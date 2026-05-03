Suýt vượt ranh giới với thầy dạy yoga kém 9 tuổi, lối thoát nào cho tôi?

Tôi 38 tuổi, một chồng hai con, nhìn bề ngoài gia đình đề huề, yên ấm. Chồng tôi là người giỏi giang, bận rộn. Cuộc sống của anh là những chuyến đi và các cuộc điện thoại liên miên.

Rất lâu rồi tôi chỉ được nghe những lời quan tâm, hỏi han từ người ngoài, chứ không phải chồng mình. Những cử chỉ chăm sóc, âu yếm trở nên xa lạ tới mức tôi còn quên hẳn nụ hôn thật sự có vị như thế nào.

Tôi không biện minh cho sai lầm. Nhưng ai sống trong hoàn cảnh tương tự sẽ hiểu, tiền không bù đắp được cô đơn. Chưa kể, đối với tôi tiền không phải là bận tâm lớn nhất. Bởi vì tôi cũng có công việc, tự kiếm ra tiền, được đánh giá là người linh hoạt, duyên dáng, giỏi chuyên môn.

Để điều hòa tâm trạng, tôi đăng ký học lớp yoga tại một trung tâm cách nhà 2km. Thầy dạy yoga ít hơn tôi 9 tuổi, là người nước ngoài nhưng nói tiếng Việt khá tốt. Bản thân tôi cũng nói được tiếng Anh nên chúng tôi cũng thường hay trao đổi với nhau.

Cậu ấy nói thích Việt Nam, thích đồ ăn, con người Việt Nam. Khi gặp tôi, cậu ấy không giấu tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Nhận ra mối quan hệ dần trở nên trên mức bình thường, tôi xa gần nói chuyện về mình đã có chồng con.

Thế nhưng cậu ta bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói, nửa đùa nửa thật xin tôi cứ để mặc cậu ấy, không cần tôi đáp lại. Một lần, khi cả lớp ra về hết, cậu ta giữ tôi lại bằng những câu hỏi bâng quơ rồi bất ngờ ôm chặt tôi. Không cần biết có được tôi cho phép hay không, cậu ta kéo tôi vào một góc khuất rồi hôn đắm đuối.

Tất nhiên là tôi đẩy cậu ta ra, nhưng kỳ lạ là tôi không giận, thậm chí còn thấy rung động trong lòng. Sau hôm đó tôi không tới tập nữa. Mỗi ngày cậu đều nhắn tin với lời lẽ ngọt ngào. Cậu ấy nói tôi là hình mẫu phụ nữ lý tưởng.

Cậu mong tôi đi học lại, hứa giữ khoảng cách để không xảy ra hành vi tương tự nữa. Tôi không nhắn lại nhưng tự biết trái tim mình đang dần mềm yếu. Tôi bị nụ hôn của cậu ấy làm cho ám ảnh. Cảm xúc này lâu lắm rồi tôi không tìm thấy ở chồng.

Hơn một tháng sau, tôi đi tập trở lại, cố gắng tin tưởng vào sự kiên định của mình. Tôi vẫn tập yoga nhưng đăng ký lớp khác, người dạy là nữ. Tuy nhiên tình hình không thay đổi, cho dù cậu ấy giữ đúng lời hứa và tỏ ra tôn trọng tôi.

Cậu ta mua nước gửi qua cô giáo yoga cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn thăm thẳm, tin nhắn vẫn gửi đều dù tôi không đáp lại. Rốt cuộc tôi không thoát được. Tôi thỏa hiệp, nhận lời đi cà phê, ăn trưa, ngấm ngầm đón nhận tình cảm ấy.

Đỉnh điểm sai lầm là tôi lặng thinh để mặc cho cậu ấy đưa tôi vào nhà nghỉ. Cậu ta khen tôi đẹp, khen tôi quyến rũ khiến cậu không thể ngừng nghĩ về tôi. Tôi run rẩy để mặc cho cảm xúc trôi đi, bởi lâu lắm rồi tôi mới có được nó. Thế nhưng, khi cậu ấy chạm vào vùng nhạy cảm, tôi như bừng tỉnh, đẩy cậu ta ra, chạy khỏi đó vì biết mình vừa làm chuyện khó tha thứ.

Tôi chưa từng vào khách sạn với người đàn ông nào không phải chồng mình. Tôi còn để cho cậu ta chạm vào người, thì thầm những điều thật đáng xấu hổ. Chỉ một chút nữa thôi tôi đã sẵn sàng bước qua ranh giới đạo đức và đánh đổi tôn nghiêm của bản thân.

Trong khi tôi vật lộn với một mớ bòng bong, một bên là lương tâm cắn rứt, một bên là xúc cảm yêu đương, thì cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn thoại, nói rằng cậu ấy biết tôi có yêu cậu ấy và khẳng định sẽ theo đuổi tình cảm này đến cùng.

Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi lo cậu ta sẽ để lộ chuyện này. Tất nhiên mọi chuyện chỉ diễn ra đến thế, tôi chưa vượt quá giới hạn. Nhưng nếu chồng tôi biết được thì tôi không tưởng tượng nổi mình sẽ đối mặt thế nào.

Khi viết ra những dòng này tôi đã quyết định sẽ từ bỏ toàn bộ tiền phí đóng cho trung tâm, cũng không cho cậu ấy cơ hội tiếp xúc với mình. Nhưng dù sao tôi cũng đã chạm tới ranh giới của hai từ "phản bội". Và thật khó để phủ nhận cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc cậu ta mang lại cho tôi, trong khi đó lại sợ hãi với viễn cảnh gia đình xáo trộn. Tôi biết nếu để chuyện này xảy ra, người chịu tổn thương, thiệt thòi nhất chính là tôi.

Tôi định kể hết với chồng, mong anh kéo tôi lại. Thế nhưng chồng tôi vẫn mỗi ngày bận rộn và nếu anh có ở nhà thì cũng thuộc về những cuộc điện thoại liên miên. Tôi vẫn yêu gia đình, không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại.

Mong mọi người giơ cao đánh khẽ, giúp tôi lời khuyên hữu ích nhất lúc này. Tôi phải làm gì để thoát khỏi khỏi tình trạng rối ren bây giờ? Tôi thực sự cần một cánh tay đưa ra để tìm lối thoát.