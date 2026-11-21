Tôi kết hôn hơn một năm, hiện sống cùng vợ trong căn chung cư nhỏ mà cả hai đã dành dụm tiền từ những năm yêu nhau để mua.

Vợ tôi là con duy nhất, bố mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Một mình mẹ vợ tần tảo buôn bán ở chợ quê, nuôi con ăn học rồi trưởng thành. Vì thế, vợ tôi rất thương mẹ và luôn muốn dành thời gian gần gũi, báo hiếu bà.

Sau khi chúng tôi làm đám cưới, cứ vài tuần, mẹ vợ lại thu xếp công việc để lên thành phố thăm con. Mỗi lần bà ở lại khoảng 3-5 ngày, có khi kéo dài đến cả tuần. Vợ chồng tôi bảo nhau phải đối xử tốt với mẹ, bởi bà đã vất vả cả đời, giờ cũng chẳng có ai thân thiết ngoài con gái.

Nhưng thú thật, tôi không hề thoải mái mỗi khi mẹ vợ lên sống cùng.

Tôi nói một câu khiến mẹ vợ giận, bỏ về quê (Ảnh minh họa: Sina).

Trước khi lấy vợ, tôi sống cùng bố mẹ đẻ, mọi chuyện từ cơm nước đến dọn dẹp đều có mẹ lo liệu. Sau khi kết hôn, tôi cũng thay đổi, biết đổ rác, cho quần áo vào máy giặt, đem phơi và phụ vợ một số việc lặt vặt. Vợ tôi đảm đang, không đòi hỏi chồng phải làm quá nhiều việc nhà nên cuộc sống vợ chồng son khá dễ thở.

Tôi sống cùng mẹ vợ thì lại khác. Bà có thói quen dậy từ rất sớm, 5h sáng đã lục đục ở bếp nấu ăn sáng. Trong khi đó, tôi thường thức khuya, sáng cuối tuần muốn ngủ thêm một chút. Có hôm gần 9h tôi mới dậy, vừa thấy mặt là mẹ vợ nhắc nhở phải sinh hoạt điều độ, dậy sơm, ăn sáng trước 8h.

Có lần tôi đi làm về, tiện tay vắt chiếc áo khoác lên thành ghế, định lát nữa cất nhưng bà đã nhắc phải treo vào đúng chỗ. Bà nói giầy phải cất vào tủ, không vứt bừa ở cửa. Tất cởi ra phải cho vào chậu trong nhà vệ sinh, không nhét vài giầy.

Cuối tuần, tôi muốn lấy chai rượu làm vài chén cũng bị mẹ vợ ngăn. Bà bảo uống rượu bia có hại cho gan, dạ dày, còn trẻ cũng không được coi thường sức khỏe. Rồi bà lại nhắc, vợ tôi đi làm cả ngày vất vả, buổi tối về nhà, chồng phải đỡ đần. Bà nói vợ nấu cơm thì chồng chủ động rửa bát, cả hai cùng san sẻ mới có thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống mới thoải mái.

Những điều mẹ vợ nói không sai, nhưng cách nhắc nhở thường xuyên khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ đang bị người lớn kiểm soát, uốn nắn. Tôi cũng đi làm cả ngày, cuối tuần chỉ muốn nghỉ ngơi, làm những gì mình thích mà không phải nghe ai cằn nhằn cả. Thành ra, cứ dịp mẹ vợ lên chơi là tôi cố tình về nhà muộn, hoặc tìm cớ rời khỏi nhà.

Điều khiến tôi không thoải mái hơn cả là chuyện riêng tư của hai vợ chồng. Mẹ vợ ngủ rất thính, chỉ cần trong nhà có tiếng động nhỏ bà cũng dễ tỉnh giấc. Mỗi lần bà lên, chúng tôi gần như không có không gian riêng để gần gũi nhau. Có lần vợ chồng đang thân mật, vì sơ ý tạo ra tiếng động, sáng hôm sau bà đã bóng gió nhắc phải giữ ý tứ khi trong nhà có người lớn tuổi.

Từ đó, hễ mẹ vợ ở lại, hai vợ chồng hạn chế thân mật. Vợ tôi cũng ngại, còn tôi thì cảm thấy cuộc sống hôn nhân bị xáo trộn. Có những tối muốn ôm vợ nằm trò chuyện lâu hơn một chút, tôi cũng phải để ý xem mẹ đã ngủ chưa, có nghe thấy gì không.

Dù vậy, tôi vẫn cố nhẫn nhịn vì mẹ vợ cũng chỉ ở vài ngày. Nhưng sự khó chịu vẫn tích tụ ngày một nhiều, nhất là trong chuyện ăn uống. Đỉnh điểm là mấy hôm trước, mẹ vợ cho ăn món thịt kho đã được hâm đi hâm lại nhiều lần, tôi bị đau bụng, đi ngoài liên tục.

Mẹ vợ vốn có tính tiết kiệm, mỗi lần lên thường mua khá nhiều thực phẩm rồi chế biến thành những món có thể để dành ăn vài ngày. Món thịt kho lần này bà nấu một lần, sau đó cho vào tủ lạnh, mỗi bữa lại lấy ra đun nóng rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc bực bội, tôi đã nói với bà bằng giọng khó chịu: "Con đã bảo mẹ nấu ít đồ ăn thôi, cố gắng ăn trong ngày. Mẹ cứ tiếc của, nấu lắm, đồ ăn lại mặn, ăn cả tuần thế này. Tiết kiệm lại thành tốn thêm tiền mua thuốc".

Mẹ vợ không nói gì, nhưng ngay chiều hôm đó, bà thu dọn đồ đạc, gọi xe về quê dù vợ tôi hết lời giữ lại. Trước khi đi, bà chỉ nói: "Mẹ lên chơi với các con mà thấy mình làm gì cũng không vừa mắt. Từ nay mẹ không lên nữa, các con cứ sống theo ý mình".

Nhìn bà xách túi rời khỏi nhà, tôi thấy áy náy và không nghĩ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng như vậy. Sau khi mẹ vợ đi, vợ nổi giận, mắng tôi không ra gì. Cô ấy nói tôi vô tâm, không biết trân trọng những gì mẹ đã làm cho hai vợ chồng.

Vợ nói bà ở quê một mình, buôn bán vất vả, mỗi lần lên thành phố chỉ mong được gần con gái, tiện tay chăm chút cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, tôi hoàn toàn có thể lựa lời góp ý chứ không nên nói năng khiến bà tổn thương.

Suốt một tuần nay, vợ giận tôi, không thèm nói chuyện, cơm cũng không thèm nấu. Tôi biết mình trong lúc cáu giận, lỡ lời chứ trong thâm tâm không có ý gì. Giờ tôi phải làm sao để mẹ vợ và vợ hết giận? Tôi phải làm thế nào để vừa giữ được hòa khí gia đình, vừa không còn cảm giác ám ảnh mỗi khi mẹ vợ lên chơi?

Minh Hoàng (Hưng Yên)