hay lặng lẽ ly hôn rồi mới bắt đầu lại. Tôi sợ làm tổn thương các con, nhưng cũng sợ tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân mà lòng mình đã rẽ lối.

Có lẽ sai lầm lớn nhất không phải là ai phản bội trước, mà là chúng tôi đã không còn cách nào quay lại như cũ. Và tôi đang đứng trước quyết định mà dù chọn hướng nào, cũng sẽ có người đau.