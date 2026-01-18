Quyết bỏ vợ để cưới nhân tình trẻ, tôi nhận cái kết đắng khi vừa ly hôn

Tôi và vợ đến với nhau bằng tình yêu, cùng nhau xây dựng gia đình và lập nghiệp. Cả hai gặp nhau khi còn rất trẻ, đến nay đã sắp chạm tuổi 40 rồi. Vợ chồng tôi chẳng còn thiếu thứ gì, chỉ còn thiếu mỗi đứa con - mảnh ghép cuối cùng để một gia đình trở nên hoàn hảo, viên mãn.

Những năm đầu tiên hôn nhân, khi hoàn cảnh còn khó khăn, chúng tôi bàn nhau từ từ có con để lo kinh tế. Đến khi kinh tế vững vàng, muốn sinh con thì mong mãi không có.

Hai vợ chồng dắt díu nhau đi khám nhiều nơi, chẳng tìm được căn nguyên vô sinh rõ ràng. Hết tây y rồi đến chữa đông y, không biết vợ tôi đã uống bao nhiêu thuốc vào người. Hai lần chúng tôi thử tìm con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IVF (thụ tinh ống nghiệm) nhưng cũng thất bại.

Tôi động viên vợ: “Vợ chồng mình không bệnh tật gì, chỉ là con chưa tới, có phúc rồi sẽ có phần”. Tuy miệng nói vậy, nhưng chính bản thân tôi cũng dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Cùng một ngày, tôi vừa mất vợ, vừa mất người tình (Ảnh minh họa: iStock).

Dù vẫn yêu thương nhau, nhưng mỗi khi về nhà, đối diện với những mỏi mòn mong ngóng, vợ chồng cũng đã bớt vui. Cố gắng cũng nhiều, động viên nhau nhiều cũng chán rồi. Nhiều lúc nghĩ tiêu cực, chả lẽ cả hai cứ thế già đi mà không có con cái?

Rồi tôi gặp Linh, một thực tập sinh ở công ty. Cô ấy trẻ tuổi, năng động, cười nói suốt ngày. Lúc đầu nhìn tôi ít nói, lầm lì, Linh gọi tôi là ông chú khó tính. Tôi cũng chẳng lấy đó làm khó chịu.

Linh mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, kém tôi hơn một con giáp, gọi tôi bằng chú không sai. Nhưng rồi một lần, cô ấy bẽn lẽn nhìn tôi: “Từ nay cho Linh gọi chú bằng anh nhé. Trông chú còn trẻ lắm, gọi anh hợp lý hơn”. Tôi cười, bảo cô ấy thích gọi gì thì gọi.

Là quản lý trực tiếp, tôi và Linh có dịp tiếp xúc nhiều. Cô gái trẻ thật sự như một luồng gió mát làm cho không khí trong phòng trở nên tươi mới, sinh động. Cô ấy khiến tâm hồn già cỗi, mệt mỏi của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Rồi không biết tự lúc nào, tôi trở nên cảm thấy quen thuộc với vẻ tươi vui nhí nhảnh ấy. Ngày nào đến cơ quan mà chưa thấy Linh là tôi nhìn trong nhìn ngoài. Ngày nào Linh có việc nghỉ làm, tôi thấy thiếu vắng, bồn chồn không yên.

Một lần, khi tôi đặt trước mặt Linh một vỉ kẹo ngậm ho khi thấy cô ho nhiều, Linh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Rồi một tin nhắn mới trong zalo gửi đến từ Linh: “Anh quan tâm em với tư cách đồng nghiệp hay với tư cách khác? Nếu không có tình ý gì, đừng cố tình gieo thương nhớ, em sẽ ngây thơ tưởng thật đó”.

Tôi nghe tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực. Tôi không trả lời, cũng không dám quay lại, dù rằng, chỉ cần quay lại sẽ thấy Linh ở góc phòng đối diện tôi.

Tôi nghĩ nhiều về tin nhắn Linh gửi và tự trách mình không nên làm thế. Tôi là đàn ông có vợ, sao lại quan tâm một cô gái trẻ lộ liễu thế? Dù có thích cô gái ấy đi chăng nữa, đó cũng chỉ nên là chút xao động thoảng qua. Nếu tôi còn không biết giới hạn bản thân, rắc rối sẽ đến bất cứ lúc nào.

Tôi bắt đầu giữ khoảng cách, không để cô ấy tùy ý đùa cợt như trước, cũng tránh những không gian riêng tư. Ví dụ, khi tôi muốn làm cho xong việc mới về, nhưng khi thấy người trong phòng về hết, còn mỗi tôi và Linh, tôi cũng sẽ đứng dậy ra về.

Linh đủ nhạy cảm để hiểu. Một lần, khi tôi đứng dậy ra về, Linh gọi giật lại: “Anh chờ em chút, em có chuyện muốn nói." Rồi bất ngờ cô ấy đóng cửa phòng, tắt điện, ôm chầm lấy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, làn môi Linh đã tìm đến môi tôi. Làn môi con gái ướt mềm khiến tôi bất động. Nụ hôn kéo dài như ru tôi vào một cơn mê. Linh thì thầm: “Đừng tránh né em, yêu một người đâu có lỗi gì”.

Tôi và Linh đã bắt đầu như thế. Tôi thích Linh, bị sức trẻ của Linh cuốn hút. Nhưng mỗi khi về nhà, tôi lại nhận ra mình là một gã chồng khốn nạn. Tại sao tôi lại có thể vui vẻ với mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ như thế, phụ bạc người vợ hiền đồng hành cùng mình hơn 10 năm qua.

Nhưng trò đời, ăn vụng thường ngon. Và dù nhiều lần tự dày vò, phê phán bản thân, tôi vẫn không cách nào dừng lại. Cho đến một ngày, Linh đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một chiếc que hiện hai vạch đỏ.

Nhìn món quà hiển hiện trước mặt mình, tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì khát khao làm cha bao năm nay đã trở thành sự thực. Buồn vì tôi thật sự không muốn mất người vợ hiền đã gắn bó suốt nhiều năm. Vợ tôi không đáng phải chịu điều này.

Nhưng cuộc đời luôn bắt ta phải đặt ra những lựa chọn. Và tôi đã lựa chọn được làm cha. Vợ tôi đón nhận thông tin này một cách trầm tĩnh. Cô ấy không gào khóc, không chỉ trích, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn xen lẫn tuyệt vọng: “Chúc mừng anh sắp được làm bố”.

Cuộc ly hôn diễn ra nhanh chóng vì không có tranh chấp gì. Toàn bộ tài sản vợ chồng tôi gây dựng, tích cóp hơn 10 năm qua, tôi chia cho vợ phần lớn hơn. Tôi coi đó như là một sự bù đắp.

Nhưng khi tôi vừa rời tòa sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn để chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình thì Linh gọi điện: “Em xin lỗi, đứa bé trong bụng em không phải con của anh”.

Cô ấy kể, thời gian trước, cô ấy gặp lại bạn trai cũ và hai người họ đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau. Khi có thai, ban đầu Linh nghĩ là con tôi. Nhưng khi nhớ về đêm gặp lại người cũ, cô ấy không chắc chắn. Linh không biết chính xác đứa trẻ là con ai, và cô ấy đã quyết định đi xét nghiệm ADN bào thai, kết quả đó là con của bạn trai cũ cô ấy.

Linh nói, bạn trai cũ đã nhận chịu trách nhiệm về đứa trẻ nên cô ấy không muốn lừa dối tôi.

Tai tôi lùng bùng không dám tin những điều vừa nghe là thật. Cùng một ngày, tôi mất vợ rồi nhận tin đứa trẻ tưởng là con tôi lại là con của người khác.

Phải rồi, tôi sống với vợ hơn 10 năm không có con, sao lại có thể có con dễ dàng với người khác như vậy? Tôi đã phụ bạc người vợ hiền gắn bó bao năm để đổi lấy một sự thật đắng ngắt không ngờ.

Hóa ra, thứ mà người ta thường gọi bằng hai từ "quả báo" là có thật. Chỉ là tôi không ngờ nó đến với mình quá sớm như vậy.