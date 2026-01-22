Tết nào cũng biếu 20 triệu đồng, tôi sốc khi nghe mẹ chồng kể với hàng xóm

Những ngày này tôi cứ băn khoăn không biết có nên tiếp tục biếu Tết mẹ chồng nữa hay không, sau câu chuyện tình cờ với bà hàng xóm.

Hôm trước, bà hàng xóm gặp tôi rồi khen: “Cô sướng thật, có mẹ chồng tuyệt vời. Tết nhất chẳng phải đóng góp, biếu xén gì, bà tự tay lo liệu cho hết". Tôi nghe mà đứng chết trân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi lúc sau hoàn hồn, tôi mới kéo bà ấy lại hỏi cho ra lẽ.

Bà hàng xóm kể rằng, mẹ chồng tôi than sắp Tết, phải sắm sửa đủ thứ. Mẹ chồng nói thương chúng tôi làm ăn vất vả nên bao năm nay bà tự lo Tết trong nhà, từ mua sắm đến biếu xén họ hàng. Vợ chồng tôi chỉ việc về ăn Tết, chẳng cần biếu gì.

Nghe xong mà đầu óc tôi ong ong. Vậy 20 triệu đồng mỗi năm vợ chồng tôi biếu Tết mẹ chồng đã đi đâu? Những món quà, đồ đạc tôi sắm cho bà, cho gia đình, cho các cô chú bên nhà chồng thì tính vào đâu, mà bà lại nói như thể một mình gánh hết mọi thứ?

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 7 năm, cuộc sống cũng không dư dả. Thu nhập của cả hai chỉ đủ chi tiêu, phải tích cóp từng chút một. Nhưng từ trước đến nay, chúng tôi luôn thống nhất một điều: Dù khó khăn thế nào, Tết nhất cũng không để bố mẹ hai bên phải lo nghĩ, thiếu thốn hay chạnh lòng với người ngoài.

Vì thế, suốt nhiều năm nay, cứ đến khoảng giữa tháng Chạp, chúng tôi đều chủ động đưa cho mẹ chồng 10 triệu đồng để sắm sửa Tết. Tôi nói rất rõ với mẹ: “Tiền này mẹ mua đồ đạc trong nhà, bánh kẹo, hoa quả, đồ lễ, quần áo mới…, thiếu gì mẹ cứ báo các con”. Ngoài ra, chúng tôi biếu mẹ thêm 10 triệu đồng nữa coi như tiền riêng để mẹ tiêu Tết, mừng tuổi con cháu, đi lại, họ hàng cho thoải mái.

Mẹ chồng đi kể với hàng xóm rằng, bà phải tự bỏ tiền sắm Tết (Ảnh minh hoạ: iStock).

Không chỉ dừng ở khoản cố định 20 triệu đồng ấy, vợ chồng tôi còn sắm thêm đồ ăn, bánh kẹo để tiếp khách trong nhà. Tôi cũng thường xuyên đưa thêm tiền, dặn mẹ nếu thấy thiếu gì thì mua, thích gì thì mua, chỉ sợ trong nhà không đủ đầy những ngày Tết.

20 triệu đồng cho một cái Tết với nhiều gia đình khá giả có thể không đáng là bao. Nhưng với vợ chồng tôi, đó là một khoản tiền không nhỏ khi vẫn đang oằn mình trả góp căn nhà ở Hà Nội. Để có đủ số tiền ấy mỗi dịp giáp Tết, tôi phải tính toán rất kỹ: Bớt mua sắm cá nhân, bớt những buổi tụ tập bạn bè, thậm chí hạn chế cả những lần đưa con ra ngoài chơi. Dù vậy, chưa bao giờ vợ chồng tôi than vãn với mẹ nửa lời.

Tôi vẫn luôn nghĩ đơn giản rằng, con cái lo được cho bố mẹ, để bố mẹ không phải chạnh lòng với người ngoài, như thế là đủ.

Mẹ chồng tôi vốn là người tằn tiện, quen sống kham khổ từ xưa. Có tiền trong tay, mẹ cũng không tiêu ngay mà thường để dành, tính toán rất kỹ. Tôi hiểu điều đó nên chưa bao giờ kiểm soát hay hỏi han xem mẹ dùng tiền ra sao. Mẹ thích mua gì, tiêu thế nào là quyền của mẹ. Hơn nữa, vì vợ chồng tôi bận công việc, có mẹ đứng ra lo liệu, chúng tôi cũng thấy yên tâm.

Thế nhưng, chỉ đến hôm nay, khi nghe lại những lời kể từ hàng xóm rằng Tết nhất tôi “chẳng phải lo nghĩ gì”, để mẹ già tự bỏ tiền ra sắm sửa hết thảy, tôi mới thực sự choáng váng.

Đây không phải lần đầu mẹ chồng than vãn chuyện nhà với hàng xóm. Trước đó, đã có lần chính tai tôi nghe mẹ kể “khổ”, “già rồi vẫn phải đi làm, phụ giúp con cái”. Tôi hiểu, có thể mẹ chỉ muốn được quan tâm, được chia sẻ. Nhưng mẹ đâu biết rằng, mỗi lời kể như thế lại vô tình làm tổn thương chính con cái mình, khiến hình ảnh của con trai, con dâu trở nên xấu đi trong mắt người khác.

Tôi đem chuyện ấy kể lại với chồng. Anh lập tức nổi nóng, đòi nói chuyện thẳng thắn với mẹ, tôi ngăn lại. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi dại, khi vừa bực mình vì bị mẹ chồng “nói ngược” với hàng xóm, lại vừa không cho chồng đi đòi công bằng.

Nhưng tôi hiểu chồng mình nóng tính, nếu nói trong lúc bức xúc rất dễ thành cãi vã, điều cần nói chưa chắc đã nói được, mà tình cảm mẹ con thì có thể rạn nứt, rồi chính tôi lại mang tiếng xúi chồng cãi mẹ.

Dù thế nào, mẹ chồng tôi cũng là người đã một mình vất vả nuôi anh khôn lớn sau khi bố mất sớm. Nay ngoài 70 tuổi, bà vẫn phụ giúp trông cháu, chăm sóc nhà cửa cho vợ chồng tôi.

Điều tôi cần không phải là một cuộc đối đầu.

Tôi phải làm sao để mẹ chồng hiểu, những câu chuyện tưởng "vô thưởng vô phạt" của bà đã khiến con trai và con dâu bị tổn thương mà không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con, hoà khí gia đình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!