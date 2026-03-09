Sống thử để “hiểu bản lĩnh đàn ông”, sau khi cưới tôi sốc khi biết bí mật

Tôi tin rằng trước khi kết hôn, hai người cần hiểu nhau thật rõ. Và cách nhanh nhất để hiểu một người đàn ông, theo suy nghĩ non nớt của tôi lúc đó, chính là… sống thử.

Tôi quen anh qua một buổi tụ tập bạn bè. Anh hơn tôi 3 tuổi, nói chuyện khéo léo, biết quan tâm và đặc biệt rất kiên nhẫn. Trong mắt tôi khi ấy, anh là mẫu đàn ông đủ bản lĩnh, chăm chỉ làm việc, biết chăm sóc phụ nữ và luôn tỏ ra điềm đạm.

Tôi đã sai lầm khi tin vào những ngày "sống thử" ngắn ngủi (Ảnh minh họa: TD).

Chúng tôi yêu nhau được hơn một tháng thì tôi đề nghị dọn về ở chung. Tôi nói thẳng rằng, tôi không muốn bước vào hôn nhân khi hai người còn quá nhiều điều chưa rõ về nhau.

Ba tháng sống chung khi đó đối với tôi giống như một giấc mơ đẹp.

Anh chiều chuộng tôi gần như mọi thứ. Mỗi buổi sáng, anh dậy sớm mua đồ ăn sáng rồi đặt lên bàn trước khi tôi thức dậy. Quần áo tôi vứt bừa bãi, anh lặng lẽ gom lại bỏ vào máy giặt. Tôi không biết nấu ăn, anh không phàn nàn mà còn cười, bảo rằng đàn ông biết nấu ăn mới là đàn ông hiện đại.

Bạn bè tôi khi nghe kể đều trầm trồ. Có người còn nói tôi may mắn khi tìm được người đàn ông hiếm hoi vừa ga lăng vừa chịu khó như vậy.

Ngay cả chuyện thân mật giữa hai người cũng khiến tôi thỏa mãn và tin rằng mình đã chọn đúng. Anh luôn tinh tế, kiên nhẫn và biết cách khiến tôi cảm thấy được trân trọng. Trong những khoảnh khắc riêng tư đó, tôi thấy mình được yêu thương thật sự.

Sau 3 tháng sống chung, tôi gần như không tìm ra điểm gì để chê trách. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, nếu không cưới người đàn ông này, tôi sẽ hối hận cả đời.

Và thế là chúng tôi làm đám cưới.

Đám cưới diễn ra rất nhanh. Tôi bước vào hôn nhân với niềm tin rất chắc chắn rằng mình đang bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng chỉ một tuần sau ngày cưới, mọi thứ thay đổi đến mức tôi không nhận ra người đàn ông từng sống chung với mình trước đó.

Anh không còn dậy sớm mua đồ ăn sáng nữa. Những bữa cơm tối, anh mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi mệt hoặc về muộn, anh lạnh lùng nói rằng “đàn bà mà không biết lo bếp núc thì còn làm được gì”.

Tôi bắt đầu thấy những bộ quần áo bẩn chất đống trong nhà tắm. Anh không còn giặt giúp tôi. Ngược lại, anh còn cau có nếu tôi giặt đồ muộn. Bản thân cũng nghĩ có thể do công việc khiến anh căng thẳng. Tôi cố gắng nhẫn nhịn và tự nhủ rằng hôn nhân nào cũng có giai đoạn thích nghi.

Nhưng điều khiến tôi thực sự choáng váng lại đến từ một buổi tối rất bình thường.

Hôm đó tôi về nhà sớm và phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng khách. Giọng anh cười cợt, thoải mái, hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng mà từ khi cưới anh thường dành cho tôi. Khi thấy tôi bước vào, anh vội vàng cúp máy.

Tôi hỏi anh đang nói chuyện với ai. Anh trả lời qua loa rằng đó chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng vài ngày sau, khi vô tình cầm điện thoại của anh để xem giờ, tôi nhìn thấy một đoạn tin nhắn. Người gửi lưu tên rất đơn giản: “Em”. Nội dung tin nhắn khiến tôi lạnh sống lưng: “Hôm nay anh sang nhé, em nhớ anh”. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin đó, tim đập dồn dập.

Khi tôi hỏi thẳng, anh không phủ nhận. Trái lại, anh còn cười nhạt. Anh nói rằng thời gian sống thử, anh chỉ cố gắng “đóng vai người đàn ông hoàn hảo” để tôi nhanh chóng muốn kết hôn.

Tôi hỏi vì sao anh phải làm vậy? Câu trả lời của anh khiến tôi chết lặng.

Anh thừa nhận rằng anh cần một cuộc hôn nhân ổn định để gia đình yên tâm, còn người con gái nhắn tin kia mới là người anh thực sự yêu. Hai người họ đã quen nhau từ trước, nhưng gia đình anh không chấp nhận vì cô ấy đã một đời chồng.

Tôi cảm thấy mình như vừa rơi khỏi một giấc mơ quá dài.

Hóa ra thời gian sống thử mà tôi từng tự hào lại chỉ là một vở kịch. Tất cả những bữa sáng, những lần giặt đồ, những cử chỉ dịu dàng… đều là một màn trình diễn được tính toán.

Tôi từng nghĩ mình rất khôn ngoan khi “thử bản lĩnh đàn ông” trước khi cưới. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người thua cuộc.

Điều khiến tôi đau đớn nhất, không phải là anh thay đổi sau hôn nhân, mà là tôi nhận ra mình đã quá dễ dàng buông thả bản thân. Tôi đã tin rằng sống thử là cách bảo vệ mình khỏi sai lầm, nhưng thực ra nó lại khiến tôi lún sâu hơn vào một quyết định sai.

Bây giờ, mỗi tối trở về căn nhà mang danh nghĩa là tổ ấm, tôi lại thấy mình như người xa lạ. Người đàn ông từng khiến tôi tự hào khi nhắc đến giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt và những câu nói khiến tôi tổn thương.

Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu ngày đó tôi không sống thử, nếu tôi chậm lại một chút, liệu tôi có nhìn ra con người thật của anh hay không? Tôi phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này?