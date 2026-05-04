Lỡ 1 lần qua đêm với vợ sếp, giờ chị một mực không chịu buông tha

Tôi năm nay 30 tuổi, đã có vợ con và làm việc ở khá xa nhà. Tôi đã làm lái xe riêng cho sếp của 1 công ty trên thành phố nhiều năm. Sếp tôi là người khá biết điều và cũng tin tưởng tôi nên tôi rất thoải mái với công việc này.

Cũng như nhiều lái xe riêng khác, ngoài những lúc đưa đón sếp đi làm, đi công việc thì mỗi khi vợ, con sếp cần, tôi cũng được điều động chở họ. Mọi việc có lẽ sẽ êm đẹp như bao năm qua nếu không xảy ra chuyện gần đây khiến tôi đang rơi vào cảnh bế tắc.

Trong một lần đưa vợ sếp đi công việc, suốt quãng đường dài chị đã tâm sự rất nhiều với tôi. Vợ sếp chỉ hơn tôi vài tuổi, cùng trang lứa nên chúng tôi nói chuyện khá ăn ý. Hơn nữa, có lẽ hôm đó chị ấy có tâm trạng không tốt, cần người sẻ chia những khúc mắc cho nhẹ lòng nên chị đã nói ra tất cả những chuyện có thể nói là thâm cung bí sử của gia đình sếp.

Chị kể rằng chị luôn cô đơn trong chính ngôi nhà mình khi mà chồng ngày bận việc, tối bận tiệc tùng, khách khứa và chị biết rõ sếp có cả các mối quan hệ tình cảm ngoài luồng nhưng chị vẫn nhẫn nhịn. Cảm xúc lên đến cao trào, chị bất ngờ ôm lấy tôi và khóc òa rồi bảo chị muốn dừng lại trong một quán cà phê để bình tĩnh trở lại. Và rồi trong một phút yếu lòng của cả hai, chúng tôi đã đi quá giới hạn trong chuyến đi ấy.

Chỉ một lần mất kiểm soát, tôi đã lỡ đi quá giới hạn với vợ sếp.

Sau khi chuyện xảy ra, tôi vô cùng ân hận, và tự trách bản thân rất nhiều. Tôi hứa với lòng và cũng nói với vợ sếp đó sẽ là lần duy nhất.

Tuy nhiên, vợ sếp lại không muốn vậy. Sau lần đó, chị liên tục liên lạc bày tỏ tình cảm và muốn duy trì tình cảm ngoài luồng với tôi. Điều này khiến tôi bối rối, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Chuyện này mà lộ ra, tôi thiệt trăm đường, nhẹ thì mất việc, nặng thì còn chịu đòn thù từ sếp. Và điều tôi sợ nhất là nếu vợ tôi biết, gia đình tôi còn có nguy cơ tan vỡ.

Thực sự, tôi vẫn rất yêu vợ, con. Mục đích đi làm xa nhà chỉ là để có tiền lo cho cuộc sống của gia đình nhưng chỉ vì 1 lần lỡ dại ấy mà giờ tôi như ngồi trên đống lửa.

Tôi biết mình đã sai, rất sai vì cùng lúc phản bội cả hai người quan trọng nhất cho cuộc sống của tôi lúc này, đó là vợ và sếp - người đang trả lương hậu hĩnh cho tôi.

Qua câu chuyện tình cờ với đám bạn, tôi biết được rằng trong xe của nhiều sếp luôn được gắn định vị. Điều này càng làm tôi lo lắng thêm, bởi biết đâu sếp tôi, một người có lịch sử tình trường thâm niên như vậy cũng có gắn định vị trong xe và một ngày nào đó, chuyện của tôi bị đưa ra ánh sáng.

Tôi từng nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ việc ở đây trước khi chuyện bại lộ nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở tỉnh miền núi này, để kiếm được công việc như hiện tại với tôi là vô cùng khó. Chưa kể, có nghỉ việc mà chuyện bại lộ thì tôi cũng khó mà tránh mặt sếp được. Tôi cũng không thể nào đưa vợ con đi nơi khác sống được.

Khó xử hơn nữa, dù tôi đã thẳng thừng nói với vợ sếp rằng: Tôi không muốn phản bội sếp, phản bội vợ, rằng chuyện lần trước chỉ là giây phút mất kiểm soát và tôi thề sẽ không lặp lại lần nữa nhưng chị vẫn cương quyết đeo bám tôi sau đó. Nhắn tin rủ tôi đi chơi không được, chị bảo chồng điều tôi chở chị đi nơi nọ nơi kia.

Nhiều lần tôi cũng có nói nếu để sếp phát hiện sẽ rất đáng lo nhưng chị không những không sợ mà còn bảo: “Ông ấy bồ bịch ngay từ khi cưới chị về, giờ chị mới có bồ ông ấy cũng chả có lý gì mà trách chị được nên chả có gì phải sợ”.

Tôi đã từng gọi điện cho một tổng đài tư vấn tâm lý và được gợi ý rằng nếu không cắt được tình cảm của chị kia, bước cùng giả vờ là mình bất lực chuyện kia, vài lần như vậy là tự khắc chị sẽ chán. Nhưng nghĩ đến chuyện gặp riêng chị thôi tôi đã không muốn, nói gì đến chuyện giường chiếu.

Những ngày gần đây, tôi sống trong trạng thái căng thẳng thường trực.

Mỗi lần điện thoại rung lên, tôi lại giật mình lo sợ đó là tin nhắn từ chị hoặc tệ hơn là từ sếp. Tôi né tránh mọi cuộc trò chuyện riêng tư từ chị, hạn chế tối đa việc chỉ có hai người trên xe, nhưng càng né thì chị lại càng tìm cách tiếp cận.

Tôi cũng nhận ra rằng nếu cứ im lặng chịu đựng, mọi thứ sẽ không tự biến mất. Ngược lại, sự im lặng của tôi dường như khiến chị hiểu nhầm rằng tôi vẫn còn “dây dưa”.

Có những lúc tôi muốn nói thẳng tất cả với sếp để giải thoát cho bản thân, nhưng rồi lại chùn bước vì hậu quả quá lớn. Tôi không chỉ mất việc mà còn có thể mất luôn gia đình - điều mà tôi trân trọng nhất.

Tôi không biết phải làm sao để có thể cắt đứt “cơn cuồng” của chị mà tôi không phải nghỉ việc?

Hoàng Thanh

Hà Hương