Ly hôn rồi tôi vẫn khổ vì sự "đeo bám", ghen tuông của vợ cũ

Ba năm kể từ ngày ly hôn, tôi vẫn chưa có nổi một ngày sống yên ổn. Vợ cũ liên tục làm phiền, bôi nhọ hình ảnh của tôi, thậm chí tìm mọi cách cấm đoán, ngăn tôi gặp các con.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành hai người đối đầu nhau như hiện tại, chúng tôi từng có mối tình mà bạn bè gọi là “cổ tích giữa đời thường”. Chúng tôi yêu nhau từ những năm nhất đại học, yêu đến mức sẵn sàng bất chấp mọi ngăn cản.

Gia đình cô ấy phản đối kịch liệt chuyện hai đứa yêu nhau. Có lần sang nhà chơi, trong lúc cố ngăn bố cô ấy đánh nhau với hàng xóm, tôi bị ông dùng dao đâm vào bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn vượt qua những rào cản khắc nghiệt ấy để đến với nhau, tổ chức đám cưới, sinh con, mua nhà. Khi đó, tôi từng tin rằng chỉ cần còn tình yêu và các con, mọi vết thương rồi cũng sẽ lành.

Chúng tôi có với nhau 3 người con, 2 gái, 1 trai. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống không dư dả nhưng yên ấm. Tôi đi làm, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, còn vợ ở nhà chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô ấy bước vào con đường kinh doanh và kiếm được nhiều tiền hơn. Vợ tôi dần chăm chút ngoại hình, can thiệp thẩm mỹ, thường xuyên vắng nhà. Những bữa cơm gia đình thưa dần, những cuộc trò chuyện thân mật ngày nào bị thay thế bằng những lần tranh cãi căng thẳng.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện vợ có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông là đối tác làm ăn. Tôi đã chọn nhẫn nhịn, nói chuyện rõ ràng với cô ấy và chọn tha thứ, chỉ vì không muốn các con lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ.

Nhưng rồi sự việc lặp lại thêm một lần nữa. Lúc ấy, tôi hiểu rằng có những thứ nếu cố níu giữ, chỉ khiến tất cả cùng tổn thương. Tôi quyết định ly hôn.

Theo phán quyết của tòa, tôi được quyền nuôi 2 con lớn, còn cô ấy nuôi đứa út. Chúng tôi có một căn nhà đứng tên chung. Tôi chủ động để lại căn nhà ấy cho vợ cũ và con út sinh sống, còn bản thân cùng 2 con lớn ra ngoài thuê trọ.

Dù đã ly hôn, tôi vẫn chọn thuê trọ gần nhà cũ để tiện qua lại thăm nom các con. Nhiều đêm nhìn 2 đứa trẻ ngủ say, tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng, biết đâu đến một ngày nào đó, cả hai đủ bình tĩnh để bỏ qua mọi tổn thương, có thể hàn gắn, nếu không vì nhau thì cũng vì 3 đứa con chung.

Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt. Chỉ ít lâu sau ly hôn, cô ấy quen một người đàn ông ngoại quốc, mang thai, rồi đưa người này về sống trong chính căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng cánh cửa hàn gắn đã hoàn toàn khép lại.

Tôi buộc phải bắt đầu lại từ con số không. Một mình vừa đi làm, vừa chăm sóc 2 con nhỏ là điều không hề dễ dàng. Công việc của tôi thường xuyên phải làm đêm, về muộn. Việc đưa đón con nhiều lần khiến tôi phải bỏ dở công việc, bị cấp trên nhắc nhở liên tục. Không còn cách nào khác, tôi bàn với bố mẹ ở quê xin gửi bọn trẻ về nhờ ông bà chăm sóc để giảm bớt áp lực, khi ổn định sẽ đón các con lên.

Thế nhưng, khi vợ cũ biết chuyện, cô ấy lập tức làm ầm lên, phản đối kịch liệt, không cho tôi đưa con về quê. Cô ấy cho rằng điều kiện sinh hoạt ở quê không tốt, đồng thời lấy lý do bản thân sẽ không thể thường xuyên thăm nom con cái.

Sau nhiều lần bị làm phiền, bị gây áp lực tinh thần, tôi buộc phải đón cả 2 con lên Hà Nội sống cùng mình. Tuy nhiên, tình trạng công việc ngày càng trễ nải, cuộc sống rơi vào bế tắc.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bàn với vợ cũ việc tạm thời cho 2 con sang sống cùng cô ấy trong căn nhà cũ, trong lúc tôi sắp xếp lại công việc, ổn định chỗ ăn ở. Tôi cam kết hằng tháng chu cấp đầy đủ cho các con và sẽ đón các con về ngay khi cuộc sống ổn định trở lại.

Ban đầu, mọi chuyện có vẻ yên ổn. Tôi vẫn chuyển tiền đều đặn hằng tháng, vẫn được gặp con, đưa các con đi chơi vào cuối tuần. Tôi cũng chưa từng phản đối việc cô ấy đưa người đàn ông mới về sống trong căn nhà chung mà tên tôi vẫn còn trên giấy tờ. Tôi nghĩ, chỉ cần các con được bình yên thì tôi có thể chấp nhận mọi thứ.

Biết tôi có bạn gái, vợ cũ bắt đầu chạy quảng cáo bôi xấu tôi trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Hai năm sau ly hôn, tôi vẫn ở trọ, chưa thể mua nhà vì giá chung cư Hà Nội tăng quá cao, nhưng vẫn cố gắng để sớm chốt được căn hộ đón các con về sống cùng. Tôi đi làm và được bạn bè giới thiệu cho một cô gái là mẹ đơn thân.

Nhưng kể từ ngày vợ cũ biết chuyện tôi có bạn gái, địa ngục thực sự bắt đầu. Ngày nào trên Facebook của cô ấy cũng xuất hiện những bài viết mới, rồi những bài viết vô căn cứ về tôi xuất hiện liên tục trên mạng xã hội. Cô ấy kể rằng tôi là kẻ vũ phu, bạo hành vợ con, ngoại tình, không chu cấp cho các con.

Vợ cũ quay video các con, ép chúng nói rằng sợ bố, ghét bố, rồi đăng tải lên mạng để lấy nước mắt của cộng đồng.

Người ngoài không tiếc lời chửi bới, phán xét tôi. Tôi chọn im lặng. Bởi tôi hiểu, nếu lên tiếng tranh cãi, người bị tổn thương nặng nhất vẫn là các con tôi.

Việc tôi được gặp con hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cô ấy. Vui thì cô ấy cho tôi đón con. Không vui thì cô chửi bới, cấm đoán, thậm chí tuyệt đối không cho gặp. Tin nhắn xúc phạm dồn dập không chỉ gửi cho tôi mà còn gửi tới bố mẹ, anh em, họ hàng tôi. Thậm chí cả sếp tôi cũng không thoát khỏi những cuộc gọi, tin nhắn gây áp lực.

Cô ấy cho phép bản thân có hạnh phúc mới, nhưng lại không cho phép tôi được bước tiếp. Khi tôi bày tỏ mong muốn đón con về nuôi dưỡng sau khi cuộc sống đã tạm ổn, cô ấy lập tức phản đối kịch liệt, cắt đứt mọi liên lạc giữa tôi và các con.

Là một người đàn ông, tôi từng nghĩ mình chịu được tất cả. Nhưng có những đêm, tôi gục xuống trong căn phòng trọ chật hẹp, nhìn ảnh con mà không dám khóc to.

Tôi không sợ bị chửi, không sợ mang tiếng xấu. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, các con lớn lên, chỉ biết về tôi qua những câu chuyện méo mó trên mạng, mà không biết rằng bố chúng đã từng yêu chúng đến nhường nào.

Tôi không biết phải làm gì trước người từng đầu ấp tay gối với mình, là mẹ của các con tôi, khi đã 3 năm trôi qua, cô ấy có chồng mới, nhưng vẫn không để tôi có được một ngày yên ổn. Xin hãy cho tôi lời khuyên!