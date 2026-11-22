Chồng làm ở công ty sản xuất thiết bị nghe nhìn, còn tôi làm việc tại một công ty truyền thông. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung, tìm hiểu khoảng 6 tháng thì quyết định kết hôn. Cả hai đều không còn trẻ, bố mẹ hai bên cũng mong con cái sớm ổn định nên khi thấy chúng tôi nghiêm túc, gia đình đều ủng hộ.

Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chững chạc, công việc ổn định, biết quan tâm đến người khác. Bố mẹ anh cũng quý tôi vì cho rằng tôi hiền lành, ngoan ngoãn, có công việc và gia đình nền nếp.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Vài ngày sau, chúng tôi bay đến Phú Quốc hưởng tuần trăng mật. Tôi háo hức chuẩn bị váy áo, tìm những địa điểm đẹp để hai vợ chồng cùng tham quan. Sau những ngày tất bật lo đám cưới, tôi nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian riêng tư để chúng tôi tận hưởng cuộc sống của hai người.

Vừa cưới được vài ngày, tôi quyết định ly hôn ngay trong tuần trăng mật (Ảnh minh hoạ: Newsen).

Nhưng ngay từ ngày thứ hai, tôi đã nhận thấy chồng có biểu hiện khác lạ. Anh thường xuyên cầm điện thoại ra ban công nghe, có lúc đang ăn cũng vội vàng nhìn tin nhắn rồi đứng dậy. Khi tôi hỏi, anh chỉ nói một người bạn đang gặp chuyện không vui, cần anh giúp đỡ. Tôi không muốn chuyến đi mất vui nên cố gắng không hỏi thêm.

Tối hôm đó, khi chúng tôi đang nghỉ trong phòng khách sạn, điện thoại của anh liên tục sáng lên. Tôi nhìn thấy tên một người phụ nữ cùng những tin nhắn hiện trên màn hình. Anh lập tức cầm điện thoại bước ra ngoài. Khi quay lại, tôi hỏi người vừa nhắn tin là ai, anh thoáng lúng túng rồi nói đó là người quen cũ.

Tôi yêu cầu anh đưa điện thoại để mình xem. Ban đầu, anh khó chịu, cho rằng tôi mới cưới đã kiểm soát chồng. Nhưng trước sự kiên quyết của tôi, anh thừa nhận đó là bạn gái cũ. Anh giải thích hai người đã chia tay, nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận được việc anh kết hôn với người khác.

Tôi nổi nóng, yêu cầu anh chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này. Chúng tôi đã là vợ chồng, tôi không thể chấp nhận việc một người phụ nữ khác xen vào cuộc sống của hai người. Anh đồng ý, còn nói tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi đã cố tin lời anh, nhưng chỉ một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông.

Lần này, anh buộc phải nghe máy ngay trước mặt tôi. Qua những câu nói đứt quãng, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ khóc lóc, nói rằng nếu anh không đến gặp, cô ấy sẽ tự tử. Sắc mặt chồng tôi thay đổi hẳn, anh liên tục hỏi cô ta đang ở đâu, có ai bên cạnh không rồi lập tức tìm chuyến bay gần nhất.

Khi biết chồng định bay về, bỏ mặc vợ lại khách sạn, tôi không tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Anh giải thích người kia đang kích động, có thể hành động dại dột, lại không có người thân bên cạnh nên anh không thể "thấy chết mà không cứu". Chồng còn nói tôi cứ ở lại vui chơi vài ngày, anh giải quyết xong sẽ trở lại đón tôi.

Tôi bật khóc, níu tay chồng, nhắc anh rằng chúng tôi vừa tổ chức đám cưới, chuyến đi này là tuần trăng mật của hai người. Tôi hỏi anh có nghĩ đến cảm giác của người vợ mới cưới khi bị bỏ lại một mình giữa nơi xa lạ hay không? Nhưng anh vẫn thu dọn đồ cá nhân, gọi xe ra sân bay mặc cho tôi liên tục van xin.

Ngay sau đó, tôi liên lạc với em gái chồng và một số người bạn thân của anh để tìm hiểu về người phụ nữ kia. Qua những thông tin thu thập được, xâu chuỗi lại những chuyện trước đây, tôi mới vỡ lẽ mối quan hệ giữa họ không đơn giản là chuyện tình cũ đã kết thúc. Trước khi quen tôi, anh và cô ấy đã yêu nhau một thời gian dài. Trong suốt quá trình tìm hiểu, yêu đương với tôi, anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó.

Tôi còn biết gia đình anh từng phản đối mối quan hệ này vì hoàn cảnh của cô gái khá phức tạp. Bố cô từng đi tù, mẹ trải qua hai cuộc hôn nhân, bản thân cô làm việc tại một cơ sở làm đẹp nhỏ.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao gia đình anh nhiệt tình vun vén cho cuộc hôn nhân này, còn anh lại dễ dàng đồng ý cưới tôi dù thời gian tìm hiểu không dài. Có lẽ tôi là người đáp ứng những tiêu chí mà bố mẹ anh lựa chọn, trong khi tình cảm của anh dành cho người cũ vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Tôi không ngờ người đàn ông mà bản thân tin tưởng lại lừa dối mình suốt thời gian qua. Đau đớn hơn, ngay trong tuần trăng mật, anh vẫn sẵn sàng bỏ mặc vợ mới cưới để chạy đến bên người phụ nữ khác.

Gạt vội nước mắt, tôi thu dọn hành lý và quyết định sẽ làm đơn ly hôn ngay khi trở về nhà. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân mà ngay từ những ngày đầu, bản thân đã phải sống trong nghi ngờ và cảm giác mình chỉ là lựa chọn thay thế.

Liệu quyết định ly hôn ngay sau tuần trăng mật của tôi có đúng không, hay tôi quá nóng vội? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Thu Giang (Bắc Ninh)