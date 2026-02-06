Sau dạm ngõ, tôi phát hiện bạn trai hơn 10 tuổi vẫn ngủ lại nhà bạn gái cũ

Tôi sinh năm 2000, vừa mới tổ chức dạm ngõ với bạn trai sinh năm 1990 vào cuối tháng 11 năm ngoái. Tôi đi làm được 3 năm, mức lương khoảng hơn 10 triệu đồng. Bạn trai tôi là trưởng nhóm một công ty thương mại điện tử, thu nhập khá tốt.

Chúng tôi quen nhau nghiêm túc, từ lúc bắt đầu đã xác định hướng tới mối quan hệ lâu dài. Sau 1 năm tìm hiểu, hẹn hò, chúng tôi ra mắt gia đình hai bên. Vì anh lớn hơn tôi 10 tuổi, lại tỏ ra chín chắn, đàng hoàng nên gia đình tôi cũng khá yên tâm. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhà trai đến làm lễ dạm ngõ, chuẩn bị cho đám cưới sẽ tổ chức năm nay.

Tôi tin tưởng bạn trai là mẫu người hoàn hảo để lấy làm chồng, nhưng không ngờ sau lưng tôi anh ta lại lừa dối, dây dưa cùng người cũ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Trong mắt tôi, anh là người biết quan tâm, có trách nhiệm, luôn nhắc đến tương lai. Anh không vồ vập, lãng mạn, nhưng sự chững chạc từ anh khiến tôi thấy an toàn.

Bạn bè tôi nói khoảng cách tuổi tác sẽ tạo nên mâu thuẫn, khuyên tôi cẩn thận khi quen biết một người đã hơn 35 tuổi mà chưa cưới vợ. Nhưng vì yêu, vì thấy có niềm tin vào bạn trai, tôi chưa từng nghĩ mình đang bước vào một mối quan hệ có vấn đề.

Thế nhưng, chỉ khoảng hai tuần sau dạm ngõ, tôi phát hiện ra một sự thật khiến bản thân hoàn toàn mất phương hướng.

Ban đầu, có người bóng gió, nhắn tin ẩn danh và nhắc tôi nên cẩn thận khi yêu anh. Khi tôi hỏi thẳng, anh nói người yêu cũ vẫn còn thương, không cam lòng nên tìm cách níu kéo, bảo tôi đừng bận tâm. Vì lúc đó chưa có bằng chứng rõ ràng, tôi đã chọn tin anh. Tôi còn nghĩ là có kẻ phá đám, ghen tị với tôi nên vẫn bênh vực anh. Tôi tin vào những gì anh thể hiện với tôi suốt thời gian qua.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Sau đó tôi tiếp tục nhận được tin nhắn chụp màn hình cuộc hội thoại giữa anh và người cũ, phơi bày việc anh vẫn dây dưa cùng người yêu cũ, thậm chí ngủ qua đêm tại nhà cô ấy, trong thời gian chúng tôi quen nhau.

Lúc đó, tôi không còn cách nào tự lừa dối mình thêm được nữa. Tôi nhận ra mình quá ngây thơ. Tôi sốc vì người mình yêu thương, tin tưởng lại lừa dối mình.

Anh thừa nhận tất cả. Anh nói đó là sai lầm, rằng chưa dứt khoát được với quá khứ, rằng anh còn thương người cũ, nhưng khẳng định tình cảm dành cho tôi là tình yêu thật sự.

Sau khi sự việc vỡ lở, anh nói đã chủ động cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người yêu cũ, chặn hết mọi trang mạng xã hội, số điện thoại. Anh dành thời gian và sự quan tâm cho tôi nhiều hơn. Anh nói vì chúng tôi đã dạm ngõ, đã lên kế hoạch hỏi cưới, nên anh muốn sửa sai và nghiêm túc vun đắp cho mối quan hệ này.

Còn tôi thì lại rơi vào trạng thái rất khó khăn. Tinh thần tôi suy sụp, tổn thương. Một mặt, tôi thấy mình đã đi quá xa: Đã dạm ngõ, lên kế hoạch cưới xin, thuê đơn vị chuẩn bị các khâu về nhà hàng, địa điểm, thiết kế... Thú thật, điều quan trọng nhất là tôi còn yêu anh, dừng lại đột ngột lúc này không hề dễ dàng.

Mặt khác, tôi không thể không tự hỏi: Nếu ngay từ đầu anh đã nói dối, thì liệu sau này khi trở thành vợ chồng, tôi có thể yên tâm đặt niềm tin hay không? Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, lẽ ra phải là người chín chắn, dứt khoát và hiểu rõ mình muốn gì, nhưng anh lại che giấu sau lưng tôi.

Tôi phân vân giữa việc tiếp tục, tin rằng ai cũng có thể mắc sai lầm và thay đổi, hay dừng lại để bảo vệ chính mình trước khi mọi thứ đi quá xa. Tôi không biết mình đang sợ mất một người đàn ông, hay sợ phải đối diện với việc bắt đầu lại từ đầu, sợ thừa nhận mình vấp ngã, thất bại trong tình yêu.

Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người: trong trường hợp này, tôi nên tiếp tục hay dừng lại?