Tôi năm nay 29 tuổi, vừa sinh con đầu lòng được gần 6 tháng. Trước khi lấy chồng, tôi cũng thuộc diện ưa nhìn, công việc văn phòng ổn định, ăn mặc chỉn chu. Thế nhưng từ ngày bầu bí rồi ở cữ, tôi gần như đánh mất chính mình.

Cân nặng vẫn dư gần chục ký, bụng còn xổ, da mặt sạm đi vì thức đêm trông con. Cả ngày quanh quẩn trong bốn bức tường với bộ đồ bộ rộng thùng thình loang lổ vết sữa, mái tóc búi vội rụng lả tả trên sàn, nhiều lúc soi gương tôi còn thấy chạnh lòng cho bản thân.

Thương con dâu vất vả, tháng trước mẹ chồng tôi bảo sẽ nhờ người quen dưới quê tìm giúp một người hỗ trợ, lương tháng bà lo một nửa. Tôi mừng lắm, thầm cảm ơn bà tâm lý. Trong đầu tôi cứ đinh ninh người giúp việc sẽ là một cô tầm ngoài 40-50 tuổi, chậm rãi một chút cũng được, miễn là sạch sẽ, thật thà và biết việc.

Vậy mà ngày mẹ chồng dẫn người giúp việc vào nhà, tôi đứng hình mất vài giây. Đứng trước mặt tôi là Mai, năm nay mới 19 tuổi.

Mai không hề có dáng vẻ lam lũ thường thấy của người đi làm giúp việc. Cô ấy nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh. Nhìn Mai đứng cạnh tôi lúc ấy, nếu người ngoài không biết, có khi còn tưởng cô ấy là cô chủ, còn tôi mới là người đi giúp việc.

Ban đầu tôi tự trấn an mình rằng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Biết đâu con bé ngoan ngoãn, chịu khó, nhà nghèo nên phải đi làm sớm. Thực tế những ngày đầu, Mai làm việc rất nhanh nhẹn. Nhà cửa lúc nào cũng thơm tho, cơm nước nấu vừa miệng, đặc biệt là rất khéo miệng nịnh mẹ chồng tôi.

Chỉ sau một tuần, bà đã khen Mai nức nở, đi đâu cũng khoe tìm được cô giúp việc vừa trẻ khỏe, vừa lễ phép, lại lấy công rẻ hơn mặt bằng chung.

Thế nhưng, linh cảm của phụ nữ chẳng mấy khi sai. Dần dần, những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày bắt đầu khiến tôi gai mắt và bất an vô cùng.

Ở nhà có đàn ông, nhưng Mai ăn mặc rất thoải mái. Cô ấy hay mặc những chiếc áo thun ôm sát cơ thể và quần ngắn ngang đùi khi lau dọn nhà cửa. Mỗi lần cô ấy cúi xuống lau bàn trà hay quét gầm ghế ngay phòng khách, tôi đứng từ cầu thang nhìn xuống còn thấy ngượng chín mặt, huống hồ gì chồng tôi đang ngồi xem tivi ngay gần đó.

Có lần tôi góp ý khéo, mua hẳn hai bộ đồ lanh dài tay đưa cho Mai bảo mặc cho mát và kín đáo. Mai cười tít mắt cảm ơn, mặc được đúng một hôm rồi hôm sau lại đâu vào đấy với lý do "đồ dài vướng víu khó làm việc".

Điều khiến tôi khó chịu nhất không chỉ là chuyện ăn mặc, mà là cách cô ấy đối xử với chồng tôi, một sự chu đáo vượt quá ranh giới của người giúp việc và ông chủ.

Chồng tôi năm nay 32 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh nên hay phải tiếp khách, thi thoảng về muộn có chút hơi men. Trước đây khi tôi chưa sinh, việc pha nước chanh gừng hay nấu bát cháo giải rượu là của tôi.

Giờ tôi bận cho con bú, dỗ con ngủ trên tầng hai, thì ở dưới nhà, Mai làm thay việc đó một cách cực kỳ nhiệt tình. Cô ấy thuộc cả sở thích ăn uống của chồng tôi. Anh không ăn hành lá, thích uống cà phê ít sữa nhiều đá, áo sơ mi đi làm phải là kỹ phần cổ và tay áo.

Đỉnh điểm là tối thứ sáu tuần trước. Hôm đó con tôi sốt nhẹ sau khi tiêm phòng nên quấy khóc suốt từ chập tối. Tôi bế con đi đi lại lại trong phòng đến rã rời hai cánh tay, đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp ăn tối. Chồng tôi đi làm về muộn, lên ngó con được đúng năm phút rồi bảo xuống nhà ăn cơm.

Nửa tiếng sau, con vừa thiu thiu ngủ, tôi khát nước nên xuống bếp rót cốc nước ấm. Vừa bước đến chân cầu thang, tôi nghe tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ phòng ăn. Nhìn vào trong, cảnh tượng trước mắt làm tôi chết lặng. Chồng tôi đang ngồi ăn cơm, còn Mai đứng ngay bên cạnh, tay cầm chai nước mắm rót thêm vào bát cho anh, miệng cười khúc khích nghe anh kể chuyện gì đó ở công ty.

Cô ấy mặc chiếc áo phông cổ rộng. Khi cô ấy hơi cúi người xuống bàn, ánh mắt chồng tôi rõ ràng có nán lại vài giây trước khi ngẩng lên cười tiếp. Còn chồng tôi, người đàn ông cả tuần chẳng mấy khi khen vợ một câu, lại buông lời đầy vẻ hài lòng: “May có em Mai nấu ăn hợp khẩu vị”.

Tôi khó chịu khi nhà có giúp việc trẻ trung trong khi tôi đang lôi thôi vì ở cữ (Ảnh minh họa: Sina).

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi quay ngoắt lên phòng, nước mắt cứ thế trào ra. Không phải tôi ghen tuông mù quáng, nhưng cảm giác mình đang dần trở thành người thừa ngay trong tổ ấm của mình thật sự quá tủi thân.

Mình hy sinh nhan sắc, sức khỏe để sinh con cho anh. Vậy mà trong khi mình đầu bù tóc rối trên lầu, chồng mình lại vui vẻ, thoải mái bên một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở dưới nhà.

Đêm đó, đợi con ngủ say, tôi cố giữ bình tĩnh để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi không trách móc hay làm ầm lên, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng thấy Mai còn trẻ quá, ăn mặc lại không ý tứ, sống chung lâu dài không tiện.

Tôi nhờ anh lựa lời nói khéo với mẹ chồng cho Mai nghỉ, trả thêm nửa tháng lương hỗ trợ rồi tìm một bác giúp việc lớn tuổi hơn cho tôi yên tâm.

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu cho tâm lý của vợ sau sinh mà đồng ý. Nào ngờ, anh cau mày gắt gỏng ngay lập tức. Anh bảo tôi ở nhà nhiều quá nên sinh ra rảnh rỗi, đa nghi, suy nghĩ linh tinh. Anh nói Mai chỉ là đứa trẻ con mới lớn ở quê ra, biết cái gì mà tôi cứ ghen bóng ghen gió, rồi còn mỉa mai tôi ích kỷ.

“Em đừng có làm quá lên rồi mang tiếng với mẹ. Mẹ đang quý nó như thế, giờ anh mở miệng đòi đổi người vì vợ ghen thì em có thấy nực cười không? Anh đường đường là đàn ông tử tế, chẳng lẽ lại đi để ý đến người giúp việc? Em bớt xem mấy cái phim truyền hình nhảm nhí đi!”, chồng tôi buông lời lạnh lùng rồi quay lưng đắp chăn ngủ thẳng giấc.

Từ hôm đó đến nay đã ba ngày, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Chồng tôi vẫn giữ thái độ bình thường với Mai, thậm chí còn cố tình nói chuyện vui vẻ hơn trước mặt tôi như để chứng minh anh "cây ngay không sợ chết đứng". Còn Mai, không biết có nghe được cuộc cãi vã hôm đó hay không, nhưng mỗi lần chạm mặt tôi, cô ấy cứ thoáng nét cười cười rất khó hiểu.

Bây giờ tôi thực sự bế tắc. Nói thẳng với mẹ chồng thì tôi sợ bà nghĩ tôi nhỏ nhen, hay ghen, lại làm mất hòa khí mẹ chồng nàng dâu. Nhưng nếu cứ nhắm mắt cho qua, tôi biết chắc mình sẽ phát điên mất. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đàn ông mấy ai giữ được mình mãi trước một cô gái trẻ đẹp, ngọt ngào lại kề cận sớm tối, nhất là khi vợ đang trong giai đoạn xấu xí và mệt mỏi nhất?

Phải chăng tôi đang thực sự bị trầm cảm sau sinh nên nhạy cảm quá mức như lời chồng nói, hay nỗi lo của tôi là hoàn toàn có cơ sở? Tôi phải làm thế nào để giữ được mái ấm của mình mà không mang tiếng là người vợ đa nghi, nhỏ mọn? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.