Quá khứ buông thả từng làm "trai bao" khiến tôi trả giá đắt

Lúc còn là sinh viên tôi vướng vào một nhóm bạn chơi bời. Sự vui vẻ, náo nhiệt, cung cách ăn chơi bạt mạng cám dỗ và kích thích tôi khủng khiếp. Để đu theo hội và chiều lòng cô bạn gái yêu kiều, tôi vay nợ, đánh bạc, gán xe... không thiếu tệ nạn gì mà không dám thử.

Gia đình ở quê không nghèo nhưng bố mẹ tôi chỉ đủ nuôi con cái ăn học bình thường, tôi không thể nói chuyện đang thiếu nợ người ta hơn 200 triệu đồng được. Bố mẹ quen sống bình dị, hiền lành chắc sẽ ngất xỉu vì con trai mất.

Tự làm tự chịu, tôi xoay xở kiếm tiền. Qua người anh xã hội giới thiệu, tôi kết nối với những người phụ nữ lớn tuổi ngang với mẹ mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, cặp kè với phú bà vừa được cung phụng, vừa có tiền tiêu xài, trả nợ.

Họ cô đơn cần người an ủi, cứ coi như tôi phù hợp để làm việc tốt. Vin vào cớ đó tôi tập tành trở thành trai bao chuyên nghiệp. Nhưng lao vào rồi mới biết, chẳng có lựa chọn nào không phải trả giá.

Để trở thành tình trẻ được bao nuôi, tôi không khác món đồ chơi là mấy. Tôi được chuyển từ tay người này sang tay người kia. Mỗi phú bà đều thể hiện cách sở hữu tôi riêng biệt, nhưng tựu chung trong mắt họ tôi chẳng có giá trị gì.

Không ai kể bất cứ câu chuyện nào liên quan tới gia đình của họ với tôi. Tôi không biết nhà họ ở đâu, làm nghề gì, chồng con thế nào. Tôi chỉ tự mình lượm lặt, xâu chuỗi rồi đoán già đoán non cuộc sống của các bà ấy.

Cơ bản họ đều không hạnh phúc, không được chồng coi trọng, yêu thương. Rồi kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem", và tôi nghiễm nhiên trở thành "món nem" cho các phú bà tận hưởng để trả thù tình.

Tôi cũng là con người bình thường, cũng thấy nhục nhã chứ. Có lần tôi tỏ thái độ thì bị một bà nói câu khiến tôi câm nín, nhớ mãi không quên: "Làm trai bao thì bỏ sĩ diện đi em. Buồn giận nghĩa lý gì?".

Tôi là công cụ giải sầu, đến buồn giận thông thường cũng không được quyền thể hiện. Tôi xác định chỉ cặp kè với phú bà một thời gian. Khi nào gom đủ tiền, trả xong nợ thì chấm dứt.

Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp thực hiện kế hoạch hoàn lương, mối quan hệ trong bóng tối của tôi bị phát hiện. Tôi bị con trai phú bà đánh cho tang thương, mặt mũi sưng vù, biến dạng tới mức không dám đến trường, phải hoãn nợ thi mấy môn.

Đó cũng là sự kiện cuối cùng khiến tôi chấm dứt chuỗi ngày sai trái. Tôi đã tốt nghiệp, xin được việc làm, cưới cô gái tôi cho là phù hợp. Thế nhưng cuộc sống bình lặng chỉ là vỏ bọc tôi cố gắng tạo ra.

Tôi không có cảm xúc gì khi gần gũi vợ mình (Ảnh minh họa: Pinterest).

Quá khứ buông thả trước kia ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý khiến tôi gặp trở ngại trong cuộc sống gia đình hiện tại. Tôi không có cảm xúc gì khi gần gũi vợ mình. Tôi biết vợ thất vọng và buồn nhiều về tôi.

Nhưng tôi không thể nói rằng tôi chỉ có cảm giác với việc thủ dâm, hoàn toàn vô cảm khi nằm cạnh vợ. Cưới vợ 2 năm vẫn không có con, cô ấy muốn hai vợ chồng cùng đi khám nhưng tôi tìm mọi lý do từ chối.

Tôi sợ nghe kết quả, sợ phải đối diện với quá khứ tiêu cực của mình. Nhưng tránh né mãi cũng chẳng xong. Hôm trước tôi bị vợ sỉ nhục. Vợ nói tôi không đáng mặt đàn ông. Đã yếu còn sĩ. Không đủ sức làm chồng, lại không chịu đi khám nam khoa, không biết phối hợp để xây hạnh phúc.

"Anh là đồ đàn ông bỏ đi". Chỉ trích nặng nề đến từ người vợ đang giận dữ không có nhu cầu kiểm soát ngôn từ khiến tôi như bị cả xô nước lạnh táng thẳng giữa mặt. Quá khứ nhục nhã bị coi thường hiển hiện trở lại như mới ngày hôm qua.

Tôi điên khùng đập phá. Tôi sinh sai vào giờ gì mà lúc nào cũng bị người khác chà đạp thế? Tổn thương dồn nén trong lòng, tôi nổi giận nói: "Vậy thì ly hôn đi". Và kết quả ngay hôm sau, đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn, tôi chỉ việc ký.

Thực ra tôi biết đây là kết quả tôi xứng đáng phải chịu. Nhưng vết thương này quá nhạy cảm, tôi chưa từng muốn khơi ra để lại phải đối diện với nó. Sai thì cũng đã sai rồi, bị coi thường cũng đáng thôi.

Tôi mặt dày mang tâm sự lên đây, coi như làm được việc gì gọi là có ích. Đối với bạn trẻ nào đang đứng trước ngã rẽ, chuyện của tôi biết đâu giúp mọi người tránh được vết xe đã đổ. Nên nhớ, mọi quyết định, mọi bài học trên đời này đều có giá.

Rủi ro về sức khỏe, về pháp lý và ảnh hưởng tâm lý lâu dài là điều chúng ta không ai muốn nếm trải. Cho nên hãy cẩn trọng với mọi quyết định và trải nghiệm có thể xuất hiện trong cuộc đời mình, bạn nhé.