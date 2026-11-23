Tôi năm nay 26 tuổi, bạn trai tôi 30 tuổi. Chúng tôi quen nhau nhờ anh họ của tôi giới thiệu vì hai người họ là đồng nghiệp cùng công ty.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã thích anh ấy. Anh có ngoại hình sáng sủa, nụ cười duyên, lối nói chuyện thông minh hóm hỉnh. Chính anh họ tôi cũng nói, anh ấy là ngôi sao ở công ty về mọi mặt. Thấy anh nhiệt tình với mối quan hệ này, lại được anh họ “bảo lãnh”, tôi mạnh dạn đón nhận tình cảm của anh.

Nếu so với những chàng trai tôi quen trước kia, anh điềm đạm, dịu dàng và lịch thiệp hơn hẳn. Anh không vội vàng, vồ vập thể hiện tình yêu mà từng chút một đi vào trái tim của tôi.

Trong những lần hẹn hò, vài lần anh có ý muốn vượt giới hạn, nhưng khi thấy tôi chưa sẵn sàng đón nhận, anh cũng không gượng ép. Anh nói, tình yêu là tự nguyện cả về tinh thần và thể xác. Nếu tôi chưa sẵn sàng, nghĩa là tôi chưa hoàn toàn tin tưởng và yêu anh, anh có thể đợi. Chính thái độ này của anh khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng.

Vài tháng trước, anh bắt đầu nói về chuyện tương lai. Anh nói, bản thân là con trai một, ông bà nội đã già rất mong ngóng thấy cháu đích tôn cưới vợ. Bố mẹ và chị gái anh cũng đã bắt đầu giục giã. Anh hỏi tôi có muốn cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này hay không.

Tôi sợ hãi sau mỗi lần gần gũi với bạn trai (Ảnh minh họa: Sina).

Tính ra, chúng tôi đã hẹn hò hơn nửa năm và xét một cách toàn diện, tôi thấy anh có nhiều ưu điểm: Ngoại hình ổn, công việc ổn, dịu dàng, chu đáo. Một chàng trai tốt như vậy, có lẽ tương lai cũng sẽ là một người chồng tốt. Tôi nói với anh sẽ suy nghĩ tới chuyện cưới xin.

Vì thấy anh đã tính chuyện lâu dài, bản thân cũng thấy mình yêu anh nên trong một lần đi chơi cách đây một tháng, tôi đã đồng ý để anh vượt giới hạn. Và đây cũng chính là bước ngoặt khiến tâm tư tôi biến động.

Trước đây, tôi đã trải qua vài mối tình nhưng chưa đủ đậm sâu đến mức "thân mật". Anh là người đầu tiên của tôi và điều này khiến tôi khá lo lắng, hồi hộp. Không biết có phải vì do quá hồi hộp và căng thẳng hay không mà lần đầu tiên ấy trở thành nỗi ám ảnh với tôi suốt những ngày sau đó.

Bình thường, anh ấy dịu dàng, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì trong “chuyện đó” anh ấy lại mạnh mẽ, thô bạo bấy nhiêu, giống như hai người khác hẳn. Trong cuộc yêu ấy, tôi đau đớn đến mức bật khóc phải xin anh dừng lại.

Sau đó, anh an ủi, vỗ về tôi, cho rằng lần đầu ai cũng vậy, không có gì phải sợ cả. Anh nói biết tôi trao lần đầu tiên cho mình, anh càng yêu và trân trọng tôi hơn. Anh muốn chúng tôi sớm làm đám cưới.

Tôi cứ tưởng, chỉ có lần đầu là khó chịu như vậy, nhưng lần sau cũng chẳng có gì khá hơn. Anh không chỉ tỏ ra thô bạo mà còn có những hành động kỳ quái khiến tôi không tưởng tượng nổi. Khi cuộc yêu kết thúc, trên người tôi còn có mấy vết cào xước.

Thấy tôi khóc, anh lại rối rít xin lỗi, bảo rằng tại vì yêu tôi quá nên mất kiểm soát, lần sau sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật sự, tôi không nghĩ rằng sẽ có lần sau nữa.

Dù chưa từng có trải nghiệm chăn gối trước khi gặp anh, tôi vẫn tin rằng chuyện đó không tồi tệ như tôi đang cảm nhận. Người ta yêu nhau thì khao khát gần gũi, nhưng tôi thì chỉ có một cảm giác duy nhất là sợ hãi.

Chỉ có điều, trừ những lúc "thân mật", anh ấy lại rất yêu chiều, dịu dàng quan tâm tôi. Đến nỗi tôi nghĩ, nếu như tình yêu của chúng tôi không có "chuyện đó" thì sẽ rất hoàn hảo.

Vài hôm trước, tôi nói với anh họ mình rằng có lẽ tôi sẽ dừng lại vì thấy cả hai không hợp. Anh tôi mắng tôi một trận. Anh nói rằng thời đại giờ tìm được một chàng trai vừa là con nhà có điều kiện, vừa có công việc và thu nhập tốt, lại hiền lành, tử tế như vậy rất hiếm.

Và điều quan trọng là bạn trai tôi nói với anh họ là rất yêu tôi, muốn cưới tôi. Làm chung bao nhiêu năm, anh khẳng định đó là một người đàn ông tốt, xứng đáng để lấy làm chồng và khuyên tôi không nên để mất một “mối tốt” như thế.

Tôi không thể kể với anh những góc khuất trong cuộc tình này. Chuyện ấy vừa tế nhị, vừa khó nói khiến tôi không dám chia sẻ cùng ai. Tôi muốn dừng lại, nhưng ngoài vấn đề đó ra, anh ấy đúng là rất tốt, không có điểm nào khác để chê.

Có phải do tôi mang tâm lý sợ hãi nên mới cảm thấy đó là chuyện khủng khiếp? Tôi nên làm thế nào đây?