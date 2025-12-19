Một lần “trót dại” với em trai hàng xóm, ngày nào cậu ấy cũng tìm tôi ăn vạ

Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên văn phòng, có mối tình yêu xa với "thanh mai trúc mã" cùng quê. Ba năm trước, người yêu tôi quyết định nghỉ việc ở công ty để theo người thân ra nước ngoài làm ăn. Dự định đầu năm tới anh về, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi và bạn trai ở chung làng. Hai bên gia đình đều biết. Ai cũng vun đắp, mong chờ hai đứa sớm về chung một nhà cho thỏa bao năm yêu trong xa cách.

Người ta nói, yêu xa giống như làn gió, thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ. Và tôi tin, tình yêu chúng tôi là ngọn lửa lớn không có sự xa cách nào có thể làm cho nó thay đổi.

Chúng tôi vẫn gọi video cho nhau mỗi ngày, hỏi han, tâm sự mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống lẫn công việc. Chỉ có điều, những ngày lễ, Tết khi nhìn những đôi tình nhân dập dìu trên đường, tôi không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn tủi. Những lúc ấy anh đều gọi điện an ủi, hứa rằng sau này nhất định sẽ bù đắp cho tôi.

Một phút yếu lòng với cậu trai trẻ, tôi đã đưa mình vào vũng lầy (Ảnh minh họa: Cnet).

Trên thành phố, tôi ở chỗ trọ dành riêng cho người lao động của khu công nghiệp. Nhà có 6 tầng, mỗi tầng có hai dãy phòng đối diện nhau. Tuy phòng sát phòng, đi làm về, ai nấy đều cửa đóng then cài, hầu như không có giao tiếp gì ngoài những câu chào hỏi xã giao mỗi khi chạm mặt.

Từ đầu năm, phòng đối diện phòng tôi có người thuê mới. Đó là một chàng kỹ sư trẻ mới tốt nghiệp đi làm. Không giống những phòng khác lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, cậu ấy lại mở toang cửa mỗi khi ở nhà.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, cậu ấy dậy sớm tập thể dục, sau đó về vừa lau dọn nhà, vừa mở nhạc đủ cho các phòng xung quanh nghe. Mỗi lần thấy tôi, cậu ấy đều cười tươi: “Em chào chị đẹp”.

Cậu ấy rất chịu khó, hôm nào đi làm về cũng nấu nướng, dọn dẹp. Cậu ấy hay đứng ở cửa phòng tôi, lúc thì xin củ tỏi, lúc thì xin quả ớt. Có hôm hết gas lúc đang nấu ăn, cậu ấy bê cả nồi gõ cửa xin nấu nhờ. Trong khi đợi, cậu ấy nói đủ thứ chuyện, toàn chuyện cười góp nhặt ở đâu đó.

Kỳ lạ là tôi không thấy phiền mà lại thấy vui. Cậu ấy bằng tuổi em trai tôi ở nhà, năng động, thông minh và tràn đầy năng lượng.

Cũng không rõ từ lúc nào, hai chị em trở nên thân thiết, tâm sự với nhau cả những chuyện tình cảm riêng tư. Cậu ấy kể chưa thật sự yêu ai, chỉ có vài lần rung động tuổi học trò không đầu không cuối. Tôi cũng kể cho cậu ấy về mối tình của mình.

Rồi một hôm tối muộn, cậu ấy trở về, người phảng phất mùi rượu. Tôi nghe tiếng nôn ọe bên phòng cậu ấy liền chạy sang, vội vàng pha nước chanh cho cậu ta giải rượu.

Nhưng cậu ấy lại ôm tôi, nói rằng, từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, ra đời chứng kiến toàn lừa lọc giả dối. Cậu ấy thổn thức: “Chỉ có chị là tốt, đối xử với em thật lòng. Chị đã khiến trái tim cô đơn của em được sưởi ấm”. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì...

Chuyện diễn ra sau đó, tôi thật tình không còn muốn nhắc lại. Đến giờ tôi vẫn không tin rằng mình có thể làm ra những việc như vậy. Tôi đã có bạn trai, lại sắp lấy chồng. Vậy mà trong khoảnh khắc không thể lý giải, tôi đã vượt giới hạn cùng cậu hàng xóm kém mình 4 tuổi.

Là do tôi mụ mị đầu óc, hay là sự mạnh mẽ của chàng trai đã đánh thức khao khát yêu đương bị đè nén lâu nay trong tôi vì người yêu đi làm xa. Tôi không biết vì lẽ gì, nhưng sau đó cảm thấy ân hận, tự trách mình rất nhiều.

Tôi xấu hổ tránh mặt cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì tối nào cũng gõ cửa phòng tôi, gõ cửa đến lúc nào tôi chịu mở mới thôi. Cậu ta nói chuyện trẻ con vô cùng: “Chị định “vắt chanh bỏ vỏ” phải không? Chị là người phụ nữ đầu tiên trong đời em, chị phải có trách nhiệm chứ. Em thích chị. Em nghĩ chị cũng thích em. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện đó, phải không?”.

Tôi không biết cậu ta muốn tôi “chịu trách nhiệm” kiểu gì? Là cậu ta chủ động, là do tôi yếu lòng chứ nào có ai ép buộc ai. Nhưng cậu ấy cứ một hai bảo rằng tôi đã “lấy mất đời trai” của cậu ấy, không thể coi mọi chuyện như không.

Cuối cùng, sau nhiều lần tôi tỏ thái độ khó chịu, cậu ấy liền đưa ra một yêu cầu: Trong thời gian tới, cho phép cậu ấy được “yêu” tôi. Chỉ cần bạn trai tôi về nước và tôi lấy chồng, cậu ấy sẽ rút lui không để lại dấu vết.

Cậu ấy cũng nói thẳng, bảo tôi đừng tính chuyện nghỉ việc hay chuyển nơi ở để tránh mặt, vì cậu ấy đã biết địa chỉ nhà tôi, sẽ bám theo tôi về tới tận nhà, nói chuyện tôi “ăn nằm” với cậu ta cho mọi người đều biết. Cậu ta nói có cả tài khoản mạng xã hội của bạn trai tôi (không biết thật hay là hù dọa).

Tôi bàng hoàng, không còn nhận ra cậu hàng xóm hiền lành, thân thiện ngày nào nữa. Chỉ sau một lần “trót dại” không làm chủ bản thân, tôi phải đối mặt với một kẻ tiểu nhân bỉ ổi đến đáng sợ.

Từ chỗ chị em thân thiết, giờ tôi thấy cậu ấy là tránh mặt hệt như tránh một thứ virus nguy hiểm. Cậu ta thì vẫn thế, không gặp được thì nhắn tin “ăn vạ”. Tôi không thể cặp kè với cậu ta cho qua chuyện, bởi bản chất không có tình cảm yêu đương. Nhưng tôi cũng sợ những kẻ tiểu nhân không ăn được sẽ tìm cách đạp đổ.

Căm ghét cậu ta hay trách giận bản thân bây giờ là vô nghĩa. Tôi cần một giải pháp để giải quyết vấn đề, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều thấy bế tắc.