Sở hữu 4 tỷ đồng, mẹ đơn thân tự tin từ chối đi bước nữa

Con gái 2 tuổi, tôi tay trắng rời khỏi nhà chồng, rơi vào hố sâu mà chỉ có bố mẹ và con gái là sợi dây duy nhất níu kéo tôi không tìm đến buông xuôi. Tôi lao vào kiếm tiền với tinh thần chiến binh không có đường lùi.

Cuộc sống của tôi gói gọn trong 3 gạch đầu dòng quan trọng: Con gái - bố mẹ - tiền. Ba tháng trước mẹ gọi điện bảo tôi về nhà. Về tới nơi thì thấy bố mẹ đang ngồi với một người đàn ông trạc tuổi tôi (sau này mới biết kém tôi 2 tuổi).

Tôi quyết định làm mẹ đơn thân (Ảnh minh họa: SCMP).

Anh tên là Long, con trai người bạn cùng câu lạc bộ hưu của mẹ. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Đây không phải lần đầu bố mẹ tìm cách giới thiệu tôi cho người này, người kia với mong mỏi tôi tìm được hạnh phúc.

Có hậu thuẫn của bố mẹ tôi, Long được mời tới nhà riêng của tôi chơi vài lần. Con gái tôi cũng có vẻ quý bác Long, khuyên tôi nên xem xét: "Dù sao mẹ cũng cô đơn lâu rồi, vài năm nữa con lấy chồng mẹ ở với ai?".

Nói thật tôi không sợ không lo nổi cho mình, thế nhưng hiếm khi con gái trực tiếp vun vào như thế. Tôi nghĩ âu cũng là có duyên, thôi thì cho cả mình và người ta cơ hội. Nghĩ là làm, tôi nghiêm túc hỏi mẹ về Long.

Vợ Long bị bệnh qua đời, gà trống nuôi con nhưng vẫn lo cho bố mẹ và qua lại bên nhà vợ cũ chứng tỏ người tử tế, đàng hoàng, chu toàn, đức độ... Nói chung không có điểm chê. Tôi đồng ý gặp mặt, đi chơi.

Nhìn thì giống hẹn hò, thực chất tôi muốn tự mình tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định. Và rồi quyết định của tôi là không đồng ý. Có một vài lý do, nhưng phần lớn là vấn đề tài chính.

Long tự chủ nhưng thu nhập không cao. Với tôi chuyện này quan trọng, nói thẳng ra là tiền quan trọng, dù tôi không cần dựa vào ai. Theo quan điểm của tôi, tiền là thước đo giá trị, thể hiện trí tuệ của đàn ông. Ai mắng tôi thực dụng tôi chịu. Nhưng quan điểm cá nhân là vậy.

Tiền không đơn giản chỉ là mệnh giá, mà thể hiện tư duy, trải nghiệm của một người. Không ai tự nhiên giàu có, đằng sau tiền là đại diện cho những áp lực, thất bại và giá trị vươn lên. Nói thật, đàn ông không tiền khó nhận được sự đồng cảm của phụ nữ, nhất là người đã trưởng thành, va vấp như tôi.

Trong khi đó Long đã gần 50 tuổi, trong tay không sự nghiệp, tài khoản không có gì đáng kể, điều đó chứng tỏ năng lực tầm thường. Anh có thể tốt, nhưng không có nền tảng tài chính thì chính là kém cỏi.

Trong gia đình, trí tuệ và kinh tế của người đàn ông tạo ra nể trọng, tiếc là điều này Long không có. Tôi không thiếu thốn tình cảm tới mức cưới về một người mà cả trí tuệ, tuổi tác và thu nhập đều yếu kém hơn tôi.

Cuộc đời cũng đâu có dễ dàng với tôi nhưng tôi vẫn đang lo tốt cho người thân của tôi đấy. Không phải tôi "cành cao", cũng đừng trách tôi thực dụng. Chẳng qua đây là lý trí của một người đàn bà đã trải qua đủ cay đắng mặn ngọt cuộc đời nên ưa thực tế.

Thêm một khúc mắc nữa mà tôi biết khi nói ra sẽ bị "ném đá". Tôi không dám chắc người đến với tôi lại không vì lý do nào khác? Nếu tôi nghèo, tôi không có tiền liệu có ai theo đuổi tôi?

Cuộc sống của tôi hiện thời rất ổn. Bao năm nay tôi quen tự quyết định mọi việc mà không bị ảnh hưởng bởi ai. Giờ lại lấy chồng, tôi sợ sự ràng buộc khiến tôi hối hận. Tôi sẽ phải gánh vác, lo toan thêm cho một gia đình. Con anh, con tôi, sẻ chia tình cảm, tiền nong bên nhiều, bên ít.

Tôi tự hỏi: Có bao nhiêu cặp vợ chồng chênh lệch đủ thứ mà có thể hạnh phúc đến già không? Con tôi lớn lên đã phải chịu thiệt thòi vì có bố mà như không có, tôi không muốn thêm một lần khiến cho con thất vọng. Thà tôi ở vậy nuôi con.

Mẹ tôi hết trách móc lại đến tỉ tê, bắt tôi nghe 24/7 về vấn đề rằng tôi đã 50 tuổi, không còn nhiều lựa chọn, rất khó để kiếm được người tử tế như Long. Nhưng tôi không đồng ý, vấn đề cũng chính vì tuổi tác của tôi.

Ở tuổi 50, tôi không còn ngơ ngác tin vào tình yêu không toan tính nữa, cũng không phải vì 50 mà có ít lựa chọn hơn. Mà là khi đã 50, tôi thừa bản lĩnh để loại bỏ những lựa chọn không phù hợp.

Tôi chia sẻ chuyện này không phải để xin ý kiến mà chỉ muốn gửi gắm suy nghĩ của mình. Tôi mong muốn bạn nào cũng đang làm mẹ đơn thân giống tôi thì hãy cho phép bản thân mình ích kỷ, miễn điều đó tốt cho bạn và con.

Cổ nhân có câu: "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Yêu thương mình không xấu, nhưng thiếu bản lĩnh chắc chắn sẽ sai. Tôi chúc những người mẹ đơn thân luôn có đủ bản lĩnh để sáng suốt lựa chọn cho mình hướng đi và một mối quan hệ phù hợp.