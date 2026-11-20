Nói ra có thể nhiều người sẽ không hiểu hoặc cho rằng tôi bị khùng. Bởi bạn gái có bầu với người khác tức là phản bội mình, cớ sao lại cưới?

Thật sự thì chuyện này cho đến bây giờ chỉ có tôi và vợ biết. Người trong nhà và người ngoài chỉ thỉnh thoảng nói con không có nét gì giống bố. Tôi nói dối, bảo rằng mình cũng thấy không giống nên cẩn thận đi xét nghiệm ADN đúng là con tôi rồi.

Kể lại chuyện ngày đó, tôi và vợ yêu nhau. Vợ tôi rất hiền, gia đình nền nếp. Chúng tôi thương nhau thật lòng, cũng đã trao nhau điều quý giá nhất. Khi biết mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, tôi muốn cưới luôn nhưng cô ấy chưa đồng ý vì đang học dở cao học. Chúng tôi dự định, cô ấy học xong sẽ cưới.

Rồi một ngày, cô ấy tìm tôi, khóc nức nở. Tôi tưởng gia đình cô ấy gặp chuyện gì. Một lúc sau cô ấy mới nín khóc, kể chuyện 2 tháng trước cô ấy đi dự liên hoan ở công ty, bị mọi người ép rượu. Cô ấy tỉnh dậy trong phòng khách sạn một mình, lờ mờ nhớ ra có người đưa mình vào đó nhưng không nhớ nổi ai. Một gã đồng nghiệp khốn nạn nào đó đã giở trò với cô ấy.

Chuyện tồi tệ này cô ấy đã tự nhủ phải chôn chặt trong lòng nhưng không ngờ sau đó lại phát hiện có thai. Cô ấy nói, bản thân không biết đứa bé có phải con của tôi không, chỉ sợ là kết quả của đêm oan nghiệt đó.

Hãy cho chồng sắp cưới biết sự thật để anh ấy lựa chọn (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi nghe xong mà chết lặng, bàng hoàng. Bạn gái tôi bị người ta xâm hại thì có thể rồi. Nhưng chuyện cái thai thì khó nói lắm. Cô ấy cứ khóc mãi, cuối cùng nói muốn chia tay. Cô ấy bảo thân đã bị người ta vấy bẩn rồi, không xứng đáng với tôi nữa. Còn đứa trẻ dù là con ai, cô ấy cũng sẽ sinh ra. Bởi trước khi nó là con ai thì chính là con của cô ấy.

Chuyện quá bất ngờ khiến tôi cũng sốc. Tôi bảo: “Em cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi mình cùng nghĩ cách xử lý”. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã có quyết định trong lòng mình. Tôi muốn cưới cô ấy.

Sáng hôm sau, tôi tìm cô ấy sớm, nói đã nghĩ suốt một đêm rồi. Bất kể đứa trẻ là con ai, tôi cũng muốn làm cha của nó. Tôi muốn che chở, làm chỗ dựa cho cô ấy và con. Cô ấy vừa khóc vừa hỏi tôi: ”Anh sẽ không hối hận chứ?”.

Cho đến hiện tại, chúng tôi đã có 3 năm bên nhau, con gái cũng đã hơn 2 tuổi và tôi chưa từng hối hận. Con bé có đôi mắt giống mẹ, không có nét nào giống tôi. Tôi chưa từng có ý định đi xét nghiệm huyết thống. Đâu phải đứa trẻ nào cũng giống cha? Con không giống cha là chuyện bình thường mà.

Khi quyết định cưới vợ, tôi đã xem đó là con của mình rồi. Và chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, chẳng việc gì phải khuấy động mọi thứ lên.

Hôm nay, đọc bài tâm sự “ Một lần say ở quán bar, tôi phải mang theo bí mật đến ngày cưới” của một cô gái, tôi tự hỏi: Nếu ngày ấy, khi biết mình có thai, vợ tôi cũng có suy nghĩ giống cô gái này, giấu giếm nói đó là con tôi thì sẽ thế nào?

Tôi nghĩ, nếu cô ấy làm như vậy thì 3 năm qua cô ấy chắc chắn không có ngày nào ăn ngon, không có đêm nào ngủ yên, sống trong day dứt và nơm nớp lo sợ. Rồi tới một ngày, vì lý do gì đó mà chuyện vỡ lỡ, tôi phát hiện đó không phải con mình thì sẽ thế nào? Chắc chắn là tôi sẽ hận. Không có sự đau đớn nào lớn hơn bị người mình yêu thương lừa dối.

Vậy nên, tôi muốn khuyên bạn một điều, dù lựa chọn con đường nào, tuyệt đối cũng không nên lừa dối người mình yêu thương, nhất là một chuyện tày trời như vậy.

Ở đời này, có rất nhiều việc, muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Cái kim nằm trong bọc lâu ngày còn phải lòi ra, huống chi là một con người, làm sao mà giấu giếm?

Đó là chưa nói đến việc, bạn nói dối một lần thì cả đời này bạn đều phải nói dối để che đậy. Cuộc đời bạn sẽ chẳng có ngày nào bình yên. Rồi khi chuyện chẳng may vỡ lở, cuộc sống khi ấy sẽ biến thành địa ngục không chừng.

Chuyện bạn có thai là ngoài ý muốn. Bạn qua đêm với trai lạ trong những ngày đã chia tay người yêu cũng có thể không gọi là phản bội. Nhưng chuyện cái thai không phải con của chồng sắp cưới, bạn đã biết rõ. Im lặng để cầu an cho mình, cho con, không chỉ là ích kỷ, mà còn là quá tàn nhẫn với đối phương.

Thay vì đặt anh ấy vào sự đã rồi, mong bạn hãy cho anh ấy quyền lựa chọn. Kể lại toàn bộ sự thật, rồi dừng lại hay đi tiếp là lựa chọn của anh ấy. Nếu anh ấy sẵn sàng bao dung đón nhận thì là phúc của bạn. Nếu anh ấy không thể chấp nhận mà hủy hôn, đó cũng chuyện bạn phải chấp nhận, không còn cách nào khác.

Có thể sau khi mọi chuyện phơi bày, sẽ không có đám cưới nào nữa, chỉ còn lại bạn và tương lai làm mẹ đơn thân nhiều vất vả. Nhưng hãy tin tôi, bạn sẽ không phải sống trong nơm nớp lo âu, sợ hãi vì phải giấu giếm, dối lừa. Và biết đâu, hạnh phúc vẫn còn chờ bạn phía trước.

Hãy mạnh mẽ đối diện hiện thực cô gái nhé. Chỉ cần mình dám làm, dám chịu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Thái Hùng