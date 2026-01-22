Nhận tin nhắn lạ, tôi sụp đổ vì chồng ngoại tình với cô gái kém tuổi con

Tôi năm nay 44 tuổi, làm kế toán công ty tư nhân. Chồng hơn tôi 11 tuổi, làm chức vụ cao ở một doanh nghiệp. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, có hai con, con gái lớn 21 tuổi, con trai út 18 tuổi.

Ngày trước chúng tôi cưới nhau vì gia đình hai bên mai mối chứ không phải yêu đương cuồng nhiệt. Trong mắt người ngoài, anh là người đàn ông của gia đình: Đi làm về đúng giờ, thương con, tiền lương tháng nào cũng đưa hết cho vợ. Tôi là dâu trưởng, gần như gánh vác hết chuyện nội ngoại, quen với việc lo toan, vun vén gia đình.

Nếu phải nói về khuyết điểm, có lẽ là chồng tôi có tính tự ái cao, suy nghĩ đôi khi bốc đồng, tính cách có phần trẻ con và khá trăng hoa. Nhưng nhìn chung 20 năm hôn nhân, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra biến cố lớn. Vợ chồng đôi lúc cãi nhau vì tính thiếu suy nghĩ của anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình cùng cô gái kém tuổi con chúng tôi (Ảnh minh họa: Thoughtcatalog).

Mọi chuyện bắt đầu cách đây khoảng một năm. Hôm đó, vô tình cầm điện thoại của chồng để nghe máy giúp, tôi đọc được vài tin nhắn lạ thường. Người nhắn tin là một cô gái còn rất trẻ và những dòng tin nhắn rất nũng nịu, nhưng nội dung cũng không rõ ràng.

Sau khi lục lọi thông tin, hỏi thăm xung quanh, tôi mới biết cô bé ấy là người quen của gia đình bên chồng ở quê, nhỏ tuổi hơn cả con gái lớn của tôi. Với linh cảm của một người vợ, tôi lập tức nhận ra việc này có vấn đề.

Khi tôi chất vấn, chồng nói rằng chỉ là thương hoàn cảnh cô bé ở quê lên thành phố học, lần đầu xa nhà, tâm lý chưa vững nên hay hỏi han, động viên. Khi tôi gặng hỏi về việc liên lạc với cô gái đó hằng ngày, chồng nói đó chỉ là trách nhiệm với họ hàng, bảo tôi "làm quá". Chồng còn quả quyết: "Hai vợ chồng từng này tuổi rồi mà em còn nghi ngờ gì nữa. Nếu em không thích, từ nay anh hạn chế liên lạc với con bé".

Thời gian sau đó, chồng lấy lại niềm tin của tôi bằng những hành động nhỏ. Dù còn lấn cấn, tôi vẫn chấp nhận bỏ qua, thậm chí nghĩ rằng mình đã quá "lo xa" như lời chồng nói. Thế nhưng, sự bình yên ấy hóa ra chỉ là vỏ bọc.

Một buổi tối cách đây không lâu, khi tôi đang dọn dẹp bếp sau bữa tối thì điện thoại rung lên liên tục. Thấy số máy lạ, tôi tắt máy, thì bên kia liền kết bạn Zalo.

Cậu ta xưng là người yêu của cô bé kia và muốn nói chuyện cùng tôi. Theo lời kể, cậu ta đã biết mối quan hệ giữa người yêu mình và chồng tôi từ vài tháng trước, nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng nên cố nhắm mắt cho qua.

Cho đến gần đây, khi quyết tâm tìm hiểu sự thật, đọc được tin nhắn ẩn và phát hiện hai người đã gặp nhau nhiều lần, thậm chí đã đi quá giới hạn, cậu ta không thể chịu đựng thêm nữa.

Để chứng minh, bạn trai cô gái kia gửi cho tôi một loạt tin nhắn, kèm theo những đoạn trò chuyện chụp màn hình, trong đó là những lời quan tâm, dỗ dành, hẹn hò yêu đương… Tất cả đủ để tôi hiểu rằng, mối quan hệ này không hề đơn giản như chồng tôi từng nói.

Cậu trai ấy nói một câu khiến tôi ám ảnh mãi: “Em biết chuyện này làm chị đau, nhưng em không muốn một mình chịu đựng. Em đã tìm mọi cách để có số điện thoại của chị và nghĩ chị có quyền được biết”.

Tôi cầm điện thoại mà tay run lên, tâm trạng sụp đổ hoàn toàn. Tôi không ngờ chồng tôi lại có mối quan hệ sâu sắc, kéo dài cả năm qua cùng người tình kém cả tuổi con gái chúng tôi.

Không thể kiên nhẫn tìm hiểu, xác minh thêm về sự việc, tôi đợi chồng về nhà, đưa điện thoại và hỏi cho ra lẽ. Anh im lặng rất lâu. Sau đó, không còn những lời xin lỗi, cũng không còn hứa hẹn, chồng tôi chỉ thở dài rồi nói: "Giờ sao anh cũng chịu".

Câu nói ngắn ngủi ấy như chấm hết cho mọi cố gắng vá víu của tôi suốt thời gian qua. Hai mươi năm chung sống, vượt qua bao thăng trầm cùng nhau, có tổ ấm cùng các con, cuối cùng nhận lại một câu gọn lỏn.

Những ngày qua, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng chồng tôi, ở tuổi 55, lại yêu một cô gái trẻ đến mức có thể gọi tôi bằng “cô”. Nghĩ đến khoảng cách tuổi tác ấy, lòng tôi quặn thắt. Tôi tự hỏi, trong những tin nhắn qua lại kia, anh có bao giờ nghĩ đến tôi, đến các con, đến mái nhà này không? Hay tất cả năm tháng chung sống chỉ là thói quen, còn yêu thương thì đã cạn từ lúc nào?

Tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại, chỉ biết rằng từ giây phút phát hiện sự thật cay đắng đó, gia đình tôi đã không còn như trước nữa. Điều đau nhất là khi nghĩ đến các con, tôi không biết phải nhìn chúng thế nào, phải nói ra sao về sự đổ vỡ này. Tôi sợ ánh mắt thất vọng của con về cha chúng, sợ niềm tin của chúng vào gia đình bị lung lay giống như tôi lúc này.

Ở tuổi này, tôi có nên ly hôn, sống cho bản thân mình? Nhưng vài năm nữa, khi các con đến tuổi dựng vợ gả chồng, tôi có thể giữ thể diện trước thông gia hay không? Tôi sợ người ta đánh giá, không trân trọng các con.

Còn nếu sống chung, tôi phải học cách "làm ngơ" trước nỗi đau này ra sao?