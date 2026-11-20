Bố mẹ tôi có hai người con trai. Tôi là anh cả, sau có một em trai. Cả hai anh em đều đã lập gia đình và sống riêng trên thành phố.

Một năm trước, em dâu sinh con đầu lòng. Cháu được 3 tháng thì em dâu quyết định đi làm vì sợ công ty tuyển người thay thế mất vị trí tốt. Thương cháu còn nhỏ, không nỡ giao cho người ngoài, mẹ tôi quyết định lên ở cùng để chăm cháu cho em dâu đi làm.

Nhà vốn có hai ông bà, nay bà đi vắng, bố tôi ở một mình vừa buồn lại vừa không biết tự chăm sóc bản thân nên cũng khóa cửa đi theo lên cùng.

Hôm bố mẹ tôi lên thành phố, vợ tôi nói: “Ông bà sốt sắng với cháu trai quá”. Câu nói của vợ tôi nghe thì chẳng có gì nhưng thật ra là cô ấy đang có ý nói mỉa. Bởi trước đây, hai lần vợ tôi sinh con, mẹ tôi chỉ lên vài tuần rồi về.

Có đợt, thuê giúp việc khó, con lại còn quá nhỏ để gửi nhà trẻ, chúng tôi có gọi điện nhờ mẹ lên hỗ trợ một thời gian. Mẹ tôi từ chối, lý do là bố tôi vụng về không biết tự lo cơm nước, nhà cửa cũng không thể bỏ không. Có khi thì mẹ nói đau xương đau khớp, không bế được cháu.

Sinh con gái đầu nhờ mẹ chồng không được nên đến khi sinh con gái thứ hai, vợ tôi không nhờ mẹ chồng nữa mà thuê luôn giúp việc từ khi chuẩn bị sinh nở. Giờ thấy bố mẹ chồng lên trông cháu cho em dâu đi làm, cô ấy cho rằng ông bà thiên vị cháu trai, coi thường cháu gái.

Vợ tôi nhất định không chịu đón mẹ chồng về nhà mình chăm sóc (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi bảo vợ đừng nghĩ vậy tội cho ông bà. Mình sinh con ra, nuôi dạy con là trách nhiệm của mình. Ông bà giúp được thì tốt, không giúp được thì thôi, không nên nghĩ nhiều như vậy.

Vài tuần trước, mẹ tôi đi bộ ra đầu ngõ phố mua rau, không may bị một chiếc xe máy tông ngã gãy xương đùi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân phải đóng đinh, bó bột, vài tháng tới chỉ có ngồi một chỗ.

Mấy hôm bà nằm viện, vợ tôi cũng xin nghỉ phép vài ngày tới viện chăm mẹ chồng. Sau khi xuất viện, lúc cả nhà ăn cơm ở nhà em trai, bố tôi nói, hiện tại mẹ ngồi một chỗ, cần người chăm sóc. Bố muốn vợ chồng tôi đón mẹ về nhà, còn bố vẫn ở lại trông cháu cho vợ chồng em trai.

Bố vừa dứt lời, vợ tôi liền nói: “Vợ chồng con đi làm cả ngày, hai cháu cũng đi học, mẹ sang đó không ổn đâu ạ. Ở đây, ít nhất còn có bố chứ về đó mẹ ở nhà một mình thì xoay xở thế nào được ạ?”.

Cô ấy nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ai nghe cũng hiểu là cô ấy không muốn đón mẹ về chăm. Thấy vợ như vậy, tôi cũng đành hòa hoãn: “Chuyện này bố mẹ để vợ chồng con bàn bạc thu xếp đã nhé”.

Sau khi về nhà, tôi chưa kịp mở lời, vợ tôi đã nói: "Chẳng có gì phải bàn bạc hay thu xếp cả. Bố mẹ lên ở trông cháu cho chú thím, giờ mẹ chẳng may bị như vậy thì chú thím phải có trách nhiệm chăm lo. Làm gì có chuyện lúc khỏe thì ở trông cháu cho đứa này, lúc ốm đau thì đứa khác hầu hạ”.

Lời vợ tôi thẳng thắn đến mức tôi nghe cũng thấy khó lọt tai. Rõ ràng là vợ tôi vẫn để bụng chuyện mẹ chồng không chịu lên chăm cháu trước đây và lấy cớ đó để thoái thác trách nhiệm làm dâu.

Tôi bảo cô ấy, tôi là con cả, nói gì thì nói phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc bệnh tật, ốm đau. Lúc ông bà khỏe mạnh mình không đoái hoài gì cũng được. Nhưng khi ông bà đau ốm, mình không thể bỏ mặc cho em út. Bố mẹ có thể có những hành xử không công bằng, nhưng đạo làm con phải tròn chữ hiếu.

Nhưng dù tôi có nói gì, cô ấy cũng không đồng ý đón mẹ chồng về nhà mình. Cô ấy không đồng ý, tôi cũng không thể tự ý đón mẹ về. Về rồi nhìn con dâu “mặt nặng mày nhẹ” chỉ khiến bà khổ tâm hơn.

Chỉ có điều, thà bố mẹ không mở lời thì thôi, đằng này ông bà đã có ý như vậy rồi, giờ tôi cứ im lặng thì cũng không ra thể thống gì. Tôi không biết nói với bố mẹ thế nào cho ông bà không phật lòng phật ý.

Hôm qua, em trai gọi cho tôi bảo: “Nếu anh chị không muốn chăm sóc mẹ thì bọn em chăm thôi”. Tôi cũng chỉ biết im lặng, không biết trả lời thế nào.

Có phải tôi là một gã đàn ông nhu nhược, một đứa con bất hiếu hay không? Đến việc chăm sóc mẹ lúc ốm đau cũng phải nhìn sắc mặt vợ mà quyết. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ không buồn lòng, vợ không bất mãn đây?