Tôi đem lòng yêu một người điềm đạm, ấm áp, thấu hiểu tôi đến từng nhịp thở, nhưng trớ trêu thay, người ấy lại chính là người yêu cũ của chị gái ruột tôi.

Sự thật này giống như một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến tôi không dám thở mạnh, không dám hy vọng, và càng không dám vươn tay ra đón nhận hạnh phúc mà mình hằng khao khát.

Câu chuyện của chúng tôi không bắt đầu bằng sự phản bội hay những toan tính mờ ám. Ngày anh và chị gái tôi còn chung bước, tôi chỉ đứng từ xa nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chị tôi là một người phụ nữ sắc sảo, hiện đại và luôn rực rỡ, còn anh lại trầm tĩnh, hướng nội và thích những giá trị bình dị.

Sự khác biệt ấy ban đầu là thỏi nam châm thu hút họ, nhưng theo thời gian, lại trở thành những vết rạn nứt không thể hàn gắn. Sau 3 năm, họ chia tay nhau trong sự bình thản, không có sự thù hằn hay oán trách. Chị tôi kiêu hãnh bước tiếp con đường của mình và giờ đây đã tìm được một bờ vai mới, một người đàn ông có cùng tần số sôi nổi và hoài bão giống như chị.

Còn anh, sau khi đoạn tình cảm ấy khép lại, vẫn giữ một sự tử tế hiếm có. Dù không còn là người thương của chị, anh vẫn thi thoảng gửi lời hỏi thăm bố mẹ tôi trong những dịp lễ Tết. Chính sự điềm đạm, tử tế ấy đã vô tình kéo chúng tôi lại gần nhau.

Ban đầu, giữa tôi và anh chỉ là những cuộc trò chuyện bâng quơ, những lời chia sẻ về một cuốn sách hay, một bản nhạc cũ, hay đơn giản là cảm nhận về một buổi chiều thu nắng rớt bên thềm. Nhưng rồi, từ lúc nào không hay, những dòng tin nhắn của anh dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của tôi.

Chúng tôi nhận ra mình có quá nhiều điểm chạm trong tâm hồn. Ở bên anh, tôi không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Tôi có thể khóc ngon lành khi xem một bộ phim buồn, có thể luyên thuyên kể về một nụ hoa mới nở ngoài ban công, và anh luôn ở đó, lắng nghe bằng tất cả sự dịu dàng và bao dung nhất.

Tình yêu nảy mầm một cách tự nhiên, trong trẻo như giọt sương đọng trên phiến lá sớm mai. Khi anh nhìn sâu vào mắt tôi và nói lời yêu, trái tim tôi đã thực sự rung động mãnh liệt. Tôi biết, đó không phải là sự ngộ nhận, cũng chẳng phải là chút cảm nắng nhất thời. Chúng tôi thật sự thuộc về nhau.

Tôi lỡ dành tình cảm cho người yêu cũ của chị gái, tôi không biết phải hành xử ra sao cho đúng (Ảnh minh họa: TD).

Nhưng, giữa khoảnh khắc hạnh phúc chực trào ấy, lý trí lại dội vào tôi một gáo nước lạnh buốt. Bức tường vô hình mang tên “người yêu cũ của chị gái” sừng sững hiện ra, che khuất mọi tia sáng của tương lai. Tôi đã lùi lại, trốn tránh ánh mắt chân thành của anh, trốn tránh cả những nhịp đập thổn thức trong lồng ngực mình.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều tự hỏi mình phải đối mặt với gia đình ra sao nếu mối quan hệ này được đưa ra ánh sáng. Dù chị gái tôi đã có tình yêu mới, dù chị đang hạnh phúc viên mãn, liệu chị có mỉm cười chúc phúc khi thấy em gái ruột tay trong tay với người đàn ông từng thuộc về mình?

Chữ “từng” ấy nghe thì nhẹ bẫng, nhưng lại chứa đựng cả một quá khứ mà tôi không cách nào xóa bỏ được. Làm sao chúng tôi có thể tự nhiên ngồi chung một mâm cơm gia đình? Làm sao bố mẹ tôi có thể chấp nhận việc người từng suýt trở thành con rể lớn, nay lại ra mắt với tư cách là con rể út?

Những lời dị nghị của họ hàng, làng xóm sẽ sắc nhọn đến mức nào. Họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ra sao, một đứa con gái không thiếu người theo đuổi lại đi “nhặt” lại tình cũ của chị gái?

Những câu hỏi ngổn ngang ấy vắt kiệt sức lực của tôi. Có những đêm, tôi ôm gối khóc một mình, cảm thấy bất lực và giận dữ với chính sự sắp đặt trớ trêu của duyên phận. Tại sao người tôi yêu thương nhất, người đồng điệu với tôi nhất lại xuất hiện trong một hoàn cảnh éo le đến vậy?

Nếu chúng tôi gặp nhau ở một thời điểm khác, một thân phận khác, có lẽ giờ này tôi đã có thể tự hào nắm tay anh đi giữa phố đông, thay vì lén lút giấu giếm thứ tình cảm đang rực cháy trong lòng.

Anh biết những trăn trở của tôi và kiên nhẫn chờ đợi. Anh bảo: “Tình cảm của anh dành cho em là chân thật, trọn vẹn và không dính dáng gì đến quá khứ. Anh sẵn sàng nắm tay em vượt qua mọi định kiến, chỉ cần em cho anh một cơ hội”.

Những lời nói ấy càng làm tôi xót xa hơn. Tôi thương anh, thương vô cùng, nhưng sự hèn nhát trong tôi lại quá lớn. Tôi sợ sự đổ vỡ của tình thân, sợ đánh mất đi sự bình yên của gia đình.

Chị gái tôi là máu mủ, là người tôi kính trọng và yêu thương từ thuở bé. Dù không cố ý, nhưng việc tôi bước vào cuộc đời anh, theo một cách nào đó, vẫn khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ đang vay mượn hạnh phúc không trọn vẹn.

Đôi khi, tôi tự nhủ thời gian rồi sẽ xoa dịu mọi vết thương, tôi sẽ quên anh. Anh cũng sẽ tìm được một người con gái khác không mang theo những gánh nặng gia đình như tôi. Nhưng ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đã khiến trái tim tôi đau nhói. Rời xa anh, tôi giống như một cái cây bị bứt khỏi mảnh đất màu mỡ, sống thoi thóp và héo mòn.

Giữa tình yêu và tình thân, giữa hạnh phúc cá nhân và sự êm ấm của gia đình, tôi như người đi trên dây, chông chênh và sợ hãi. Tôi thèm khát một lần được ích kỷ sống cho cảm xúc của chính mình, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện với những giông bão có thể sẽ ập đến.

Liệu có lối thoát nào cho một trái tim đã lỡ nhịp sai thời điểm, hay tôi phải chôn vùi tình yêu này mãi mãi trong sự im lặng tận cùng? Tôi phải làm sao đây?