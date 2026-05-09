Sau khi chở người yêu đi “giải cứu” em gái bị đánh ghen, tôi quyết hủy hôn

Tôi và Huyền yêu nhau đã hơn 2 năm, thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi tin đó là người phụ nữ mà mình muốn gắn bó. Bạn gái tôi không xinh đẹp nổi bật nhưng ăn nói dịu dàng, khéo léo. Cô ấy rất biết ý và chiều lòng người từ người già đến trẻ con. Cả nhà tôi, ai cũng thích cô ấy.

Hai bên phụ huynh đã đến nhà nhau chơi, đám cưới dự kiến sẽ tổ chức vào một ngày đẹp trong mùa hè sắp tới. Cô ấy đã bắt đầu chọn nơi chụp ảnh cưới, tìm xem nên đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu. Có thể nói, chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, chỉ mong sớm chung nhà, chung chăn gối.

Cuối tuần vừa rồi, trong khi hai đứa đang đi siêu thị thì Huyền có điện thoại. Nghe điện xong, cô ấy hốt hoảng kéo tay tôi giục: “Anh ơi đi mau, em gái em đang gặp chuyện”. Trên đường đi, cô ấy nói em gái mình bị một nhóm người lạ chặn đánh, không rõ vì lý do gì.

Em gái Huyền đang là sinh viên năm cuối, tôi đã gặp mấy lần. Tính em ấy trông có vẻ không hiền như bạn gái tôi. Không biết cô bé đã làm gì hay đắc tội với ai tới nỗi bị đánh.

Khi chúng tôi đến nơi, thấy em gái cô ấy đang bị một phụ nữ khá lớn tuổi túm tóc, quần áo có chỗ đã bị xé rách, vây quanh là cả đám đông chỉ trỏ, tò mò. Đến lúc này, tôi mới hiểu ra là cô bé đang bị đánh ghen.

Khi biết chúng tôi là người nhà, người phụ nữ kia càng lớn tiếng bảo chúng tôi nên dắt em gái về nhà mà dạy dỗ, đừng để đi cướp chồng người khác. Tôi định nói vài lời hòa giải nhưng chưa kịp nói thì bạn gái tôi đã đứng trước mặt chị ta lớn tiếng:

“Tôi nói cho chị biết, chị không giữ được chồng là một thất bại rồi, đừng ra vẻ lớn tiếng dạy đời người khác. Nếu chồng chị không muốn, em gái tôi muốn cướp là cướp được à? Chị không có năng lực giữ chồng, mất chồng cũng cố mà chịu chứ trách ai?”.

Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng sững lại vì bất ngờ. Cô bạn gái dịu dàng, hiền lành thường ngày của tôi như biến mất, thay vào đó là một thái độ và dáng vẻ ghê gớm tôi chưa từng thấy.

Mấy câu của bạn gái tôi như ném thêm mồi lửa vào thùng xăng. Mục tiêu đánh ghen từ em gái cô ấy lại chuyển sang cô ấy. Nếu hôm đó không có vài người đàn ông giúp sức, e là một mình tôi cũng không cứu nổi hai chị em họ.

Trên đường về, tôi bảo Huyền: “Em xót em gái mình, nhưng không nên nói năng kiểu đó. Dù gì cũng là em gái em sai”. Cô ấy nhìn tôi, vuốt lại mái tóc vừa bị cào rối, giọng vẫn chưa thôi ấm ức: “Nó là em gái em, em không bênh nó thì chờ ai bênh nó. Đàn bà xấu như chị ta, chồng nó chán đi cặp bồ cũng phải”.

Nghe đến đó, tôi hoàn toàn không muốn nói thêm gì nữa, một cảm giác thất vọng trào dâng. Cô ấy không hề hiểu chuyện như trước đây vẫn từng thể hiện. Rõ ràng, em cô ấy dây dưa cùng chồng người khác là sai. Nhưng cô ấy lại vì bênh em mà bất chấp đạo lý, còn nói những câu xỉa xói, coi thường như vậy.

Bản thân tôi là đàn ông, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, chồng ngoại tình là do vợ không tốt. Trong câu chuyện đó, một người đàn ông có vợ còn đi ngoại tình, một cô gái biết đàn ông đã có gia đình vẫn lao vào. Chỉ có hai người họ sai. Vậy mà bạn gái tôi lại đem lỗi đổ lên đầu nạn nhân để bảo vệ cái sai của em gái mình. Nó thể hiện suy nghĩ của cô ấy lệch lạc. Thậm chí, cô ấy còn có vấn đề về nhân cách, đạo đức.

Sau hôm cùng Huyền đi “giải cứu” em gái khỏi vụ đánh ghen, nhìn cô ấy xả thân, bất chấp để bảo vệ, bênh vực em gái mình, nói những lời vô tình, vô lý, tình cảm trong tôi bỗng chốc như tượng đài bị xô đổ sập. Tôi không còn muốn tiến tới chuyện kết hôn nữa.

Khi nghe tôi nói muốn chia tay, cô ấy khóc hỏi lý do. Tôi chỉ có thể nói rằng, quan điểm sống của chúng tôi không hợp và tình cảm bản thân dành cho cô ấy đã thay đổi.

Vài người bạn biết chuyện đã hỏi liệu tôi có nghĩ nhiều và khắt khe quá không? Rằng nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi cũng phải làm gì đó để bảo vệ em gái của mình chứ? Tôi đồng ý, chúng ta nên bảo vệ người thân của mình, nhưng không phải là bất chấp đúng sai, bất chấp đạo lý. Tôi hành xử như vậy, liệu có thiếu công bằng với bạn gái quá không?