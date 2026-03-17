Phát hiện bí mật gây sốc về người yêu, phản ứng của em khiến tôi bối rối

Tôi và Yến quen nhau hơn 1 năm. Thời gian yêu chưa hẳn lâu nhưng tôi xác định đây là quan hệ nghiêm túc, dự định giữa năm ra mắt gia đình, cuối năm thì cưới. Gia đình Yến khá giả, cuộc sống nề nếp, thuận hòa.

Yến sống cùng bố mẹ đẻ và vợ chồng người anh trai. Em xinh, khéo nói, biết làm ăn, chăm sóc bản thân, chịu khó tập gym nên sở hữu cơ thể rất hấp dẫn. Đã có có lúc tôi thấy mình may mắn vì quen được em.

Bản thân tôi từng trải qua vài ba mối tình, nhưng tận khi gặp Yến tôi mới nghĩ tới khái niệm "đúng người, đúng thời điểm". Tuy nhiên đời lắm éo le. Đúng vào lúc tôi cảm thấy tình yêu thi vị nhất thì phát hiện người yêu tôi từng kết hôn, còn đang nuôi con gái 3 tuổi.

Tôi sốc khi bạn gái đã kết hôn và có con riêng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tin này khiến tôi khá sốc. Hóa ra bé gái tôi nhìn thấy trong nhà Yến, thi thoảng gọi điện cũng loáng thoáng nghe lại là con của em. Tôi vốn nghĩ bé là con của vợ chồng người anh trai sống chung nhà nên không mảy may nghi ngờ.

Trong quá trình yêu, Yến vẫn đi chơi buổi tối với tôi bình thường. Yến là người hiểu chuyện, đáng yêu, bỏ em tôi rất tiếc. Nhưng tôi khó chấp nhận việc Yến giấu tôi vấn đề lớn như thế. Chúng tôi yêu nhau 16 tháng rồi, thời gian đó đủ dài để nói cho đối phương biết rõ về mình.

Cộng thêm, bản thân tôi không nghĩ tôi có thể bao dung với người từng qua lần đò như Yến. Về góc độ tâm lý tôi thấy mình bị lừa dối, thiếu tôn trọng. Góc độ thực tế, tôi rất sợ va vào một mối quan hệ phức tạp. Chồng cũ, chồng mới, con riêng, con chung...

Lấy nhau về mà cứ canh cánh chuyện ghen tuông, chung thủy... Rất phiền. Chưa kể còn phải có sự chấp thuận từ phía gia đình tôi nữa. Những thách thức này tôi từ chối tham gia. Trước khi đưa ra quyết định, tôi còn cẩn thận tham khảo ý kiến nhiều người để có cái nhìn đa chiều, chuẩn xác.

Nhiều người nói tôi phong độ, điều kiện đàng hoàng, thiếu gì con gái xứng đáng hơn. Có người khuyên tôi nên tìm hiểu lý do tại sao Yến bỏ chồng. Chồng không ra gì rồi bỏ, chứng tỏ bạn gái không tinh, tầm nhìn hạn hẹp. Chồng ra gì mà bỏ thì phải đặt dấu hỏi, vợ thế nào mới bị chia tay?

Chuyện tình cảm mà cứ lăn tăn sai đúng thì tự nó đã là không ổn, vậy nên tôi chia tay, cũng nói rõ lý do tôi không thấy thoải mái khi bị Yến giấu chuyện tày đình như thế. Điều khiến tôi bất ngờ là Yến không một lời thanh minh, cũng không tỏ thái độ muốn cùng tôi níu kéo.

Trong khi tôi phải dụng tâm rất nhiều cho cuộc nói chuyện này, nào là lên kế hoạch, nào là tìm từ ngữ giảm thiểu tổn thương. Bởi vì tôi sợ Yến yêu tôi nhiều nên sẽ bị sốc. Ai dè chỉ có tôi tự đa tình, trầm trọng vấn đề.

Yến hoàn toàn bình tĩnh đón nhận thông tin, phản ứng nằm ngoài tưởng tượng. Từ đầu tới cuối em im lặng nghe tôi, không nói tiếng nào, cả thân hình lặng tờ như nước. Trước kia tôi từng bị Yến chinh phục bởi sự điềm đạm, dịu dàng, nhưng kín kẽ tới mức này tôi chịu không lý giải nổi.

Sau bữa chia tay, giữa chúng tôi dường như chưa từng tồn tại nhau trong đời. Yến biến mất khỏi tôi, không một tin nhắn, không một cập nhật trên trang cá nhân, không giải thích, không mắng chửi. Giống như toàn bộ quãng thời gian trước đó chỉ là giấc mơ.

Tôi đi từ bất ngờ tới hụt hẫng, cảm thấy mình vừa quyết định việc gì đó sai lầm. Hoang mang, tự ái, tức giận, tiếc nuối, rồi lại tự trách mình. Không kìm được tò mò, tôi âm thầm kiểm tra thông tin thì biết Yến vẫn ăn mặc đẹp, đi làm bình thường.

Có phải tôi đã làm cho Yến sốc tới mức đơ ra rồi không? Hoặc bị tổn thương tới mức tê liệt cảm xúc? Hay là tôi không có tí giá trị gì nào, cho nên chia tay lại đúng ý em? Mọi người nói xem, có phải phụ nữ là sinh vật vô cảm khó chịu nhất hành tinh không?

Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao nữa. Rõ ràng lời từ chia tay của tôi được chấp thuận đúng như mong muốn, thế nhưng lại không thấy thoải mái chút nào. Chúng tôi còn mảnh đất đã mua chung thì tính sao đây?

Về cơ bản tôi là đàn ông tâm tư không yếu đuối, nhưng tôi bị bối rối bởi những ca nằm ngoài dự liệu. Tôi cần mọi người cho lời khuyên. Bác nào có kinh nghiệm xử lý trường hợp tương tự thế này chưa ạ?