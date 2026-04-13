Một sai lầm đến từ chai nước ở phòng gym khiến tôi đánh mất người yêu 5 năm

Tôi 27 tuổi, làm marketing cho một công ty thương mại. Tôi và người yêu quen nhau từ cuối năm 2021, đến lúc mọi chuyện xảy ra là đã gần 5 năm. Chúng tôi không phải kiểu yêu cuồng nhiệt, nhưng ổn định, đủ để hai bên gia đình biết mặt, đã nhắc đến chuyện cưới xin.

Tình yêu của chúng tôi không có biến cố gì lớn, chỉ là sau một thời gian dài, mọi thứ trở nên quen thuộc đến mức đôi khi tôi thấy mình đang sống theo quán tính.

Khoảng cuối năm ngoái, tôi bắt đầu đi tập gym đều đặn hơn vì muốn cải thiện sức khỏe. Phòng tập đó ở gần nhà tôi, cũng không quá đông, đến một thời gian là bắt đầu quen mặt nhau.

Tôi đi tập gym vì muốn cải thiện sức khỏe, nhưng đã rơi vào sự cám dỗ không ngờ (Ảnh minh họa: Widu).

Hôm đó tôi quên mang nước, tập được một lúc thì khá mệt. Người đàn ông đó chủ động đưa cho tôi một chai nước dinh dưỡng, nói đại ý loại này tốt cho người mới tập, giúp phục hồi nhanh hơn. Tôi ban đầu còn ngại, nhưng vì khát quá nên nhận và nói lời cảm ơn.

Những ngày sau, chúng tôi bắt đầu gật đầu chào nhau. Rồi từ vài câu xã giao, dần dần nói chuyện nhiều hơn. Anh ta khá cởi mở, hiểu biết về tập luyện, thường góp ý cho tôi cách tập đúng hơn. Có hôm còn đứng lại hướng dẫn vài động tác. Cũng vì thế mà tôi bắt đầu để ý đến anh ta nhiều hơn.

Tôi đã nhìn thấy anh ta khi tập luyện, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, cơ bắp rõ nét, đầy sức mạnh. Tôi chưa từng quen ai có hình thể như vậy. Người yêu tôi là kiểu thư sinh, dáng người dong dỏng cao, không quá chú trọng ngoại hình. Còn người này thì khác hẳn - cơ thể săn chắc, rõ ràng là tập luyện lâu năm.

Tôi còn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên khiến tôi nhận ra mình bị thu hút là khi anh ta tập bụng, những đường cơ "sáu múi" hiện lên rất rõ. Cảm giác lúc đó của tôi là sự tò mò xen lẫn bị hấp dẫn giới tính.

Sau đó, anh ta giới thiệu tôi tập chung với một huấn luyện viên cá nhân (PT). Trùng hợp là lịch của anh ta cũng trùng với lịch của tôi, tập buổi trưa thứ 3-5-7, nên có nhiều thời gian tiếp xúc một cách tự nhiên.

Anh ta quan tâm tôi, nhiều lần giúp tôi chỉnh động tác. Đến khi quen thân hơn, thậm chí có những va chạm nhỏ khi tập, những thứ ban đầu tôi không nghĩ gì, dần dần lại khiến tôi chú ý.

Tôi bắt đầu mong đến giờ đi tập, không còn đơn thuần vì sức khỏe nữa. Tôi dành thời gian nhiều hơn ở phòng tập, ngồi lại nói chuyện thêm với anh ta. Ban đầu vẫn là xoay quanh gym, ăn uống, công việc. Sau đó chuyển sang chuyện cá nhân. Tôi biết anh ta cũng có người yêu và anh ta cũng biết rõ tình trạng mối quan hệ của tôi.

Rồi chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau sau giờ tập. Ban đầu chỉ là hỏi han rất bình thường như hôm nay tập nhóm cơ gì, ăn uống ra sao. Nhưng dần dần, những tin nhắn kéo dài hơn, có khi là những câu chuyện không liên quan đến gym.

Có hôm, sau buổi tập trưa, anh ta rủ tôi ra quán nước gần đó ngồi nghỉ. Tôi đã do dự, nhưng rồi vẫn đi, tự nhủ chỉ là ngồi một lúc cho đỡ mệt. Những lần như vậy lặp lại vài lần sau đó. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc nói chuyện riêng, không còn trong không gian phòng tập nữa.

Tôi nhận ra mình bắt đầu chờ tin nhắn của anh ta. Có những hôm không gặp ở phòng gym, tôi vẫn chủ động hỏi lịch tập. Cảm giác đó rất rõ ràng, nhưng tôi lại cố tình không gọi tên nó.

Mọi thứ đi xa hơn khi chúng tôi bắt đầu chia sẻ những chuyện cá nhân nhiều hơn. Anh ta kể về mối quan hệ của mình, những lúc mâu thuẫn, những điều không hài lòng. Tôi cũng kể, dù không có vấn đề lớn, nhưng vẫn có những lúc thấy mối quan hệ của mình “thiếu cái gì đó”.

Tôi không nhớ chính xác khoảnh khắc nào chúng tôi đã vượt quá giới hạn, chỉ nhớ chuyện đó xảy ra sau khi anh ta đề nghị chở tôi về nhà và tôi đồng ý. Sau đó, chúng tôi bắt đầu lén lút ở bên nhau.

Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn duy trì mối quan hệ với bạn trai nhưng lấy cớ công việc bận rộn, ít gặp nhau hơn. Khi ở bên anh, tôi lo lắng nhiều hơn, đặc biệt là khi có tin nhắn, cuộc gọi tới. Có lần người yêu cầm điện thoại tôi để xem ảnh, tôi đứng ngay cạnh mà tim đập nhanh đến mức chỉ sợ anh kéo xuống phần tin nhắn.

Một lần khác, tôi đang đi ăn với người yêu thì người kia nhắn liên tục. Tôi phải lén úp điện thoại xuống, chờ đến lúc vào nhà vệ sinh mới dám mở ra xem. Mỗi lần như vậy, tôi sâu sắc cảm thấy mình đang làm sai, hiểu rằng đây là ngoại tình, nhưng đồng thời tôi cũng không dừng lại được.

Khoảng một tháng sau, người kia chủ động yêu cầu dừng mối quan hệ vì bạn gái anh ta phát hiện ra. Tôi sợ bạn gái anh ta làm ầm lên khiến mọi chuyện vỡ lở nên cũng đồng ý lặng lẽ chấm dứt.

Nhưng chỉ một tuần sau, tôi phát hiện tôi đã có thai với anh chàng phòng gym. Khi tôi nói với anh ta về cái thai, anh ta thay đổi ngay thái độ, lạnh lùng bảo tôi "bỏ đi".

Không hiểu sao tôi không bất ngờ khi anh ta "quất ngựa truy phong". Tôi tự giễu, có lẽ bởi chúng tôi đều là "mèo mả gà đồng", đều là kẻ ngoại tình chỉ muốn một cuộc vui ngắn ngủi chăng? Chỉ trách là tôi đã quá bất cẩn để rồi mang thai.

Tôi cần phải giải quyết cái thai này và tôi nghĩ đến hai phương án. Hoặc là tôi cứ nuôi dưỡng và sinh nó ra, coi như đứa bé là của bạn trai tôi, hoặc là tôi bỏ đứa bé.

Trong khi tôi lưỡng lự chưa quyết định, đúng lúc này, người yêu tôi lại hối thúc tôi chuyện kết hôn. Vốn dĩ chúng tôi cũng đã từng đề cập đến việc này, nên mọi thứ diễn ra theo tự nhiên.

Thế nhưng, khi chúng tôi đi thử váy cưới, đặt hoa, làm thiệp cưới, nhìn tất cả những thứ trắng tinh, đẹp đẽ nhường ấy, tôi luôn cảm thấy một sự giả dối và nặng nề. Trong khi đó, người yêu vẫn luôn ở bên chăm sóc, tin tưởng tôi một cách vô điều kiện. Anh chẳng biết gì và vẫn luôn là chỗ dựa để tôi chẳng phải lo nghĩ.

Nhưng anh càng quan tâm, càng khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Bởi vì mỗi ngày tôi đều đang giả vờ, che giấu sự thật là tôi đang mang thai con của người khác. Tôi cũng nhận ra là tôi không còn muốn gần gũi anh nữa. Tôi lấy cớ không khỏe từ chối ở bên anh nhiều lần.

Chỉ mới 2 tuần mà tôi thấy mệt mỏi vô cùng, thường xuyên mất ngủ. Vì không muốn mỗi ngày đều phải "diễn xuất" nữa nên tôi quyết định đi phá thai.

Nhưng chẳng ngờ, chuyện tôi định phá thai bị bạn trai phát hiện. Anh hỏi tôi vì sao không nói là tôi đã có thai mà lại giấu giếm muốn bỏ đứa bé. Anh truy hỏi đến cùng nhưng tôi chẳng thể trả lời được.

Có vẻ như sự hốt hoảng của tôi đã để lộ điều gì khiến anh hỏi thêm một câu: “Đứa bé… không phải của anh đúng không?”.

Tôi như bị sét đánh, đứng chết trân không kịp phủ nhận. Ngay giây sau, tôi lập tức hối hận vì không kịp "diễn". Nhưng anh đã nhận ra.

Tôi thấy anh thất thểu như người mất hồn khi rời đi. Tôi đi tìm anh nhưng không thấy, gọi điện không ai bắt máy. Đã 5 ngày rồi, tôi không liên lạc được với anh. Tôi phải làm gì đây, liệu khi biết hết mọi chuyện, anh có tha thứ cho sai lầm của tôi không?