Cách đây 3 năm, tôi mua được 2 cây vàng để dành phòng thân sau một thời gian chăm chỉ làm việc và tiết kiệm. Nghĩ rằng để vàng ở nhà không an toàn, tôi quyết định gửi mẹ ruột giữ hộ. Tôi tin tưởng mẹ nên cũng không làm giấy tờ hay thỏa thuận gì phức tạp, chỉ nghĩ đơn giản rằng khi nào cần thì sang lấy lại.

Suốt 3 năm qua, tôi vẫn đinh ninh 2 cây vàng ấy được mẹ cất giữ cẩn thận. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhắc đến số vàng này, mẹ khẳng định vẫn cất ở nhà, cần thì mẹ sẽ đưa ngay nên tôi càng yên tâm.

Gần đây, vợ chồng tôi gom góp được một khoản tiền, bố mẹ chồng cũng sang tên miếng đất cho chúng tôi nên cả hai quyết định xây nhà. Sau khi tính toán các khoản chi phí, tôi nhớ đến số vàng gửi mẹ nên sang hỏi xin lại để bổ sung vào ngân sách xây dựng.

Nhưng trái ngược với những lần trước khi tôi nhắc đến số vàng, mẹ ấp úng mãi mới nói đã mang cả 2 cây vàng của tôi cho em trai mượn, đem bán từ 3 năm trước. Bà nói thời điểm đó, em trai cần tiền trả khoản nợ liên quan đến việc mua đất, nên mẹ đã tự ý lấy vàng đem cho em sử dụng, định khi nào tôi cần sẽ bảo em trả lại ngay.

Dù sốc nhưng không muốn mẹ khó xử tôi bảo mẹ nói em trai trả lại 2 cây vàng để tôi mang về. Nhưng đến ngày hẹn lấy vàng, mẹ gọi đến đưa 120 triệu đồng tiền mặt, nói ngày em lấy vàng bán được bấy nhiêu nên bây giờ bà trả lại bằng số tiền đó.

Tôi nghe mà không biết phải phản ứng thế nào. Tôi gửi vàng cho mẹ giữ hộ chứ chưa bao giờ đồng ý cho em trai mượn, càng không nói đến chuyện bán vàng lấy tiền.

Quan trọng hơn, giá vàng hiện tại đã lên khoảng 130 triệu đồng/cây. Nếu tính theo giá này, 2 cây vàng khoảng 260 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền em trai trả lại chỉ là 120 triệu đồng. Như vậy, tôi mất khoảng 140 triệu đồng.

Khi tôi bày tỏ sự không đồng tình, mẹ lại cho rằng tôi đang tính toán quá chi li với em ruột.

Mẹ nói đại ý rằng ngày trước tôi mua vàng còn chưa đến 50 triệu đồng/cây, em trai bán được 60 triệu đồng/cây thì đã là có lời, không thể bây giờ lại bắt em trả theo giá vàng hiện tại. Theo mẹ, em trai chỉ nhận số tiền 120 triệu đồng thì sao phải trả lại tận 260 triệu đồng.

Mẹ tự ý mang vàng tôi gửi đi bán cho em trai vay (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi hiểu rằng em trai đã sử dụng số tiền ấy từ 3 năm trước và có thể hiện tại cũng không dư dả. Nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận cách giải quyết của mẹ. Nếu ngay từ đầu mẹ nói với tôi rằng vàng đã được đem cho em mượn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đằng này, mẹ tự quyết định số vàng của tôi rồi mặc nhiên cho rằng tôi phải chấp nhận.

Tôi không nhận tiền yêu cầu mẹ trả lại đúng số vàng đã gửi. Khi biết chuyện, chồng tôi vô cùng tức giận. Anh cho rằng mẹ đang quá bao che và thiên vị con trai, trong khi tài sản của con gái thì lại tự ý mang đi sử dụng mà không cần hỏi ý kiến.

Anh cũng không đồng ý với việc vợ chồng tôi phải gánh chịu khoản thiệt hại lớn như vậy. Tôi hiểu sự bức xúc của chồng, bởi số vàng đó cũng là tài sản để chúng tôi xây dựng mái ấm.

Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà mẹ con bất hòa, anh chị em nhìn mặt nhau không vui. Nhưng nếu nhận 120 triệu đồng, tôi cảm thấy mình đang phải chịu thiệt thòi. Công trình nhà đang chuẩn bị khởi công, tiền bạc phải tính toán từng khoản. Phần chênh lệch 140 triệu đồng không phải con số nhỏ đối với vợ chồng tôi.

Từ hôm tôi từ chối số tiền mẹ đưa, bà cũng không gọi lại cho tôi. Em trai cũng chẳng liên hệ giải quyết. Ngày xây nhà thì cận kề, tôi chưa biết nên giải quyết thế nào.

Một bên là mẹ ruột và em trai, những người tôi không muốn làm tổn thương. Một bên là chồng và kế hoạch xây dựng tổ ấm mà hai vợ chồng đã dành dụm nhiều năm, tôi thật sự suy sụp.

Không lẽ kiện mẹ ruột, em ruột ra toà, mà giấy tờ gửi vàng thì không có. Còn nhận 120 triệu đồng thì chồng lại không đồng ý. Tôi nên làm thế nào để ổn thỏa đây, xin mọi người giúp tôi lời khuyên.