Sau thời gian sống thử cùng bạn gái, tôi không muốn cưới nữa

Tôi năm nay 36 tuổi, có người yêu kém mình 10 tuổi, xinh đẹp, trẻ trung, lúc nào cũng thơm tho, chỉn chu. Chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn. Thế nhưng, kể từ khi chuyển về sống thử cùng nhau, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái phân vân chưa từng có, liệu mình có nên cưới cô ấy hay không?

Ở tuổi này, đàn ông như tôi không còn mơ mộng nhiều về những buổi hẹn hò lãng mạn đến khuya. Thứ tôi nghĩ đến nhiều hơn là một mái nhà đúng nghĩa, một người bạn đời có thể cùng mình đi đường dài. Vì thế, ngay từ khi quen em, tôi xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc, có tính đến hôn nhân.

Ở bên em, tôi có cảm giác mình trẻ lại. Tôi được quan tâm, được khen ngợi, được chiều chuộng và thẳng thắn mà nói, cái cảm giác hư vinh của một người đàn ông ở tuổi tôi phần nào được thoả mãn. Ra ngoài cùng nhau, tôi luôn nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ bạn bè, người quen: Người yêu trẻ, xinh, khéo ăn nói, lại rất biết cách chiều bạn trai.

Cô ấy chưa bao giờ cấm cản tôi nhậu nhẹt, rượu chè hay giao du bạn bè. Mỗi lần tôi có việc phải uống, em chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi uống ít thôi. Có hôm tôi say, em vẫn lặng lẽ đến đón tôi về, không than phiền, không trách móc.

Về ra mắt gia đình, mẹ tôi cũng rất ưng em khi em khéo ăn nói, cũng rất khéo léo lấy lòng chị em, cô bác.

Sau gần một năm yêu nhau, ra mắt gia đình hai bên và tính chuyện kết hôn, chúng tôi quyết định sống thử. Trước đó, tôi không ít lần qua phòng trọ của em, em cũng thường sang chỗ tôi. Mỗi lần như vậy, em đều chủ động dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, ngăn nắp.

Thế nhưng, khi chuyển hẳn về căn hộ của em để tiện chuẩn bị cho hôn lễ, tôi gần như “ngã ngửa” chỉ sau gần 2 tháng chung sống.

Những ngày đầu, em vẫn giống như khi còn yêu nhau, nhẹ nhàng, chu đáo, căn nhà lúc nào cũng gọn gàng, tối đến còn nấu bữa cơm nóng hổi chờ tôi tan làm. Nhưng chỉ vài tuần sau, căn hộ nhỏ bắt đầu thay đổi. Quần áo của em vương vãi khắp nơi, mỹ phẩm chiếm gần hết phòng tắm, bát đũa dùng xong để nguyên trong bồn rửa, rác đầy cũng mặc kệ.

Sau 9-10 tiếng làm việc căng thẳng, thứ tôi mong mỏi nhất khi bước về nhà là một không gian gọn gàng để được nghỉ ngơi. Thế nhưng thứ đập vào mắt tôi ngày nào cũng là cảnh bừa bộn quen thuộc, kèm theo đó là những hộp đồ ăn sẵn để đầy bàn.

Vợ sắp cưới sống bừa bộn đến mức tôi muốn chia tay

Ban đầu, em nói do công việc bận rộn nên không có thời gian nấu nướng. Tôi thông cảm, cả hai vẫn vui vẻ gọi đồ ăn ngoài. Nhưng rồi tần suất gọi đồ ăn ngày một nhiều, căn bếp gần như bị “bỏ quên”. Tủ lạnh lúc nào cũng là đồ hộp, đồ chế biến sẵn, hoặc chúng tôi ra ngoài ăn cho xong.

Những ngày đầu, tôi tự nhủ em bận nên chủ động dọn dẹp phụ. Thế nhưng dần dần, việc lau nhà, rửa bát, gom rác trở thành trách nhiệm của tôi lúc nào không hay. Nếu hôm nào tôi không dọn, bát đũa cứ để nguyên, quần áo đi làm về vẫn chất thành đống, chẳng ai động đến.

Tuy nhiên, cô ấy chỉ lười làm việc nhà, chứ không lười làm đẹp. Ngược lại, mỗi sáng cô ấy có thể dành cả tiếng đồng hồ trước gương, tối về cũng không quên chăm sóc da, tập gym, chụp ảnh đăng mạng xã hội. Nhưng việc nhà thì dường như không tồn tại trong suy nghĩ của cô ấy. Khi tôi nhắc khéo, cô ấy cười xòa: “Em bận công việc, bận lo đám cưới, anh không bận thì giúp em”.

Ban đầu tôi tự an ủi: “Cô ấy còn trẻ, rồi sẽ khác”. Tôi tự giặt đồ, lau nhà, đổ rác đến rửa bát. Nhưng hơn 1 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn vậy. Tôi không thấy sự chủ động, không thấy cảm giác “cùng nhau xây dựng”.

Đỉnh điểm là một buổi tối, tôi sốt cao sau nhiều ngày làm việc quá sức. Tôi nằm bẹp trên giường, xung quanh vẫn là căn phòng bừa bộn như thường lệ. Cô ấy thì ung dung nằm lướt điện thoại, thản nhiên đặt đồ ăn về.

Nhìn cảnh đó, lần đầu tiên tôi nhận ra thứ khiến mình kiệt sức không hẳn là việc nhà, mà là cảm giác đang sống cùng một người chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.

Để cứu vãn mối quan hệ, tôi từng quay lại tự trách bản thân. Phải chăng tôi quá khắt khe? Cô ấy còn trẻ, suy nghĩ khác tôi, chỉ cần tôi kiên nhẫn hơn, chia sẻ và trao đổi thẳng thắn, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ lại vui vẻ như trước và hôn nhân vẫn có thể hạnh phúc.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Mỗi lần ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, mọi thứ nhanh chóng biến thành to tiếng và cãi vã. Cô ấy luôn cho rằng tôi không yêu cô ấy đủ nhiều, rằng việc nhà không quan trọng, mệt thì có thể thuê người làm. Nhưng với mức thu nhập của cả hai, nếu thuê giúp việc thường xuyên thì bao giờ mới dành dụm được tiền mua nhà, lo cho tương lai?

Ý nghĩ chia tay bắt đầu len lỏi trong đầu tôi. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần: Liệu có quá đáng không khi nghĩ đến chuyện chấm dứt chỉ vì em ở bẩn? Nhưng rồi tôi lại tự vấn, nếu tiến tới hôn nhân với một người mà ngay cả việc dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm đơn giản cũng không sẵn sàng làm, liệu tôi có thể đi cùng họ suốt quãng đời còn lại?

Tôi vẫn yêu cô ấy, điều đó là thật. Nhưng giữa tình yêu và một cuộc sống hôn nhân bền vững, tôi đang đứng trước lựa chọn: Tiếp tục cố gắng thay đổi cô ấy, hay dừng lại để tìm một người thực sự phù hợp hơn với mình?