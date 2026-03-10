Mọi chuyện bắt đầu từ ngày vợ tôi coi vàng như một kênh tạo dựng tài sản. Bữa cơm, vợ hay kể vàng lên bao nhiêu, "lướt sóng" bao nhiêu ... Nói thật, tôi kiếm ra tiền nên chuyện phụ nữ buôn bán lãi lờ thế nào tôi không cần biết, miễn nhà cửa, vợ con vui vẻ.

Trước Tết, giữa mẹ tôi và vợ xảy ra xích mích, nội dung liên quan tới vàng. Vợ mặt sưng mày vực trách mẹ chồng tham. Tuổi già chỉ nên "ngồi mát ăn bát vàng", hiền lành đức độ tạo phước cho con cái làm ăn, phụng dưỡng, đừng lao vào sân si.

Mẹ tôi cũng không vừa, xông vào mắng con dâu hỗn. Mẹ nhắc lại ngày xưa, khi tôi chưa tiền, chưa sự nghiệp lại đòi cưới vợ. Mẹ thương, dốc vốn liếng cùng toàn bộ vàng định xây nhà, đưa hết cho tôi.

Lúc đó mẹ nói cho tôi mượn lo cưới xin, sau này trả cho bố mẹ dưỡng già. Điều này tôi xác nhận là đúng. Tuy nhiên sau khi cưới được vợ, tôi không suy nghĩ nhiều. Mẹ nói vậy để tôi gắng làm ăn, chứ chỗ mẹ con ai lại đi tính toán, miễn sao mình đàng hoàng, hiếu thuận.

Thực tế từ ngày lấy vợ, công việc của tôi rất hanh thông. Tiền kiếm được ngoài đưa vợ nuôi con, tôi thường xuyên biếu bố mẹ không ít. Vợ tôi là kiểu dâu ngoan, biết vun vén, chăm sóc gia đình, giỏi chiều chồng, chăm bố mẹ chồng như ruột thịt.

Vợ tôi không tiếc tiền đưa bố mẹ hai bên đi du lịch cùng nhau, mua sắm đồ đạc, áo quần, thuốc thang, phụng duõng chu đáo. Ai ngờ bữa nay xảy ra chuyện. Mẹ tôi một mực đòi vàng khiến vợ tôi giận dữ, tổn thương.

Ở góc nhìn của vợ, mẹ tôi đang vì vàng mà tham lam mờ mắt. Ngày xưa cưới xong, có bao nhiêu tiền, vàng vợ dồn hết cho tôi có vốn làm ăn, nhờ đó gia đình mới có điều kiện như hiện tại.

Ý vợ tôi là số vàng tôi đưa cô ấy sau khi cưới đã dùng vào việc chung chứ vợ không giữ làm của riêng. Chuyện vay nợ giữa tôi và mẹ, vợ không can dự. Vốn làm ăn hiện giờ của vợ là cô ấy tự linh hoạt kiếm ra. Đừng vì thấy cô ấy kiếm được tiền mà mẹ đòi vàng. Có đòi cũng không ai trả vì nó không liên quan đến vàng của mẹ.

Mẹ và vợ tôi cãi nhau suốt ngày chỉ vì vàng (Ảnh minh họa: TL)

Chuyện ầm ĩ vài hôm rồi xẹp, tôi thở phào, đinh ninh mâu thuẫn đã giải quyết xong. Ai ngờ vàng càng lúc càng tăng, đồng nghĩa tranh cãi giữa hai người phụ nữ của tôi được dịp nóng bùng trở lại.

Mẹ lôi kéo đồng minh bằng cách mang chuyện trong nhà đi rêu rao hỏi ý kiến khắp nơi, còn kiếm chuyện nói xấu con dâu khiến vợ tôi càng được đà ấm ức. Tôi loay hoay giải quyết 2 bên, nói với mẹ một câu, lại quay sang nói với vợ một câu, chỉ mong êm ấm, cũng đỡ xấu mặt với xung quanh.

Nhưng phương án hòa bình của tôi không được hai người phụ nữ chấp nhận. Đỉnh điểm vợ tôi đòi ly hôn. Tôi biết vợ làm thật chứ không dọa. Cô ấy hỏi ý hai con gái muốn ở với ai, theo mẹ thì chuẩn bị tinh thần, đồng thời dọn quần áo, đồ đạc về ngay bên ngoại.

Tôi can ngăn thì bị nói cho tối tăm mặt mũi. Đường đường là trụ cột trong nhà, bỗng chốc tôi biến thành bỏ đi với đủ loại tội danh: Hèn, không đáng mặt đàn ông, chuyện cỏn con không giải quyết được, núp váy mẹ, không bênh vợ một câu, đàn ông không bảo vệ được vợ thì vứt ...

Tóm lại vợ muốn tự lo, không cần dựa vào người chồng thiếu bản lĩnh. Quay sang mẹ đẻ thì chỉ một mực đòi trả nợ vàng. Qua lời bà thì ai ai cũng nói vợ chồng tôi nuốt lời, không tử tế. "Chưa ai nuốt vàng mà trôi được cả. Vàng đi đôi với bạc con ạ".

Đó là câu mẹ nói với tôi trước khi bà tuyên bố từ mặt con dâu. Tâm trạng tôi hiện tại vô cùng bất ổn. Trong lúc mất bình tĩnh tôi còn dang tay tát vợ vì cô ấy dám coi thường mỉa mai cả mẹ và tôi.

Tôi căm ghét mỗi khi ai đó nhắc đến vàng, chỉ vì vàng mà nhà tôi căng thẳng, nóng như chiến sự. Tôi không biết làm sao để ngừng chiến? Ai đó bảo tôi, sao không trả quách vàng cho mẹ rồi xin lỗi vợ một tiếng là xong?

Xin thưa tôi cũng muốn trả hết vàng cho mẹ. Hiềm nỗi, bao năm làm ra tiền, tôi đâu nghĩ đến cảnh này mà giữ lại? Lấy đâu ra tiền để mua vàng trả mẹ rồi đón vợ về? Mà nghĩ đến vợ tôi cũng thấy thất vọng.

Chẳng ngờ người vợ tôi yêu thương lại có thể cư xử "cạn tàu ráo máng". Nghĩ đến thôi đã muốn điên đầu. Âu cũng vì cái thứ tiền vàng bạc bẽo mà nhà tôi điên đảo. Đúng là khóc cả dòng sông.